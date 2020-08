NiUnaMenos: brindo por Julieta, por vos y por mí!!!

Por CAROLINA JACKY / Me cuesta mucho escribir en estos momentos. Y quienes alguna vez fueron discriminados, amenazados o perseguidos, saben que hay que sacar fuerzas de donde sea. Pero sacar fuerzas para sobrevivir.

En estos días habrán tomado conocimiento de un hecho que hoy me motiva para escribirles.

Para quienes no sepan de qué hablo, acá van unos enlaces de internet para más información.



https://www.ciudadanodiario.com.ar/…/preocupacion-en-el-amb…

https://explicitoonline.com/el-colegio-de-abogados-sumari…/…



Quienes siguieron el caso del “Femicidio de JULIETA GONZALEZ” que murió a manos de Andrés Di Cesare, y que el Tribunal Oral Colegiado no dudó en condenarlo por homicidio, y que la Suprema Corte de Mendoza debe decidir si mantiene esa condena o declara femicidio, ese hombre formalizó una denuncia ante el Directorio del Colegio de Abogados para que se juzgara mi conducta ética por haberlo calificado públicamente de “femicida”.

Cualquier persona puede denunciar a un profesional del derecho, pero lo que sorprende en este caso es que el Directorio del Colegio de Abogados admitiera la denuncia y entendiera que había motivos para analizar la conducta de quien hoy les escribe.

El Directorio remitió las actuaciones al Tribunal de Ética a fin de que esta profesional se defienda de la acusación de Andrés Di Cesare, quien hoy cumple condena en la Penitenciaría de Mendoza.

Esto sí es de gravedad institucional.

Les aseguro que me cuesta mucho hacer este relato. Me cuesta detenerme en los detalles.

Sé que esto que me pasa es propio de quien es víctima, lo he visto en muchas mujeres que he atendido, pero me debo a ustedes, y quiero devolver todo el cariño y amor que me están brindando con sus mensajes.

Esta no es el único antecedente de la violencia y discriminación que he recibido de parte del Colegio de Abogados.

Cuando el Directorio me pidió explicaciones respecto a una nota periodística donde hablé del aborto, cuando todo el país opinaba sobre eso, o cuando me pidió explicaciones sobre una denuncia efectuada por una panelista del programa Intratables, por hablar de “indubio pro mujer”, término que tiempo después usara el sitio “Diario Judicial”, o cuando una oficial de la Policía de Mendoza, al denunciarme, por escrito y ratificando, me discriminó por la condición, nada hizo el Colegio en mi defensa.

Son mis colegas, son profesionales del derecho, son mis pares, pero la Institución: “Colegio de Abogados” nunca actuó respetando los derechos humanos de quien hoy escribe.

Podría citar más casos que se han tramitado o se están tramitando en ese Colegio, algo que ahora deberá ser evaluado, juzgado y revisado por la justicia.

En cada oportunidad deje pasar esos hechos, trate de superar el momento, sacar fuerza para seguir trabajando, y de alguna manera con la esperanza que mis colegas advirtieran su error.

Lo que sí puedo decirles es que la discriminación duele, su dolor atraviesa el cuerpo y el alma.

La discriminación se percibe, pero el amor y afecto es más fuerte, y eso es lo que he recibido de ustedes.

Desde hace un tiempo pedí al Dr. Carlos Lombardi que tomara mi defensa en esas causas.

Nunca pensé en mediatizar estos hechos, lo deje como una batalla personal y en solitario.

Esta vez es distinto, detrás de este ataque está JULIETA GONZÁLEZ. La verdadera víctima. Hoy Andrés Di Césare quiere ser la víctima. A pesar de ser un asesino que cuenta con respaldo económico.

Detrás de este ataque está Susana González, una mamá que perdió a su hija en manos de Andrés Di Cesare, quien la mató ahorcándola, golpeándola, y reventándole su cráneo con una piedra, abandonando el cadáver en un descampado en la montaña.

Detrás de esto está la vida de una chica, JULIETA GONZALEZ, que dejó un hijo, y que un año antes de morir, interesada en los derechos de la mujer le pidió a su madre ir a una jornada sobre abuso sexual infantil que quien escribe dio conjuntamente con el abogado que me acompañó en la querella (Dr. Juan Rifo Vecchiato)

Si, esta chica con su mamá se tomaron una selfi para esa oportunidad, y ese día le dijo a su mamá… “Si mañana nos pasa algo no nos olvidemos de buscar a estos profesionales”.

Este hecho me lo relato Susana González el día en que vino a buscar nuestros servicios profesionales.

Por esto hoy tengo la obligación de mediatizar este hecho, tengo que superar mi dolor, mi angustia, y no debo pensar en mí, sino en Julieta y Susana y ese hijo y nieto que nunca más verá a su mamá.

No puedo actuar en causa propia, ahora soy clienta y víctima.

No tendría que hablar, me hace daño, me cuesta. Si vos sos o has sido víctima sabes de lo que hablo.

El título de esta nota está destinado a todos, todas y todes los que me han saludado y brindado su apoyo a través de las redes sociales,… MIL GRACIAS.

Me han dado fuerza, no se imaginan cuanto me ayuda cada palabra de ustedes.

Los necesito, JULIETA los necesita, hoy más que nunca.

También he visto que hay varios “Di Cesares”, algunos ocultando su identidad, como verdaderos cobardes, que hablan mal de mí, de alguna manera actuando como Andrés Di Cesare o los colegas que pretenden juzgarme por defender a una madre que perdió a su hija en manos de… pero esta nota es PARA VOS que me escribiste, me llamaste y me das fuerza para seguir en esta batalla.

Confieso que esta vez necesito de este acompañamiento, y en este “Día del Abogado” he sentido el calor de ustedes… MIL GRACIAS.