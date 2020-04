Llorar y extrañar a Juan Giménez

Por CARLOS FERNÁNDEZ / Recién durante el mediodía del viernes 3 de abril -de 2020- caí en la cuenta de la partida de uno de los artistas más valiosos que tuvo el Mundo, considerado como uno de los más grandes del cómic de ciencia ficción de la historia. Paradójicamente, en un reportaje que cedió a la edición española Zona Negativa en 2007, el viajero ensimismado de apellido Giménez, confesó tener un virus muy fuerte y que siempre lo obligó a dibujar.

Así le contestaba a Toni Boix una de sus preguntas: «Como el virus por dibujar comics era muy fuerte, decidí que no debía dejar pasar lo que intuía como el último tren, una última oportunidad de introducirme en este mundo de las viñetas. Preparé entonces el guión de esa historia que mencionás, que originalmente se llamó ¨Caída¨, tratando de que aparecieran en él, con la excusa de un viaje temporal, todos los temas que hipotéticamente podría ofrecer. Le dediqué a esas primeras 10 páginas casi seis meses de trabajo, ya que las hacía en los pocos momentos que me dejaban libre mis obligaciones publicitarias. El objetivo era que esas páginas no fueran rechazadas bajo ningún concepto, dado que el nivel que exigían en la Editorial era, para mí, bastante alto».

Nacido en 1943, el 26 de noviembre, después de su larga y exitosa residencia en España, retornó a su tierra natal infectado de coronavirus falleciendo el jueves 2 de abril en el Hospital Central en la Ciudad de Mendoza. En la historia clínica de Juan Giménez consta que el 16 de marzo comenzó con «síntomas leves» y recién el 22 de ese mes fue internado en el nosocomio para estar registrado ahora como el tercer mendocino fallecido por COVID-19 en la provincia argentina.

Como se cuenta en el documental desarrollado durante 2012 -en el cual tuve el privilegio de aportarle la voz- desde muy chico el pequeño Juan había comenzado a experimentar una gran fascinación por el dibujo. Experimentando sobre papeles en blanco que de a poco fue poblando con imitaciones de los comic que de niño admiraba y llegando, incluso, a realizar pequeñas escenificaciones en plastilina de las películas que en ese momento lo habían deslumbrado.

Hoy sus admiradores queremos creer que volvió a alguno de sus sueños, de esos que a temprana edad lo habían encontrado a la vuelta de alguna esquina en su barrio y entregándose a historias magníficas en las que materializó a diversos héroes y sus oponentes, secuencias de duelos y batallas enrevezadas por el poder con el fin de dominar algún rincón de los tantos universos paralelos que no dejaban de habitar en su cabeza de artista.

Los mundos que descubrió bajo sus pacientes manos, mayormente entusiasmadas por la relación entre la tecnología y las historias de épicas batallas, fueron potenciadas por los diversos viajes que realizó en su infancia por muchas provincias argentinas. Su familia acompañó a su padre por distintos territorios merced al trabajo que debía desarrollar para alcanzar el sustento diario.

Fue en Córdoba donde nació artísticamente, donde cristalizó su primera historieta publicada y pagada. En Río Cuarto, por el apoyo de sus amigos como Víctor Hugo Arias, otro gran dibujante de comic. En 1956, con apenas 16 años, dio a luz a «El último disparo», que había sido gestada por la inspiración que le había producido Héctor Oesterheld, para quien trabajó un poco más tarde en la revista Hora Cero.

Desde allí comenzó su historia en la que hasta llegó a perfeccionar su técnica luego de estudiar diseño industrial y trabajar como publicista y realizador audiovisual. Trabajo que abandonó en los años ´70 luego del resurgimiento que tuvieron las editoriales donde más cómodo se sentía. Y trabajó con el tsunami que había producido bajo sus pisadas el boom francés por los comics, primero en la revista Metal Hurlant y luego en Skorpio con imprescindibles de la época como Hugo Pratt, en el Corto Maltés y con el mismísimo Víctor Hugo Arias, quien había vuelto de Europa.

Seguramente abducido por ese sentimiento que siempre acuñó por los viajes a través del tiempo, el joven Giménez decidió continuar su aventura por el Viejo Continente no sin antes plasmar en 1976 «As de pique», una historia de guerra en la que compartió trabajo con Ricardo Barreiro, como guionista y él como dibujante de gran talante.

Ya en España publicó Estrella Negra, Basura, Cuestión de Tiempo, donde también se lució como guionista, El Cuarto Poder, Leo Roa y Juego Eterno. Pero tal vez uno de sus trabajos que lo catapultó a lo más alto del comic mundial fue la mítica serie de La Casta de los Metabarones, donde se lució junto Jodorowsky, quien ofició de guionista y con quien condujo la antesala de la producción de un cortometraje.

No hace falta aclarar que casi todos los trabajos que hizo Juan Giménez se encuentran agotados de los escaparates en los fueron ofrecidos a lo largo del Planeta Tierra. Labor de repaso y admiración que llevaría casi toda una vida observar en detalle por lo prolífera de su producción ficcionada en ilustraciones irrepetibles.

A modo de resumen, a modo de homenaje, a modo de recuerdo, como un grito entrañable celebrado que viajará por todos los tiempos mientras buscó agotar en su imaginación sin límites la mirada infinita del hombre que mira el Universo, los acompaño en el sentimiento con Sueños Lúcidos:

