La generadora eléctrica más grande del país consolida su posición

La mayor generadora privada del sector eléctrico nacional, Central Puerto (CEPU), consolidó su posición en el mercado pese a la caída de la demanda por la recesión, tras comprar en junio pasado la central santafesina Brigadier López (con una potencia de 280 Mw) y comenzar en octubre a operar la cogeneración de Luján de Cuyo (95 Mw), destacó hoy la calificadora de riesgos FixScr (filial local de FitchRatings).

La compañía, recordó Fix, “posee una capacidad instalada de 4,2 Gw, diversificada en términos de tecnologías operadas, que logró reconvertir casi en su totalidad luego de una inversión de US$ 800 millones en los últimos tres años”.

Central Puerto aporta un 10% de la potencia total del sistema y 14% de la correspondiente a los generadores privados, y según la calificadora “se esperan inversiones adicionales por US$ 300 millones para alcanzar una capacidad nominal total de 4,9 Gw en 2021”, es decir, 16,6% más que ahora.

Fix resaltó la “fortaleza operacional” de CEPU, ya que “ha disminuido significativamente los riesgos asociados al despacho y al abastecimiento de combustible, tras aumentar la eficiencia promedio de su parque ante una posible mayor competencia y/o desregulación del sector”.

La compañía “presenta una generación de flujo de caja operativo sólida, estable y predecible”, mientras el aumento de los contratos de largo plazo “redujeron la dependencia de la resolución 1/19” (de la Secretaría de Energía).

Esa norma recortó la remuneración en el mercado spot y provocó, según Fix, “un impacto negativo en el Ebitda (resultado antes de impuestos, intereses y amortizaciones) por unos US$ 45 millones anuales, lo que representa cerca del 15% del flujo generado por la compañía”.

Como compensación se señala el aumento en la generación de fondos provenientes de la central Brigadier López, que aportó US$ 40 millones de Ebitda el año pasado y se calculan US$ 72 millones en 2020, mientras se prevén US$ 120 millones anuales cuando la planta pase a ciclo combinado.

Fix advirtió que “la fuerte depreciación del tipo de cambio del último año incrementó el déficit del sector eléctrico, el cual dependía a septiembre pasado en un 30% de subsidios públicos, lo que podría aumentar la discrecionalidad de Cammesa (la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico) en el pago de sus compromisos”.

No obstante, Central Puerto registró un Ebitda de $ 15.130 millones en el año móvil cerrado en septiembre, con lo cual “muestra una flexibilidad financiera e

indicadores crediticios superiores a la media de su categoría”, concluyó la agencia.