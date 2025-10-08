Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Mendoza
Elecciones 2025

Milei no visitaría San Rafael y en cambio solo caminaría la Peatonal de Ciudad

El presidente de Argentina, Javier Milei, no visitaría el departamento de San Rafael, en el Sur de Mendoza por temor a una fuerte protesta de espacios opositores. En cambio solo caminaría por la Ciudad de Mendoza en medio de un fuerte dispositivo de seguridad.

Javier Milei, quien tenía intenciones de visitar el departamento de San Rafael en el Sur de Mendoza, en su afán de fortalecer la campaña frente a las inminentes elecciones legislativas, habría tomado la decisión de cumplir con esa agenda y en cambio solo caminaría por la Peatonal Sarmiento en pleno Centro de la provincia cuyana.

Casado advierte que los Félix quieren complicar la visita de Milei a San Rafael

La primera en levantar una señal de alerta fue precisamente la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, médica oriunda de San Rafael y exafiliada al Pro, partido con el cual asumió su actual cargo y en el camino quiso afiliarse a La Libertad Avanza, LLA, trámite que nunca prosperó y por el momento no se conoce a cuál partido político pertenece.

La determinación la habría tomado a último momento durante la tarde noche del miércoles luego de haber recibido la noticia de que colectivos con militantes opositores estarían viajando a Mendoza con el fin de protestar por la vista del Presidente a la comuna que gobierna Omar Félix, hermano del candidato a diputado nacional quien enfrenta a Luis Petri, primero en la lista de la alianza Cambia Mendoza y La Libertad Avanza, LLA.

Finalmente, este jueves el presidente Javier Milei se confirmó que hará una parada por el Gran Mendoza, en el marco de su visita a la provincia. Si bien en un principio solamente se había programado una visita a San Rafael, en la tarde de este miércoles La Libertad Avanza (LLA) comenzó a difundir una nueva actividad del Presidente de la Nación.

El partido violeta convocó a candidatos y militancia a recibir a Milei para una actividad a las 18 en la Ciudad de Mendoza. Se trataría de una caminata por la Peatonal que no fue confirmada por Milei ni por el Gobernador, pero en la cual, según las versiones, estarían Alfredo Cornejo y Luis Petri.

Quien no participará es el intendente de la Capital. Desde el entorno de Ulpiano Suarez dijeron formalmente que tienen “otras actividades en agenda”.

Desde el espacio de Mendocinos por el Futuro, la fundación de Luis Petri en Mendoza, que lleva como nombre legal el de Argentinos por el Futuro, se comenzaron a ventilar, durante la tarde del miércoles, las dudas de los militantes petristas quienes comenzaron a destacar el desánimo demostrado por quienes en su momento lo votaron a Milei y ahora dejaron de apoyarlo.

También puedes leer

Elecciones 2025

Milei no visitaría San Rafael y en cambio solo caminaría la Peatonal de Ciudad

Malversación de fondos

ATE denunció a Petri por usar un predio de Defensa para un festival de rock

Elecciones 2025

Un estudio posicionó a Mendoza como la cuarta provincia con más deuda

Apoyo a la producción

San Martín atenderá el mal momento de los contratistas vitivinícolas

Crisis hídrica

Mendoza podrá sufrir la escasez de agua por las insuficientes nevadas en alta montaña

Sistema Mendotran

Mendoza estudia los costos del transporte y podría aumentar el boleto

Te puede interesar

1956-2025

Murió Miguel Ángel Russo, histórico director técnico en el fútbol argentino

Elecciones 2025

Milei no visitaría San Rafael y en cambio solo caminaría la Peatonal de Ciudad

Malversación de fondos

ATE denunció a Petri por usar un predio de Defensa para un festival de rock

Elecciones 2025

Un estudio posicionó a Mendoza como la cuarta provincia con más deuda

Apoyo a la producción

San Martín atenderá el mal momento de los contratistas vitivinícolas

Crisis hídrica

Mendoza podrá sufrir la escasez de agua por las insuficientes nevadas en alta montaña

Sistema Mendotran

Mendoza estudia los costos del transporte y podría aumentar el boleto

Investigación en curso

El policía que mató a un delincuente en Luján será enviado al penal

Programa en vivo

OBLIGADOS POR EL JEFE: programa del jueves 8 de octubre desde San Martín

Blues rítmico

Old Bones: arqueología eléctrica del blues primitivo

Fuerzas Armadas

Luis Petri subastó un predio clave del Regimientro de Patricios

Sistema Mendotran

Para Cornejo “el transporte público del Gran Mendoza es un lujo”

Torneo Clausura 2025

La Lepra fue más que Racing y el empate le dejó gusto a poco

Buscando financiamiento

En Mendoza: así Rosales logró que se conocieran en su casa Espert y Machado

Dura advertencia

Financial Times: “El fracaso de Milei ha inquietado a los inversores”

Entre Ríos

Alerta en Argentina por el hallazgo de otra joven muerta luego del triple crimen

San Rafael

Buscan en Mendoza intensamente a un chico de 15 desaparecido desde el lunes

Escándalo libertario

Fred Machado: “El error de Espert fue negarme”, lanzó el empresario tras el escándalo

Contra la inseguridad

Mendoza reglamentó el monitoreo y botón antánico en taxis y remises

Programación de interés

OBLIGADOS POR EL JEFE: programa del martes 7 de octubre desde San Martín