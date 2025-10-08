El presidente de Argentina, Javier Milei, no visitaría el departamento de San Rafael, en el Sur de Mendoza por temor a una fuerte protesta de espacios opositores. En cambio solo caminaría por la Ciudad de Mendoza en medio de un fuerte dispositivo de seguridad.

Javier Milei, quien tenía intenciones de visitar el departamento de San Rafael en el Sur de Mendoza, en su afán de fortalecer la campaña frente a las inminentes elecciones legislativas, habría tomado la decisión de cumplir con esa agenda y en cambio solo caminaría por la Peatonal Sarmiento en pleno Centro de la provincia cuyana.

La primera en levantar una señal de alerta fue precisamente la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, médica oriunda de San Rafael y exafiliada al Pro, partido con el cual asumió su actual cargo y en el camino quiso afiliarse a La Libertad Avanza, LLA, trámite que nunca prosperó y por el momento no se conoce a cuál partido político pertenece.

La determinación la habría tomado a último momento durante la tarde noche del miércoles luego de haber recibido la noticia de que colectivos con militantes opositores estarían viajando a Mendoza con el fin de protestar por la vista del Presidente a la comuna que gobierna Omar Félix, hermano del candidato a diputado nacional quien enfrenta a Luis Petri, primero en la lista de la alianza Cambia Mendoza y La Libertad Avanza, LLA.

Finalmente, este jueves el presidente Javier Milei se confirmó que hará una parada por el Gran Mendoza, en el marco de su visita a la provincia. Si bien en un principio solamente se había programado una visita a San Rafael, en la tarde de este miércoles La Libertad Avanza (LLA) comenzó a difundir una nueva actividad del Presidente de la Nación.

El partido violeta convocó a candidatos y militancia a recibir a Milei para una actividad a las 18 en la Ciudad de Mendoza. Se trataría de una caminata por la Peatonal que no fue confirmada por Milei ni por el Gobernador, pero en la cual, según las versiones, estarían Alfredo Cornejo y Luis Petri.

Quien no participará es el intendente de la Capital. Desde el entorno de Ulpiano Suarez dijeron formalmente que tienen “otras actividades en agenda”.

Desde el espacio de Mendocinos por el Futuro, la fundación de Luis Petri en Mendoza, que lleva como nombre legal el de Argentinos por el Futuro, se comenzaron a ventilar, durante la tarde del miércoles, las dudas de los militantes petristas quienes comenzaron a destacar el desánimo demostrado por quienes en su momento lo votaron a Milei y ahora dejaron de apoyarlo.