Nick Cave anticipa un tema del álbum tributo a Marc Bolan

El músico australiano Nick Cave anticipó en su canal oficial de YouTube la canción «Cosmic dancer», una de las versiones que formarán parte del álbum tributo al ícono del glam rock Marc Bolan, del que participarán figuras como Elton John, U2, Sean Lennon y Joan Jett, entre otros.

Con fecha de edición prevista para septiembre próximo, la placa homenaje se llamará «AngelHeaded Hipster» y contendrá clásicos del artista inglés, fallecido en 1977 en un accidente automovilístico.

Entre ellas, destacan composiciones como «Jeepster», «Children of the Revolution», «I Love to Boogie», «Get it on» y «Life´s a Gas», que sonarán en las voces de los mencionados artistas, además de otros como Perry Farrell, Devendra Banhart y Father John Misty.

El disco fue producido por el recientemente fallecido Hal Willner, conocido por su labor junto a Lou Reed y Marianne Faithfull, entre otros.

Marc Bolan fue una de las más importantes figuras del glam rock en los primeros años de la década del ´70, al frente de su banda T-Rex, y, al momento de su muerte, conducía un programa musical de televisión por el que desfilaban las más importantes figuras del género, como el caso de David Bowie, uno de sus grandes amigos.