Loustau explicó los fallos que perjudicaron a River

River empató en Tucumán con Atlético y dejó el campeonato en bandeja a Boca, que con su triunfo ante Gimnasia y Esgrima La Plata en la Bombonera se coronó campeón.

Patricio Loustau fue el árbitro del encuentro que se jugó en el Monumental José Fierro y que finalizó 1-1. El partido dejó varias jugadas polémicas. El propio juez rompió el silencio y explicó una a una las acciones más discutidas.

En diálogo con TyC Sports, Loustau fue consultado puntualmente por tres jugadas que, desde River, entendieron que fueron perjudicados. A continuación, la explicación de cada una de ellas.

Rafael Santos Borré, delantero de River (Télam)

El gol de Rafael Santos Borré anulado por posición adelantada

«Es una jugada compleja, muy vinculada al tema que tendremos con respecto al VAR. Con la tecnología se hubiera definido claramente, algo que no se puede resolver tirando una línea. Sin la herramienta VAR, yo debo confiar y darle la derecha a mi árbitro asistente que es un ser humano. Esa jugada es muy difícil de resolver sin VAR. Play

El ¿penal? a Nacho Fernández que no fue cobrado

«Percibo que se da un entrevero entre los dos jugadores, hay un contacto pero es taxativo. Nacho aprovecha el contacto porque ve que la pelota se le va larga, pero no tiene la intensidad de derribarlo. No fue de una claridad absoluta. El contacto con Nacho existe pero no con intensidad de derribarlo». Play

El agarrón a Matías Suárez, quien reclamó penal

“Hay un forcejeo natural, un leve estiramiento de camisetas… El empeine lo hace trastabillar y cae hacia adelante, producto de un forcejeo natural del juego. Si hubiese existido una sujeción real, el jugador se debería haber caído hacia atrás. Es una disputa de cuerpos. Sujetar es impedir y acá no se ve. Esas telas de las camisetas se estiran demasiado en un forcejeo natural de juego. Reafirmo la decisión que tomé”. Play

“El VAR me podía convocar o quizá observaba lo mismo que yo. En la de Nacho la TV no te da claramente la intensidad de fuerza, es taxativo. La intensidad se la dejamos al árbitro en cancha, quien tiene sensaciones y emociones que no lo reemplaza el árbitro de TV”.

Una reflexión sobre los dichos de Marcelo Gallardo

Marcelo Gallardo, entrenador de River (Télam)

“Quiero destacar su dignidad, su hombría de bien y su análisis de juego siempre por encima de fallos arbitrales. Ayer dijo que Loustau es uno de los mejores sino el mejor árbitro de Argentina. Para mí, Gallardo es uno de los mejores técnicos de la historia de nuestro fútbol. Lo valor en un momento en el que las redes sociales es la gran cloaca del cobarde que lo utiliza para la cobardía. Se muestran escondidos tras Twitter y es espantoso. No se dejó llevar por el fanatismo extremo. Destaco sobremanera la actitud de Gallardo por sobre el juego. Los valores y principios con los que me educaron mamá y papá hace que lleve adelante esta carrera con dignidad y hombría. En estos 11 años en primera división, 10 como internacional, al arbitraje le di todo y más”.

