Ola de calor: insisten que los adultos mayores beban suficiente agua

Los adultos mayores representan uno de los grupos sociales más vulnerables ante las imperantes olas de calor, por lo que profesionalmente aconsejan insistir para que beban agua o en casos especiales «obligarlos» para que lo hagan.

Así lo expresó el médico gerontólogo, Félix Nallim, al ser entrevistado en el programa Viva la Mañana que emite Canal 9 en Mendoza, quien se refirió a la forma en la que deben ser observados y atendidos los adultos mayores que en Cuyo resisten las altas temperaturas que por momentos se acercan a la marca de los 40 grados centígrados.

«Los adultos mayores se deshidratan primero por una mala regulación de la temperatura y debido a que presentan una mala regulación ante la ingesta de agua. Esto les provoca que sientan un mayor nivel de saciedad lo que los induce a consumir una menor cantidad de agua que la aconsejable para mantenerse hidratados, que está alrededor de los dos litros diarios», explicó el facultativo quien además es el presidente de la Caja de Previsión para Profesionales de la Salud de Mendoza.

«Así como no perciben que no tienen sed en forma similar sienten que no tienen hambre. En momentos como estos es necesario aconsejarlos a consuman agua y si es necesario obligarlos que ingieran agua», impeló el médico.

En el caso de quienes consumen diuréticos, Nallim, admitió que «muchas veces los viejos están polimedicados y por ello hay que tener en cuenta el tipo de medicación que están tomando. En este caso, la función particular que están cumpliendo los diuréticos es la eliminar líquidos. Generalmente se da en pacientes que tienen trastornos cardíacos o renales. Aquí es cuando con mayor razón debemos estar atentos a la ingesta de agua y sal», recomendó.

Ante la costumbre de algunos de llevar consigo la botellita con agua, el titular de la Caja de la Salud de Mendoza reflexionó: «Está perfecto ese hábito. Aunque tomen pequeños sorbitos pero si es en forma frecuente está muy bien. Ahora, si alguien siente el deseo y bebe un vaso de agua fresca sin algún inconveniente está en lo correcto».

En términos generales, sin embargo, Nallim confirmó que «todos deberíamos tomar el agua a temperatura natural. Es sano incorporar los elementos a la temperatura natural que tiene el cuerpo porque si no uno de alguna manera está provocando algún desequilibrio. Tampoco es aconsejable consumir sustancias edulcoradas. No hay que brindarle mucho crédito a las publicidades que aseguran que es mejor tomar este o aquel producto. El agua es lo mejor».

Consejos para El Dr. Félix Eduardo Nallim, Médico Gerontólogo y Presidente de la Caja de Previsión para Profesionales de la Salud #Mendoza, fue entrevistado en el programa "Viva la Mañana".En la nota, brindó algunos consejos importantes sobre el cuidado de nuestros mayores, ante la ola de calor que se espera durante la semana.¡No te lo pierdas!..#calor #consejos #tips #agua #oladecalor Publicado por Caja de la Salud Mendoza en Lunes, 20 de enero de 2020

Prevenir la deshidratación

Ante algún eventual episodio de que un adulto mayor se esté deshidratando, Félix Nallim, apuntó que «primero hay que observar el temperatura del medio ambiente en el que se está. Hasta unos 36 grados se está en lo que se consideraría una situación normal. De ahí en más se debería tener en cuenta estar en una situación intermedia, peligrosa. A partir de ahí, cuando ya se estuvieran superando los 40 grados la situación estamos ante un posible golpe de calor», advirtió.

Frente a este último panorama «es cuando debemos estar atentos y observar que el cuerpo no está con la posibilidad de bajar la temperatura mediante la transpiración. Al ser mucho mayor la temperatura fuera del cuerpo que dentro de el estamos ante la imposibilidad de equilibrarla. En el caso del pacientes, los viejos, también los chicos y los deportistas jóvenes que andan trotando en horas indebidas, entre las 11 y las 15, es probable que tengan cefaleas, náuseas, vómitos, calambres y hasta convulsiones», apuntó.

«Si esto ocurriera hay que darle a la persona descompuesta agua en pequeños sorbos, no bruscamente. Hay que desvestirlo y ponerle paños fríos en las axilas, en la cabeza y en la ingle. Acostarla y levantarle las piernas y mientras tanto llamar a un sistema de emergencias. Por que si tiene una temperatura corporal mayor a los 40 grados ya hay que tomar otras medidas aunque a nivel hospitalario o sanatorial», dijo.