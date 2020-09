“Peluche” Cáceres buscará competir en el TC2000

El piloto mendocino de 30 años, trabaja para cerrar el presupuesto que le permita estar en el autódromo bonaerense.

El piloto Matías Emmanuel Cáceres, oriundo del departamento San Martín, está muy cerca de competir este fin de semana con un Ford Focus en la segunda fecha del TC 2000, que tendrá como escenario el Autódromo de Buenos Aires Oscar y Juan Gálvez.

Asimismo, “Peluche” Cáceres estudia otras propuestas de distintas categorías del automovilismo argentino. Su objetivo fundamental, de cara al futuro inmediato, es subirse a un auto, hacer una temporada completa y pelear un campeonato.

Explicó el mendocino que “este fin de semana, tengo la posibilidad de volver a ser parte del TC 2000. Estamos trabajando en el tema presupuestario, tratándolo de cerrar para tratar de estar presente. Si bien nos falta un 20 por ciento, nos queda poco tiempo para confirmarlo, ya que tenemos que hacerlo este miércoles”.

Adelantó además el piloto del este mendocino que “tengo otras propuestas de otras categorías, que las seguiré analizando y trabajando, para estar presente nuevamente en el automovilismo argentino”.

“En caso que se de este fin de semana –agregó, sería en un Ford Focus de JM Motores Ford en el circuito del Gálvez de Buenos Aires. Las otras propuestas en las demás categorías serían continuar en el Turismo Nacional y un ofrecimiento que tuve del Top Race Series, que me encantaría ser parte de alguna de ellas, que si bien no creo que serían en dos o tres categorías, por lo menos ser parte de una”.

Más adelante dijo que “me encantaría hacer una categoría bien, el campeonato completo para pelearlo. Como todo piloto me gustaría ir y andar bien como siempre lo intenté hacer y tratar de traer otro campeonato a Mendoza”, como ocurrió en la temporada 2015, cundo se coronó campeón del TC 2000 con su Honda Civic.

Aclaró que todavía no ha piloteado el Ford Focus porque “la propuesta nació durante la cuarentena. Mientras estaba en mi casa, recibí el llamado de la categoría y del equipo, que querían que estuviera presente cuando se reanudara el automovilismo y hoy es lo que se está intentando. Todavía al auto no lo conozco, no he tenido la oportunidad de girar, pero la idea es adaptarse rápido este fin de semana”.

Respecto como se preparó durante la cuarentena, Cáceres comentó que “en lo que más me concentré fue en prepararme físicamente, después de haber tenido un 2019 bastante movido, trabajando en varias categorías y corriendo en el Turismo Nacional. No tuve mucho tiempo para entrenarme, por lo que aproveché para hacerlo en estos últimos meses en mi casa”.

“Cuando habilitaron las salidas al aire libre -dijo-, desde el primer día hasta ahora lo sigo haciendo trabajando en distintas actividades físicas. Lo que hace mucho que no hago, desde el año pasado, es subirme a un auto de carrera desde mi última competencia y es lo que comenzaré a hacer de ahora en más. Adquirí un simulador y me puse a competir en unos simuladores”, tecnología que ayuda a no perder el ritmo y perfecciona las habilidades.

“Me lo tomo como un desafío”

Más adelante, Cáceres reconoció que “sinceramente estoy con muchas ganas de volver a la pista y estar nuevamente arriba de un TC 2000. No conozco el auto, pero tenemos los entrenamientos con dos tandas de pruebas de media hora, donde uno aprovecha para adaptarse a él, conocer la pista, pero obviamente que lo mejor sería hacer unas pruebas previas al fin de semana, pero me lo tomo como un desafío ir de menos a mas, conocer todos los detalles del auto y comenzar a trabajar junto al equipo, siempre para progresar en cada salida a la pista”.

Al repasar su trayectoria, “Peluche” manifestó que comenzó en el 2007, “cuando tenía 17 años pude iniciarme en el automovilismo, si bien siempre desde chiquito soñaba con ser piloto y subirme a un auto de carrera. Entre los 4 y 6 años fui aprendiendo a manejar autos de calle y después se me hizo larga la espera para poder subirme a un auto de carrera”.

En ese sentido, dijo que “recién lo logré en el 2017 en un Fórmula 3 Chilena, ya que fui al país trasandino a competir para ir tomando experiencia. Al año siguiente debuté en la Fórmula acá en Argentina a nivel nacional y tuve que parar un año por razones presupuestarias. Ese mismo año, me invitaron de Toyota a la Carrera de las Estrellas del TC 2000 donde compitieron destacados pilotos y pudimos ganarla junto a Andrés Jakos, que corre en TC Pista”.

Señaló además que “luego pudimos continuar con un gran esfuerzo de toda mi familia y lo sponsors que se fueron sumando y nos acompañan hasta la actualidad. Pudimos pasar al TC 2000, donde debuté en el 2015 en el equipo PSG 16 con un Honda Civic y lograr el campeonato”.

“ Después pude participar, gracias a Bernardo Llaver –dijo-, también de San Martín, en los 200 kilómetros del Super TC 2000, que se disputa desde el 2014 hasta la actualidad. Además, pude competir como piloto oficial de Fiat en el Súper TC 2000 en el 2017. También hice TC Mouras algunas fechas pero no pude continuar por el presupuesto”

Finalmente señaló que “el año pasado se me dio la posibilidad de correr con un equipo en el Turismo Nacional en la Clase 3, donde nos fue bien, pudimos ser competitivos, si bien nos faltó un poco más de experiencia también, pero fue el primer año y me hubiera gustado continuar en 2020. Mi objetivo es tratar de subirme a un auto, hacer la temporada completa y pelear un campeonato”, concluyó.