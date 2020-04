Paul McCartney: «Los Beatles fueron mejores» que los Rolling Stones

La histórica disputa por el liderazgo y el poder de influenciar al universo musical que The Beatles y The Rolling Stones sostienen desde hace más de medio siglo encontró hoy un nuevo capítulo cuando Paul McCartney, ex integrante del primero de los grupos, aseguró que «Los Beatles fueron mejores».

«Los Stones son un grupo fantástico. Voy a verlos siempre que salen de gira porque son sencillamente una banda genial» aseguró McCartney antes de argumentar que la banda liderada por Mick Jagger tienen sus raíces en el blues y que todo lo que propone se basa en ese estilo, mientras que The Beatles tenían «unas pocas más influencias».

Durante una entrevista con el animador radial y televisivo estadounidense Howard Stern reportada por Europa Press, Paul señaló que los Beatles eran más versátiles como grupo, especialmente en la faceta vocal.

«Keith Richards -guitarrista de los Stones- me lo dijo una vez. ‘Eres un hombre afortunado, tienes cuatro cantantes en tu banda. Nosotros tenemos uno'», reveló McCartney destacando la propuesta que sostenía junto a John Lennon, George Harrison y Ringo Starr.

En otra referencia a favor de los de Liverpool, el músico y compositor sostuvo que «empezamos a darnos cuenta de que cualquier cosa que hiciéramos, ellos la hacían poco después. Fuimos a (Norte) América con gran éxito y, bueno, entonces los Rolling Stones fueron a (Norte) América. Hicimos ‘Sgt Pepper’ y ellos hicieron una especie de disco psicodélico».

«Éramos grandes amigos y aún lo somos. Pero Los Beatles fueron mejores», sentenció McCartney.