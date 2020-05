El director general de Escuelas destacó los anuncios del Gobernador sobre la creación de un ente autónomo que permita arrojar indicadores fiables, y un proyecto de ley provincial de educación.

En el marco del discurso que el Gobernador Rodolfo Suarez brindó este viernes 1º de Mayo en la Legislatura Provincial, y que incluyó el anuncio del envío de un proyecto de ley provincial de educación y otra propuesta para la creación del Instituto Provincial de Evaluación de la Calidad Educativa, el director general de Escuelas, José Thomas, remarcó la importancia de estas iniciativas al considerar que son “una herramienta indispensable a favor de la toma de decisiones tanto en pos de la calidad educativa como de la disminución de la brecha socioeducativa”.

Al respecto de este ente, indicó que “existe un gran consenso internacional en cuanto a la necesidad de poder tener indicadores precisos, fiables y contextualizados del rumbo que tiene cada sistema educativo, en general y en particular, para poder decidir políticas educativas pedagógicas que apunten a cumplir los distintos lineamientos políticos para nuestra gestión, por ejemplo, disminuir la brecha socioeducativa y alcanzar una calidad educativa acorde con lo que necesita la provincia. Es de suma importancia contar con lo anunciado por nuestro Gobernador, con el objetivo de relevar, organizar y producir información del sistema que posibilite una discusión democrática con la participación de toda la sociedad, los tres poderes del Estado, las universidades y el público en general”.

Una nueva ley de educación para Mendoza

En su alocución, Suarez también propuso un proyecto de ley de educación provincial que permita establecer los lineamientos de la educación que nuestra provincia requiere de cara al futuro.

En ese sentido, el director general de Escuelas sostuvo que “es importante destacar que desde 1884 la Ley 1420 rigió la educación en Argentina hasta la década de los 90 cuando comenzó a implementarse la Ley Federal de Educación. En 2002, en Mendoza se aprobó una ley provincial que se ajustaba a aquella norma y, en 2006, el Ministerio de Educación de la Nación sanciona la Ley Nacional de Educación que es la base marco normativo nacional vigente”.

“Si bien hubo un intento en 2014, hasta hoy Mendoza no ha logrado sancionar una ley provincial por diferencias en los puntos de vista que no dieron lugar a alcanzar un acuerdo, con lo cual resulta fundamental después de 14 años sancionar un marco normativo para la educación de la provincia no solo que apruebe ajustarse a la reglamentación nacional sino también pensando en el futuro de la educación de Mendoza”, concluyó Thomas.