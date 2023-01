Francisco Moreno, Franco Caimi y Stéfano Caimi cumplieron un gran papel en la competencia más difícil del mundo. Este miércoles llegan a Mendoza

La edición 45 del Dakar 2023, la competencia más exigente del mundo llegó a su fin en Arabia Saudita con balance altamente positivo para los pilotos mendocinos que participaron en las categorías motos y cuatriciclos Francisco Moreno, Franco Caimi y Stéfano Caimi, estarán arribando al aeropuerto Francisco Gabrielli este miércoles en distintos horarios.

Según informó la Federación Mendocina de Motociclismo Deportivo (Fememod), los pilotos llegarán a esta provincia de acuerdo al siguiente detalle: Stéfano Caimi (motos) a las 8.30 , Franco Caimi (motos) a las 12.30 y Francisco Moreno (cuatriciclos) a las 20. Los medios de prensa interesados ​​en realizar notas con los protagonistas, podrán realizarlo en las instalaciones del aeropuerto. También están invitados a asistir amigos y familiares de los pilotos, como así también público en general.

Francisco Moreno volvió a finalizar 2° entre los cuatris. El tupungatino, que disputó por segunda vez la carrera, repitió la misma posición en 2022 y ratificó que es uno de los mejores del mundo. A bordo de una Yamaha Raptor, finalizó por detrás del francés Alexander Giroud, y por delante de su compatriota Pablo Copetti.

Moreno destacó que “”es una sensación inexplicable la que siento, soy subcampeón otra vez, estoy súper feliz. Fue una carrera muy difícil que con mi equipo, mi familia, mis afectos y mis sponsors supimos afrontar al máximo y dándolo todo. Fueron más de 8.500km en 15 días donde hubo de todo”.

“No quiero dejar de agradecer –dijo-, a cada uno de las personas que estuvieron conmigo mandándome su aliento, a mi familia que desde muy lejos estuvo apoyándome. Y luego a cada uno de los patrocinadores que hicieron posible que vuelva a levantar este premio, que va dedicado a toda la gente de Tupungato”.

Por su parte, Franco Caimí tuvo una competencia más luchada de lo imaginado en el rubro de las motos. Después de perderse la edición 2022 por una lesión, el piloto de Chacras de Coria no llegó al ciento por ciento a esta carrera, sin embargo, gracias a su oficio y al gran nivel conductivo, pudo finalizar en la décima colocación, volver a estar entre los diez más rápidos del mundo y ser el mejor piloto de su equipo, el Hero Motorsports.

“Fue una carrera muy desafiante –señaló-, llegué a la carrera con lesiones importantes, de las cuales preferí omitirlas. Un mes antes de la carrera me rompí tres vértebras y me disloqué el hombro. Fue un último mes muy duro y desafiante, el año pasado no pude estar presente a causa de una lesión y en este dije ‘como sea llego’. El destino no me la hizo fácil, pero estoy muy feliz de estar en la llegada y poder darle un buen resultado al equipo”, destaca Franco.

Mientras que su hermano Stéfano , debutante en la competencia, se las ingenió para finalizar en el puesto 25°. señaló que “estoy muy emocionado, ha sido una carrera dura y larga. Me caí dos veces en la última etapa, había mucho barro. A partir de ahí me lo tomé con tranquilidad y dije que había que terminar”, manifestó.

“Tres grandes referentes deportivos”

La presidenta de Fememod, Maribel Giordani señaló que “son tres grandes referentes que siguen aportando su experiencia al crecimiento deportivo en nuestra provincia. Francisco y Franco participaron del Provincial de Enduro el año pasado y Stéfano hizo un gran trabajo con los pilotos más chicos del enduro. Nos llena de orgullo y admiración todo lo que han alcanzado”.