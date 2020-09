José Mujica anticipó su retiro de la política

El expresidente uruguayo José Mujica anticipó hoy luego de votar en las elecciones departamentales que está dispuesto a dejar su banca en el Senado y retirarse de la política por problemas de salud, y le pidió disculpas a la candidata a intendenta de Montevideo por el Partido Nacional, Laura Raffo, a quien había criticado en un acto partidario.

«Estoy por una pasarela, por cuestión de edad, porque tengo una enfermedad inmunológica crónica», argumentó el popular «Pepe» -un personaje de relieve político continental- al anticipar su próximo abandono de la banca en el Senado y su decisión de retirarse de la actividad política.

«Es lógico que la política obliga a relaciones sociales, y me tengo que cuidar (entonces) no puedo ir a un lado, no puedo ir al otro y sería un mal senador», consideró, citado por el diario El País y el portal La Red21.

Mujica indicó que debido a su enfermedad no podrá darse una vacuna contra el coronavirus en el momento en que salga y agregó: «Yo pensé que esto era una gripecita que pasaba y no es una gripecita, me parece que es como el sida, vamos a tener que acostumbrarnos a vivir con esto».

Reiteró que dejará su bancada en el Senado. Se especulaba con que lo haría en octubre, y respondió: «Si puedo lo voy a hacer antes».

«Voy a dejar la banca porque estoy por una pa salir. Amo la política, pero más amo la vida. Y tengo que estirar los minutos que me quedan», insistió.

También aprovechó para disculparse con la candidata a intendenta de Montevideo por el Partido Nacional, Laura Raffo, a quien había criticado en un acto público por «bajarse de los taquitos para descubrir que en Montevideo hay ratas».

«Se enojó, ella es muy digna, yo no la conozco, yo me refería al contenido y estaba en el Cerro hablando con mi barra. Que me perdone, al fin y al cabo soy una oveja negra, pero yo le tengo respeto», aseguró.

De inmediato Raffo aceptó las disculpas: «Leí las declaraciones, me parece bien, acepto las disculpas por supuesto, pero creo que lo central hoy es concentrarnos en el día de la elección», dijo luego de votar.