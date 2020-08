NFL: denuncian a un equipo por videos sexuales

Los problemas no dejan de llegar para Washington Football Team (antiguamente llamados Washington Redskins). La franquicia de la NFL está envuelta en polémicas una vez más, y se trata de una presunta trama de videos íntimos robados a sus cheerleaders para el consumo de los directivos. Todo se destapó por un reportaje del Washington Post, que afirma que las altas esferas del equipo han estado filmando material privado de sus porristas sin su consentimiento desde hace más de 10 años.

Polémica con las cheerleaders

El medio de la capital norteamericana ha desvelado casos de 2008, en los que se habría grabado de forma furtiva a las cheerleaders totalmente desnudas. Estas imágenes habrían ido a parar a manos de los altos directivos de los entonces Washington Redskins, quienes presuntamente usaban dicho material para el consumo personal. Esto se suma a un historial reciente de trabajadoras de la organización que han denunciado acoso por parte de dichos directivos.

Para los que no han podido leer el articulo del @washingtonpost https://t.co/paSx7W8HXE — Iñigo Maisterrena (@imaisterrena) August 26, 2020

El propietaroo de Washington Football Team, Daniel Snyder, ha salido a desmentir públicamente lo publicado en el reportaje. Este negó cualquier tipo de implicación en actos de esta naturaleza con las animadoras del equipo de la NFL. «No tengo ningún conocimiento de los videos de hace 10 años a los que se hace referencia en el reportaje. No pedí que se hiciesen esos vídeos y no los vi nunca», fueron las palabras del dueño del equipo tras la divulgación de la noticia.

No obstante, este admitió que muchos directivos han tenido amplias libertades dentro de la organización en los últimos tiempos. Luego de tantos escándalos, este aseguró que tendrá su atención en los problemas internos del equipo. «Admito que he tenido demasiadas responsabilidades como propietario y he permitido que otros tuvieran el control diario de la franquicia en detrimento de nuestra organización. En el futuro, estaré más involucrado y ya hemos realizado cambios importantes en el personal».

Washington le sigue trayendo problemas a la NFL

Esta polémica se suma a un par de antecedentes que han estado haciendo ruido en la NFL desde hace algunos meses. En primer lugar, la franquicia se enfrentó a un forzoso cambio de nombre, dado el descontento por el nombre ‘Redskin’ y su trasfondo racial. Luego surgió el testimonio de 25 trabajadoras y extrabajadoras de la organización que denunciaron acoso y tratos inapropiados por parte de los directivos del equipo. Ahora se añade otra mancha al historial de Washington Football Team.