Para Nallim, prohibir a los adultos mayores salir «es una aberración»

La intención de haber pensado los límites para las salidas de los adultos mayores en algunas partes de la Argentina fue considerada como una muy mal idea por parte de médico gerontólogo Félix Nallim, presidente de la Asociación Gerontológica Argentina (AGA), quien reconoció que «en el fondo deben haber estado bien intencionados», publicó en su página web la Caja de Previsión para Profesionales de la Salud Mendoza.

Así lo refirió el titular de AGA) desde Mendoza y al ser entrevistado telefónicamente en el programa Palabras Solo Palabras, de Alberto Bastía, emitido el domingo por la noche en la emisora AM 980 Radio LU37 de General Pico, de la provincia de La Pampa.

La alusión del mendocino fue en contestación sobre cómo consideró la noticia de la prohibición para los mayores de 70 de salir de sus hogares en la Ciudad Autonóma de Buenos Aires (CABA) para lo cual tendrían que pedir permiso por teléfono a un operador orientado por el gobierno que dirige Horacio Rodríguez Larreta.

Opinó que «no debería haber sucedido semejante cosa, porque se trata a los mayores de 65 como si fueran imbéciles, cuando durante toda la vida hicieron las cosas bien y de pronto les quitaron el derecho a la libertad. Tener que pedirle permiso por teléfono a una persona que no entiende nada y que le tiene que explicar que no puede salir es una aberración», espetó.

«Después, con los días, fueron modificando la disposición porque se dieron cuenta la presión que se estaba ejerciendo sobre esta decisión. Sobre todo por los personajes de la farándula que hasta lo desafiaron. Creo que en el fondo estuvieron bien intencionados pero equivocaron totalmente la metodología», manifestó pasadas las 22 del domingo -26 de abril de 2020-.

Félix Eduardo Nallim, presidene de la Asociación Gerontológica Argentina y de la Caja de Previsión para Profesionales de la Salud Mendoza.

Analizando los casos positivos de coronavirus en el país donde los afectados suman 3.892 expresó que «la mayoría de los jóvenes, incluídos los niños, los adolescentes y los adultos jóvenes, generalmente son pacientes asintomáticos. La mayoría de los fallecidos son mayores de 70. Uno de los problemas que estamos sufriendo en la Argentina es que no tenemos la suficiente cantidad de tests y por lo tanto las cifras no son como a veces uno cree».

En las últimas 24 horas se registraron 7 nuevas muertes, entre ellas cuatro mujeres, dos de 93 años, una de 79 y otra de 75, todas residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); y una mujer de 63 años y dos hombres, de 83 y 75 años residentes en la provincia de Buenos Aires, por lo que hasta el momento la cantidad de personas fallecidas es de 192, según información del Ministerio de Salud nacional.

«Por supuesto estamos necesitando tener la curva plana para cuando llegue el pico de contagios. Eso nos está permitiendo llegar preparados con los servicios de salud para ese momento y evitar lo que pasó en otros países cuando se tuvo que elegir a quién darle un respirador artificial, porque al momento de la decisión se dejó que el viejo muriera», graficó Nallim.

«Por lo general te consideran que sos un viejo chocho que no entendés nada. Nosotros los gerontólogos hablamos de viejos jóvenes y de viejos viejos. Estos últimos son los mayores de 84 y quienes más están en los consultorios o en los geriátricos y que por sus patologías a veces no pueden llegar a seguir viviendo con sus familias», explicó.

Haciendo hincapié en su defensa por los adultos mayores marcó que «no se los puede tratar a los mayores de 65 como personas que ya no sirven más para nada. Si mirás al presidente tiene 61 años y su consejo de asesores tienen muchos más de 65».

Ensayando posibles consejos tanto para Alberto Fernández como para Rodolfo Suarez, gobernador de Mendoza, dijo: «Yo creo que la cuarentena es necesaria, es el modo de vacunarnos para no contagiarnos y no contagiar, pero no discriminaría por las edades. Eso de que un joven puede salir y un viejo no es una aberración. Porque lo estás dañando al dejarlos en la casa al no permitirle salir».

En ese sentido aprovechó para ventilar la propuesta de de AGA de organizar un día de la semana para reforzar la salida de los adultos mayores, que de una hora les permitiría en un lapso, tal vez, de tres horas, llegar hasta espacios verdes donde poder mejorar sus aptitudes psicofísicas.

«Los viejos son personas que saben hacer las cosas bien y no van a cometer la locura que a veces cometen los jóvenes. Es momento de facilitarles las cosas y no limitarlos teniendo una actitud paternalista. No tenemos que caer ni el edadismo ni el viejismo. No siempre es alguien que tiene un bastón, que camina curvado o que babea. Hay algunos adutos mayores que hasta los ves trotando», remarcó.

Y añadió: «Hoy el envecimiento es saludable, exitoso y activo. Si no mirá a la señora Mirtha Legrand. ¿A ella le vas a decir que no puede salir?»