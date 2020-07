(Por Jorge Alejandro Márquez) – Hace pocos días el arquero Nelson Ibáñez fue cesado por Newell’s Olds Boys de Rosario. El club rosarino despidió en las redes oficiales al ex arquero de Godoy Cruz Antonio Tomba junto a los jugadores Lucas Albertengo y Rodrigo Salinas. Desde el Parque de la Independencia agradecieron sus estadías en la institución y les desearon éxitos en el futuro.

En el caso de Ibáñez, el arquero sumó 990 minutos en su primera temporada y 360 en el segundo año en el club. Fue suplente primero de Luciano Pocrnjic y luego de Alan Aguerre.

“Mi contrato finalizó el pasado 30 de junio y a raíz de todo esto que está pasando con la pandemia terminamos en muy buenos términos con ese hermoso club. El último tiempo jugué muy poco pero la verdad es que la pasé muy bien. Conocí mucha gente que es representativa, no sólo para ese club, sino para el fútbol argentino” contó el experimentado portero en el programa “Ídolos y Anónimos” que sale al aire por Radio Jornada (91.9).

“Rosario es una plaza muy linda donde se vive el fútbol de una manera muy apasionada. Todo el mundo en Rosario tiene la casaca Canalla o la de Newell’s. No sé qué va a pasar de ahora en más. No hay un horizonte en lo futbolístico. Decisiones como la de jugar sin descensos afecta a muchos jugadores. Habrá que esperar. Tengo muchas ganas de volver a Mendoza pero no queda otra que esperar” dice en la entrevista con los periodistas Jorge Eduardo Barbieri y Orlando Abraham.

No es llamativo que esté en Mendoza y que no me llamen de Godoy Cruz. Fue mi salida del club la que me imposibilita estar en los planes de alguien. Ojalá que el arquero que vaya a Godoy Cruz tenga un gran año, esto lo digo como hincha. Desde la tribuna alentaré para que al club le vaya de la mejor manera” agregó.

“El Tomba es un equipo que ha hecho muy bien las cosas en los últimos años. No sólo sacó distancia con los clubes de Mendoza, sino con varios del interior” asegura el ex arquero de Godoy Cruz Antonio Tomba.

Los números en Rosario

Nelson Martín Ibáñez, quien tiene 38 años (nació el 13 de noviembre de 1981), acumuló 84 planillas firmadas como arquero de Newell’s (19 como titular y 65 como suplente). La primera fue el 28 de agosto de 2017 en la primera fecha de la Superliga 2017/18 ante Unión (L) 1-1, cuando fue suplente de Luciano Pocrnjic con Juan Manuel Llop como entrenador cuenta un informe elaborado por el Diario La Capital de Rosario.

Tras estar 13 partidos en el banco (12 en la Superliga 2017/18 y uno en Copa Argentina 2017 ante Godoy Cruz 1-2; recién pudo debutar el 27 de enero 2018 ante Arsenal (L) 2-1, en la fecha 13ª, con Llop. En el primer semestre de 2018, en esa Superliga además de ante Arsenal atajó contra Estudiantes (V) 2-4, en la jornada 14ª con el Chocho.

En tanto, también lo hizo con Omar De Felippe como DT desde las fechas 19ª a 27ª inclusive, contra San Martín de San Juan (L) 2-0, Argentinos Jrs (V) 0-1, Tigre (L) 2-1, Atlético Tucumán (V) 1-1, Talleres (L) 2-1, Boca (V) 1-3; Independiente (L) 0-1, Defensa y Justicia (L) 1-0 y Gimnasia (V) 0-2. También fue titular el 10 de mayo de 2018 ante Atlético Paranaense (L) 2-1 en la vuelta del partido de la primera fase de la Copa Sudamericana.

Mientras que en el segundo semestre de 2018 atajó los dos partidos de la Copa Santa Fe ante Unión (2-2 en el 15 de abril y 0-1 en el Coloso), frente a Defensores Unidos 3-0 en la Copa Argentina en la cancha de Sarmiento; y los primeros cuatro partidos de la Superliga 2018/19. Fueron: Vélez (V) 0-2, Independiente (L) 2-; Godoy Cruz (V) 1-2 y Atlético Tucumán (L) 1-2; el 3 de septiembre de 2018; por lo cual su último partido oficial en la primera de Newell’s fue hace 661 días (1 año, 9 meses y 22 días).

En los 19 partidos (2 con Llop y 17 con De Felippe) que atajó 15 fueron en la Superliga, 1 en Copa Argentina, 2 en Copa Santa Fe y 1 en Copa Sudamericana. Le hicieron 27 goles y solamente mantuvo la valla invicta en 3 partidos.

Mientras que fue suplente de Pocrnjic en 19 ocasiones (16 con Llop, 2 con Fabián Garfagnoli y una con De Felippe) y de Alan Aguerre en 46 ocasiones (7 con De Felippe, 15 con Bidoglio y 24 con Kudelka).