Lo mejor del deporte mendocino durante febrero de 2019

(Por Jorge Alejandro Márquez) – El mundo lloraba la desaparición del jugador argentino Emiliano Sala quien fue encontrado un 5 de febrero en aguas del Canal de La Mancha. Diez jugadores juveniles de Flamengo perdían la vida en un fatal incendio.

1 de febrero de 2019

Fútbol: No podía de visitante. Gimnasia y Esgrima lo ganaba cómodo en Lomas de Zamora (2 a 0) ante Los Andes de Lomas de Zamora que brindó todo tipo de facilidades en aquel partido, pero en el complemento el equipo mendocino se durmió y le empataron el partido. Los dirigidos por El Chaucha Juan Manuel Blanco no ganaban en condición de visitante desde cuando militaba en el Torneo Federal A. La última victoria fue el miércoles 11 de abril de 2018 cuando por el Pentagonal final venció 1 a 0 a Defensores de Villa Ramallo con gol de Lucas Fernández. En ese torneo de la B Nacional no cosechaba ningún triunfo y acumulaba ocho encuentros sin ganar, con cinco empates y tres derrotas. Muy poco para el Viejo Lobo que luego enderezaría el rumbo.

3 de febrero de 2019

Ciclismo: El chileno José Zapata (Avellaneda Construcciones) se quedó con la victoria en la 12° fecha del Campeonato mendocino de ruta 2018/19, disputado sobre 145 kilómetros en el departamento de Godoy Cruz. El tunuyanino Mauricio Páez (Municipalidad de Godoy Cruz) arribó segundo y se convirtió en el nuevo líder general. Era el comienzo de lo que sería su segundo título rutero en hebra para El Satán de Valle de Uco.

4 de febrero de 2019

Fútbol: Rubén Ángel Ambroggi, apodado “el Negro” pierde la vida. El hombre que triunfó en el Atlético San Martín, escuadra con la que dio la vuelta olímpica del fútbol mendocino en más de una oportunidad, falleció a los 80 años, en San Luis, donde residía. Debido a sus grandes actuaciones tuvo la oportunidad de jugar seis meses en el FC Barcelona, para desempeñarse luego en el Toluca de México y el Santos de Brasil. Rubén alcanzó a integrar un ataque vistoso y contundente: Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé y Ambroggi. Pero el cariño por San Martín fue más fuerte, por lo que desestimó la ayuda de Pelé y retornó a Mendoza a defender la camiseta del Chacarero, donde se quedó hasta 1973 para escribir su nombre en la rica historia del fútbol mendocino.

6 de febrero de 2019

Triatlón: En la tercera fecha del Campeonato Argentino de triatlón, el sanrafaelino Yamil Amuch que representaba al Club Mendoza de Regatas, se quedaba con el primer puesto en la exigente competencia. El mendocino ocupó el primer lugar del podio en una competencia que contó con la participación de 150 atletas, con un tiempo de 1 hora, 1 minuto y 44 segundos, para un recorrido que contó con tres distancias: short (750 metros de natación), 20 kilómetros de ciclismo y 5 de pedestrismo. Completaron los primeros puestos, el salteño Gabriel Bonari (1h3’31”), el cordobés Franco Foresi (1h3’51”).

8 de febrero de 2019

Básquetbol: Rivadavia Básquet vencía de manera agónica al líder de la Conferencia Sur, Platense, por 71 a 70 con un triple en el final de Andrés Llaver cuando los esteños perdían por dos. Para la prensa especializada este fue el mejor juego de Los naranjas durante la temporada.

9 de febrero de 2019

Fútbol: Gran Victoria de La Lepra en Buenos Aires. Con goles de Daniel Imperiale y Federico Castro, Independiente Rivadavia (dirigido por Gabriel Gómez) derrotó aquella tarde a Chacarita por 2 a 0 y quedaba quinto en la tabla de posiciones de la primera B Nacional, a tres unidades del líder.

10 de febrero de 2019

Fútbol: Noticia. Ganó el Tomba por primera vez en la temporada. El Expreso le ganó aquella tarde a San Martín de Tucumán 3 a 2 con dos goles del “Morro” Santiago García (ambos de penal) y otro de Miguel Merentiel. Era el primer triunfo del Bodeguero en la era del entrenador Marcelo Gómez.

11 de febrero de 2019

Ciclismo: La Municipalidad de Godoy Cruz arrasó en el cierre de la temporada rutera. Es que aquel día las paquitas godoycruceñas se adjudicaron la 46° edición de la Vuelta del Este con Alejandro Durán y se alzaron con el título del campeonato mendocino de ruta 2018/19 de la mano del Satanás Mauricio Páez, quien retuvo la corona obtenida la pasada campaña vistiendo la casaca de la Municipalidad de Guaymallén.

15 de febrero de 2019

Futsal: El entrenador de la Selección Nacional de Futsal, Ariel Avveduto, dio a conocer la lista de 12 jugadores argentinos que disputarían la Copa del Mundo en Misiones. Los mendocinos convocados a la cita mundialista fueron Federico Pérez, Agustín López; Luciano González; Renzo Grasso; Marcelo Mescolatti; Gonzalo Pirez, Diego Koltes y Nicolás Páez. El final para ellos sería lleno de felicidad. Mendoza era la bandera del seleccionado nacional.

17 de febrero de 2019

Voleibol: Tunuyán lograba la clasificación a la segunda ronda luego de superar a Belgrano en tres set con parciales de 25/22, 25/22, y 25/18. Con este triunfo los mendocinos se afirmaban en el segundo lugar de la tabla de posiciones de la Zona C de la Liga Argentina A-2 d y quedaron clasificados para la próxima ronda del certamen nacional.

18 de febrero de 2019

Hockey sobre césped: Con un duelo entre mendocinos caía el telón del torneo del Sol que se jugó en la provincia de San Juan. Los caballeros de Andino levantaron la copa dorada frente al club Alemán de Dorrego con goles de Sebastián Ruscio y Tomás Gelvez en un juego disputado con una muy alta temperatura. En cuanto a la rama femenina, Córdoba Athletic Club se consagró campeón al derrotar por 2 a 1 en el juego final a Universidad Nacional de San Juan.

19 de febrero de 2019

Ciclismo:El ecuatoriano Jefferson Cepeda Ortiz del team Coraje Carchense se adjudicaba la primera etapa de la Vuelta de Mendoza que se disputó en el Valle de Uco con finalización en el Manzano Histórico ante más de 25 mil espectadores que vibraron con el triunfo del ciclista extranjero. Detrás de Cepeda Ortiz clasificaron el sanjuanino Daniel Zamora (Salta La Linda) y el salteño Daniel Díaz (Municipalidad de Pocito) vigente vencedor de la ronda mendocina por aquel entonces.

21 de febrero de 2019

Ciclismo: El bolivarense Juan Pablo Dotti (Sindicato Empleados públicos de San Juan), tres veces ganador de la Vuelta de Mendoza, se quedó aquel día con la crono individual y se encaramaba a la parte más alta de la clasificación general de la carrera. El salteño Daniel Díaz y el sanjuanino Daniel Zamora fueron sus escoltas.

24 de febrero de 2012

Fútbol: Se veía venir. Tras el bajo rendimiento de Godoy Cruz la dirigencia tomaba la decisión de cesantear a Marcelo Gómez tras perder como local ante Vélez por 2 a 0. Daniel Oldrá, Coordinador Deportivo de la entidad, era nombrado técnico interino. Tras el alejamiento de Dabove, Marcelo Gómez se hizo cargo de Godoy Cruz asumiendo como entrenador de la Primera División el 25 de enero tras estar 10 años dirigiendo las inferiores del Fortín. Gómez dejó en su estadía por el Tomba un solo triunfo (frente a San Martín de Tucumán por 3-0, en la fecha 18) y cinco derrotas (el postergado con River, por la fecha 13, por 0-4; fecha 16, vs Lanús 0-2; fecha 17, vs Boca 0-2;fecha 19, vs Racing 0-3 y fecha 20, vs Vélez 0-2).Pobre.

25 de febrero de 2019

Ciclismo: El bolivarense Juan Pablo Dotti (SEP San Juan) se convirtió aquel domingo en el ciclista que más veces ganó la Vuelta de Mendoza (2012, 2016, 2017, 2019) y rompió la paridad que compartía con el sanjuanino Juan Carlos Ruarte (1977, 1979, 1982) y el mendocino Gabriel Brizuela (2004,2009, 2015). Juan Pablo ganó dos etapas (la tercera y quinta) en el giro mendocino y defendió exitosamente su condición de líder en el parcial que culminó en la altura del Cristo Redentor y que se adjudicó el ecuatoriano Jefferson Cepeda (Coraje Carchense). Un gran triunfo para el gran ciclista argentino.