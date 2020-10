Netflix estrenó la serie protagonizada por Oriana Sabatini

Se estrena hoy por Netflix “Secreto bien guardado”, la serie protagonizada por Oriana Sabatini y Victorio D’Alessandro grabada en el hotel “Edén”, de la ciudad cordobesa de La Falda.

Sabatini interpreta a una adolescente judía de vacaciones con su familia que se enamora de un joven abogado nazi que se hospeda en el mismo hotel.

Si bien la miniserie se estrenó el año pasado en otras plataformas. Esta vez llega a una de las más grandes de streaming. La serie se filmó en Córdoba.

En plena Segunda Guerra Mundial, 1940, Argentina se declara neutral ante el impacto de este enfrentamiento que incluye a uno de los exterminios más grandes, el Holocausto. En este contexto, la familia de Amalia Peres Kiev (Sabatini) compuesta por sus padres y dos hermanas, deciden pasar el verano en el Hotel “Edén”.

Con tan sólo 17 años, Amalia, de origen judío, se enamora de Marthin Müller (D’Alessandro). El es un miembro del ejército alemán que se encuentra en el país para repatriar a los marinos del barco Admiral Graf Spee, hundido en el Río de la Plata.

Como en toda historia romántica, el amor no tarda en aparecer lleno de conflictos. En el “Edén” se da una batalla entre los Peres Kiev y el joven nazi enamorado de Amalia.

La historia está basada en el libro de la escritora cordobesa Viviana Rivero. Además de los protagonistas, también actúan Jorge Suárez, Noemí Frenkel, Matías Mayer, Paula Sartor, Agustina Palma, Graciela Tenenbaum y Bárbara Lombardo, entre otras figuras.

Oriana mostró a través de su Instagram la felicidad de este estreno: “Entrar a Netflix y ver mi cara me hace dudar de si estoy soñando o no. No puedo creer que el 1° de octubre estrenan «Secreto bien guardado»”, confesó la actriz en la red social.