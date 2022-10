El puesto N°1 quedó en manos de Italia, con una bodega toscana creada por una familia con 600 años en el mundo del vino. Catena Zapata, Bodega Trapiche, El Enemigo Wines, y Bodegas Salentein en el podio de las bodegas mendocinas.

En el centro de la Toscana italiana, a unos 40 minutos al sur de la ciudad de Florencia, se encuentra la bodega que acaba de ser elegida en la punta de The World’s Best Vineyards 2022, ranking que destaca a las mejores bodegas del mundo que se encuentran abiertas al turismo y cuya ceremonia de premiación tuvo lugar ayer en Valle de Uco, Mendoza.

Se trata de Antinori nel Chianti Classico, bodega inaugurada en 2012 y perteneciente a una de las familias cuya historia se encuentra más íntimamente entrelazada con la del vino italiano; historia que se remonta a 1385, cuando Giovanni di Piero Antinori se convirtió en miembro del Gremio de Enólogos de Florencia.

“La familia Antinori tiene una historia de más de 600 haciendo vinos, 26 generaciones en total. Esta bodega es un proyecto que combina la arquitectura florentina con un respeto máximo por la naturaleza”, comentó Cecilia Guzmán, que conduce los proyectos vitivinícolas de la familia Antinori en Chile y que ayer subió al escenario a recibir el trofeo en su representación.

Enclavada en una colina, el moderno diseño de la bodega se encuentra integrado con el paisaje, a tal punto que, de lejos, quien se acerca solo ve una pequeña línea entre las casi 5 hectáreas de viñedos que conforman la propiedad, informó La Nación. Allí funciona la bodega, cuyos vinos (como establece la denominación de origen Chianti Classico) se nutren de la variedad Sangiovese, junto con variedades locales como Canaiolo, Ciliegiolo, Colorino, Malvasia Nera y Mammo.

Allí también funciona Rinuccio 1180: un restaurante de lujo que cuenta con una exclusiva selección de vinos de la Toscana y que ofrece una vista panorámica de las colinas que la rodean. “Desde su arquitectura, su gastronomía y sus vinos, Antinori nel Chianti Classico es un gran representante de la cultura italiana”, aseguró Guzmán.

Salón de la fama

Con la presencia de más de 200 periodistas y expertos del mundo del vino provenientes de unos 30 países, la ceremonia de premiación tuvo lugar dentro de la finca Piedra Infinita, donde se encuentra Zuccardi Valle de Uco, bodega que tras haber obtenido el primer puesto del ranking en las tres ediciones anteriores (2019, 2020 y 2021), este año se convirtió en la primera en ingresar al Hall of Fame (Salón de la Fama) de los World’s Best Vineyards.

“Lo que estos premios generan es confianza -destacó José Zuccardi, director de Familia Zuccardi-. La gente ante de tomar la decisión de ir a un lugar necesita alguna confirmación de que ese destino es bueno. Y el hecho de encabezar un ranking de esta naturaleza ha impulsado a mucha gente a visitarnos”.

Diseñada por los arquitectos Tom Hughes, Fernando Raganato y Eugenia Mora, Zuccardi Valle de Uco fue construida utilizando solo materiales locales naturales y abrió sus puertas en 2016 en Valle de Uco. La finca toma su nombre (Piedra Infinita) por los mil camiones que fueron necesarios para sacar las piedras que hubo que remover para dejar lugar donde plantar las vides.

Un lugar en el mundo (del vino)

Liderado por Italia, el ranking World’s Best Vineyards 2022 completa su podio con la bodega Herederos Marqués de Riscal (España) en el segundo puesto y con Bodega Montes (Chile) en el tercero. La Argentina, por su parte, tuvo cuatro bodegas en el top 50: Catena Zapata en el N°9, Bodega Trapiche en el N°17, El Enemigo Wines en el N°21, y Bodegas Salentein en el N°25.

“Mendoza hoy es una de las regiones más importantes para los World’s Best Vineyards y eso es algo que no nos hubiéramos imaginado hace 20 años. Cuando comenzamos en los 80, a principios de los 90, Mendoza no existía como región, el mundo no sabía ni que producíamos vino y mi papá [Nicolás Catena] apostó, y tener los premios acá significa que la apuesta funcionó”, comentó Laura Catena, directora de Catena Zapata, que en el marco del evento realizó la preapertura de su restaurante de bodega llamado Angélica (en honor a Angélica Zapata).

“El Enemigo más que un vino es un concepto, y que tiene que ver con todas las posibilidades que tenemos en Mendoza, en pocos kilómetros, de hacer cosas distintas. Hay distintos suelos, climas y temperaturas, y la idea es reflejar esos paisajes en la botella. Casa Vigil es el lugar donde buscamos que las personas se interioricen en este concepto, y puedan probar vinos de diferentes terroirs y varietales”, comentó Alejandro Vigil, enólogo detrás de la bodega El Enemigo Wines, que además de ser premiada fue parte del circuito de eventos de los World’s Best Vineyards 2022.

De las más de 1000 bodegas en funcionamiento en Mendoza, unas 176 están abiertas al turismo, precisó Nora Vicario, Ministra de Cultura y Turismo del Gobierno de Mendoza. “El enoturismo es lo que le dio el salto de calidad al turismo de Mendoza y lo que ha hecho figure en el contexto mundial”, comentó la funcionaría, y agregó: “Cada premio que reciben las bodegas nos abre una ventana al mundo”.

Los integrantes del ranking de World’s Best Vineyards son elegidos por un panel conformado por unos 500 expertos en vino y en turismo, que evalúan aspectos como la calidad de la experiencia general, el ambiente, la cocina, las actividades, las vistas, el personal y la relación calidad-precio. Son elegibles solo aquellas bodegas que se encuentran abiertas al público.

Otras bodegas argentinas dentro del top 100 son: Matías Riccitelli (55), Bodega Colomé (61), Superuco (64), Bodega El Esteco (72) y Kaiken Wines (83).

“The World’s Best Vineyards destaca los destinos de enoturismo en todo el mundo y ahora que los viajes están de vuelta en los planes, la lista de este año es más importante que nunca para elevar los perfiles con los turistas y aquellos que buscan viajes auténticos y únicos”, concluyó Andrew Reed, Managing Director Wine and Exhibitions en William Reed, empresa organizadora del evento.