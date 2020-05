Personas trans en los deportes

Por ADRIANA MASCHERONI GARZÓN / Para hablar de personas trans tenemos que diferenciar de qué estamos hablando, ya que es exactamente igual que se dediquen a los deportes o no.

Entre hombres y mujeres hay diferencias biológicas (anatómicas, cromosómicas, hormonales y cerebrales) y psicológico-sociales (identidad de género, expresión de género y orientación sexual – que aún se discute si es biológica o psicológica).

Entre las diferencias biológicas están, desde luego, las conocidas y tan argumentadas por todos: cromosomas. XX para las mujeres, XY para los hombres. Pero resulta que hay mujeres XY y hombres XXY, y otras treinta y cuatro combinaciones posibles, entre las que hay variaciones cromosómicas o simples insensibilidades o hipersensibilidades a las hormonas.

Estas variantes van desde pequeñas dismorfias anatómicas hasta el hermafroditismo absoluto, del cual no se conocen casos comprobados, pero se supone que pueden existir. Si hay pseudohermafroditas, con ambos genitales y alguno o los dos atrofiados.

Estas treinta y cuatro variables son conocidas científicamente como “intersexuales”, y hay muchos casos más de los que la gente cree (aprox. el 17% de la población mundial). Las personas trans, sean hombres o mujeres, pueden también pertenecer a alguna de estas treinta y seis variantes (incluyendo XX y XY “normales”) y, a su vez, presentan variantes psico-sociales entre sí.

El total de la población “trans” a nivel mundial es de apenas 0,3%, una cifra tan pequeña que es increíble que causemos tanta preocupación al resto de los “normales” ….Trans viene de “Transicionar” o “Transitar”, o sea de pasar de un género al otro.

Pero hay diferencias muy importantes entre una persona travesti y una transgénero, así como también la hay con una transexual. Los primeros (y digo “los” porque hay travestis hombres y travestis mujeres) no se sienten del género contrario, sólo gustan de sus caracteres externos, estéticos si se quiere, y no buscan un cambio real de sus cuerpos, sólo “parecerlo”.

Hay estudios que dicen que las personas travestis sienten y piensan según su sexo biológico, pero que no están conformes con su aspecto físico exterior, en tanto otros estudios dicen que sienten y piensan como los géneros a los que “imitan”, pero que tienen miedo a los cambios asociados. De una u otra forma, son personas que no están dispuestas a recorrer sus transiciones al completo, o que no se sienten conformes con alguno de los dos géneros.

Las personas transgénero y transexuales tienen muchos puntos en común, principalmente el de sentir y pensar como las del género al que sienten pertenecer, opuesto a su sexo biológico. Algunas de estas personas se someten a terapias de reemplazo hormonal y otras cirugías (menos la de reasignación de sexo), pero otras no cumplen estos requisitos, sea por cuestiones médicas, sociales (religiosas, por ejemplo) o simple miedo.

Las personas transexuales, por último, marcan todas las casillas y siguen tratamientos hormonales y cirugías para poder amoldar su cuerpo y sistema biológico a su sentir.

Vale decir que esos mismos estudios que encontraron que las personas travestis (y las homosexuales y bisexuales, dicho sea de paso) pensaban y sentían igual que sus pares de sexo biológico, encontraron que las personas transgénero y transexuales, por el contrario, sentían y pensaban igual que las de su sexo o género sentido.

Y estos estudios, paradójicamente, se hicieron al buscar diferencias cerebrales entre hombres y mujeres. Diferencias que se encontraron, que son ínfimas, pero de importancia, como el espesor de la corteza cerebral, la interacción neuronal y ciertas acciones del hipotálamo, entre otras cosas. Y las personas “Trans” (no travestis) coincidieron con sus pares de género, contrarios a sus pares de sexo biológico. Esto intrigó tanto a los científicos que, hasta el día de hoy, 25 años después, siguen estudiando los casos.

En fin, sean estas cuestiones biológicas ciertas o no, la verdad es que, si agregamos el aspecto psico-social, no hay mucho que discutir respecto de las necesidades de las personas trans.

Ahora bien, como toda persona de derecho, tienen la necesidad de participar en la vida social, y eso incluye el deporte. Pero veamos antes los porcentajes de hombres y mujeres en el deporte y las diferencias entre ellos.

Se calcula que diez de cada cien hombres practican algún deporte de manera habitual, y uno de esos diez, de manera profesional o de alto rendimiento. Para las mujeres, las cifras son más o menos la mitad, pese a que las mujeres abarcan el 57% de la población mundial.

Si el 10% de los hombres practica deportes, y el 5% de las mujeres, quiere decir que hay dos hombres por cada mujer, lo cual se puede explicar por razones físicas (embarazos, sobre todo) y sociales (la mujer deportista no es tan bien vista, al menos en ciertos deportes). Los apoyos financieros y populares a las mujeres que practican deportes son muy inferiores que para con los hombres, salvo tal vez la honrosa excepción del tenis, donde las mujeres son casi tan populares como los hombres y ganan, a veces, incluso más.

La tan mentada diferencia de fuerza, velocidad y resistencia a favor del hombre no es tan exacta como se piensa: es cierto que los hombres, en líneas generales, tienen mayor masa muscular y, por consiguiente, mayor fuerza; pero también tienen corazones de mayor tamaño, pulmones más grandes y menor materia grasa.

Esto, a simple vista, es una ventaja, pero sólo en determinados deportes, especialmente los de altísimo impacto. En los de resistencia, por el contrario, son las mujeres quienes tienen ventaja, como así también en los de equilibrio y capacidad motriz fina.

Bueno, ¿y cuáles son las diferencias físicas entre hombres y mujeres en el deporte? Aproximadamente de un 8 a un 20%, dependiendo de cada persona y de qué deporte hablemos. Esto excluyendo deportes donde se utilizan motores, animales o capacidad mental, donde no hay estudios que confirmen diferencias a favor de unos y otras. Dentro de ese 8% a 20% a favor de los hombres, hay que diferenciar que, entre los propios hombres, hay hasta un 12% de diferencia según sus capacidades aeróbicas, musculares o de habilidades. ¿Y entre las mujeres? Pues, igual.

Entre los deportes individuales y los de equipo hay mayores diferencias, pero éstas también tienen más que ver con cada individuo que con ser hombres o mujeres. La fuerza no lo es todo en el deporte y la prueba está que Nadal, por ejemplo, tiene un saque muy potente, pero no está siquiera entre los 30 más potentes medidos. Tampoco Messi patea con fuerza descomunal. Y los rugbiers más pesados y poderosos, no suelen ser quienes más puntos convierten. Y así sucesivamente.

Unos cuantos años atrás, la tenista Billie Jean King hizo una prueba contra un tenista hombre del “montón” (creo que estaba 70 en el ránking) y, pese a su gran talento, Billie Jean perdió. Me gustaría ver si Serena Williams perdería tan fácilmente con un hombre rankeado 70° hoy en día.

Ahora vayamos específicamente a las personas trans. O, mejor dicho, a las mujeres trans, porque a nadie le importa ni preocupan los hombres trans quienes, del mismo modo que las mujeres “tienen ventaja”, deberían tener desventajas.

A ellos no se les exige ningún tratamiento hormonal ni cirugías, ni tampoco conteo de testosterona, como sí se les hace a las mujeres. ¿A las trans? No, a todas. Porque hay mujeres con síndromes intersexuales, como el de hipersensibilidad a los andrógenos, que poseen niveles de testosterona muy altos, casi al mismo nivel del promedio de los hombres y 30 o 40 veces superior al de las demás mujeres.

Ellas, supuestamente, tienen “ventajas” y, por ello, las obligan a realizar tratamientos hormonales para bajar esos niveles a menos de 10 nml/ litro (¡nanomoles, ni me preguntes que corno es eso…!). Resulta que esa exigencia es exactamente la misma para las mujeres trans que quieran participar en deportes olímpicos o de alta competencia.

Y acá viene la discusión: ¿Las mujeres trans son “hombres”, en el sentido de contar con mayor desarrollo físico, muscular y demás? Bueno, eso depende de cuáles mujeres trans hablemos y de qué clase de tratamientos hormonales hayan seguido. Si no hay terapia de reemplazo hormonal o restricción de testosterona, no pueden competir a nivel profesional y/u olímpico.

Si llevan adelante esa terapia, tienen que demostrar que lo han hecho durante al menos un año seguido antes de aplicar para cualquier deporte, amén de haber tenido que demostrar vivir como su identidad auto percibida durante cuatro años consecutivos antes. Digamos que no es como para que un deportista hombre, profesional o no, decida “cambiar” sólo para competir contra las mujeres. No se la lleva de arriba tan fácil, ¿eh?

Si esas mujeres trans son adultas o, mejor dicho, han transicionado durante su adultez, la probabilidad de contar con físicos más desarrollados es mayor, pero tras un año de terapia hormonal cruzada, ese desarrollo pierde hasta un 12% de masa muscular, un 8% de capacidad pulmonar, un 10% de capacidad de bombeo del corazón y un tremendo 25% de resistencia física, pues esos músculos “menos potentes” deben arrastrar al mismo físico “grandote” de antes. Y eso sin contar que, en promedio, las mujeres trans aumentamos entre 10 y 15 kg de peso gracias a las hormonas femeninas. Es difícil ver dónde están las ventajas reales cuando ya vimos que, en promedio, la diferencia entre hombres y mujeres ronda el 15% promedio.

Si las mujeres trans hicieron su terapia y transición durante su pubertad / adolescencia, su desarrollo en huesos y músculos es prácticamente igual a cualquier mujer cisgénero, por lo cual no habría ventajas físicas reales, más allá de las propias de cada persona: más altas, más corpulentas, etc., como pasa entre mujeres o entre hombres.

Este tema de las “ventajas físicas” parece no aplicarse a las diferencias entre mujeres o entre hombres, siendo que en un mismo equipo (o en individuales) pueden competir hombres de 1.90 con otros de 1.60 o lo mujeres de 1.80 contra otras de 1.50 y pesos muy distintos y, sin embargo, nadie se preocupa por las ventajas que alguien más grande y fuerte pudiera tener.

En muchos deportes, sobre todo boxeo, artes marciales y similares o levantamiento de pesas, por ejemplo, se dividen en categorías por peso, por lo que una mujer trans de, por ejemplo, 75 kg, competiría contra mujeres del mismo peso, no contra otras mucho más chicas. Y en Australia, hace poco, se dio que una mujer trans (que, debo admitirlo, mirando la foto, no parece más que un hombre con tetas.

Pero si me dejo llevar por esa imagen, caería en la misma de quienes nos discriminan, porque el aspecto físico no tiene porqué reflejar el sentir de la persona…) ganó una medalla de oro en levantamiento de pesas. Levantó 591 libras, en tanto la que salió segunda, una mujer “cis” (que en la foto parece mucho más menuda y baja), levantó 572 libras, o sea un 3% menos que la “aventajada” mujer trans. Esto condice con el hecho que la mujer trans, tras su tratamiento hormonal, perdió al menos un 15% de su masa muscular, y la diferencia entre hombres y mujeres ronda el 20% en condiciones normales (20% por tratarse de un deporte donde la fuerza del torso, hombros y brazos es fundamental), o sea un 5% una vez ajustados los números. ¿Es para asustarse tanto?

Digamos que una chica trans de 18 años, con dos de terapia hormonal, mide 1.75, pesa 68 kg y calza 41, compite en atletismo con una chica “cis” que mide 1.70, pesa 60 kg y calza 38. El cuerpo de la chica trans, antes de las hormonas, llegó a desarrollarse hasta los 16 años, es decir, faltándole todavía entre uno y dos años de desarrollo “masculino”. Pero las hormonas, tras dos años, redujeron su masa muscular un 16% (para usar el promedio) y, de esos 68 kg, 5 son de grasa (mamas, caderas). ¿Realmente alguien puede creer que, en condiciones iguales, va a tener una ventaja abrumadora, determinante, por haber nacido “varón”? No, no y no. Y si ocurre que alguna mujer trans realmente tenga ventaja por su físico, habrá que deliberar específicamente sobre ese caso, y no impedir que otras chicas trans puedan desarrollarse en los deportes. Con ese criterio, si lo dejamos correr, terminamos segregándolas al mismo “ghetto” del cual a duras penas empezamos a salir.

Vayamos a las cantidades. Dije que un 0,3% de la población es “trans”. Dije también que un 10% de los hombres practican deportes, y un 1% deportes de alta competencia. Y un 5% de mujeres (0,5% alta competencia). Entonces tenemos unos 35 millones de deportistas hombres de alta competencia – número que dudo sea tal- y unos 18 millones de mujeres, en todo el mundo. Del total de 53 millones, 159.000 serían trans.

De esos 159.000, el 60% serían mujeres trans, es decir, 95.000. Entonces vayamos a la cantidad de hombres y de mujeres que realmente se destacan en los deportes de alta competencia. De 35 millones de hombres, tal vez 1 millón, y ponéle otro tanto de mujeres. O sea que habría unas 3 mil mujeres trans destacadas en serio, que deberían vérselas con 1 millón de mujeres destacadas. No creo que todas las trans le ganen a todas las cis, y seguro que muy pocos hombres trans les ganarían a los hombres cis. ¿Es para tanto escándalo entonces?

Fijáte vos que las diferencias entre hombres y mujeres se amplían cuanto más amateur es el deporte, por cuestiones de entrenamiento. En natación, por ejemplo, las mujeres son, en promedio, un 8% más lentas que los hombres porque, pese a ser más bajas y menos musculosas, tienen una masa grasa superior que les ayuda a flotar mejor y a resistir menos a la fuerza hidrodinámica. Yo competí, como varón, en 50 y 100 m espalda, y en 100 m crawl.

Y hasta los 11 años lograba tiempos competitivos, más luego no crecí lo suficiente y mis tiempos comenzaron a ser no sólo superiores a los de los demás varones, sino incluso a los de muchas chicas. El promedio de las mujeres nadadoras mide 1.80 y calzan 42: yo mido 1.65 y calzo 37, pero peso más o menos lo mismo que ellas, y seguro tengo una espalda al menos igual de ancha, si no mayor.

Pero ni en pedo podría ganarles en natación, por más “cuerpo de hombre” que haya tenido. Mi ciclo hormonal es idéntico al de cualquier mujer de entre 24 y 35 años, gracias a la magia de la medicina, y tengo algunos días en los que retengo líquidos, me hincho, me siento pesada y sin fuerza, y otros en los que voy a los saltitos de energía.

Respectivamente son los equivalentes al ciclo pre-menstrual y menstrual (como si produjera progesterona) de las mujeres, sólo que yo no puede menstruar, por razones obvias. Pero todo lo demás es igual. Mi fuerza es mucho menor a la de antaño, mi resistencia también. Peso 15 kg más que cuando era “Varón” y, la verdad, dudo muchísimo que pudiera aprovechar mucho mis “ventajas” aunque me matara entrenando (¡cosa que no haré! Ja jajá).

En Tailandia se armó un lío bárbaro porque una luchadora trans de Boxeo Thai dejó con conmoción cerebral a otra luchadora cis. Y se armó el quilombo. ¿Pero acaso no es común que se lastimen ferozmente en ese deporte?; ¿nunca una mujer lastimó mal a otra, o un hombre a otro? Claaaro, como es trans, su ventaja física la dejó en el hospital….

Un deportista varón de altísimo rendimiento (digamos Roger Federer o Ronaldo) podría, en teoría, cambiar de género y competir contra mujeres. Pero antes tendría que pasar 4 años de “experiencia de vida”, al menos un año de terapia hormonal y ser testeado por el resto de su vida para ver sus niveles de testosterona. Perderían masa muscular, capacidad aeróbica y demás y aumentarían algunos kilos. Aun así, es posible que fueran capaces de descollar entre las mujeres, porque su talento es superlativo y los años de entrenamiento siempre cuentan, pero dudo que les durara mucho tiempo, por cuestiones de edad y de cambios físicos. Tal vez algún día haya algún caso y lo sepamos. Mientras tanto, todo es especulación.

Comprendo las dudas y las preocupaciones, pero en su mayoría son infundadas y basadas en prejuicios, el primero de los cuales es el de que las mujeres (cis) son “el sexo débil”. Y ni hablar de los temas “de vestuario”, donde el imaginario popular piensa que las mujeres trans se la pasarían violando chicas a diestra y siniestra. Ideas oscuras de mentes tenebrosas…..

En fin, no sé si esto te sirva de algo, más que abrir un poco más la cabeza. No te pasé datos de información porque es mucho más interesante buscarlas por uno mismo, ¿no te parece? De ese modo esquivo la cada vez mayor tendencia mundial a opinar o informar desde las creencias propias, totalmente sesgadas y pintadas de rigurosidad que no es tal. Conozco mujeres trans que caminarían sobre brazas calientes por Mauricio Macri, y quienes lo harían por Bolsonaro en Brasil. ¿Parece increíble?

Claro, pero así somos las personas, y no por “ser trans” se garantiza una forma de pensar o de actuar. Lo loco es que esas chicas son vilipendiadas por otros seguidores de Macri o Bolsonaro, de derecha, en resumen, porque éstos creen que la “ideología de género” (que no existe) es invento populista o de izquierda. Lo extraño es que los de izquierda que están en contra de las minorías (que los hay, ¿eh?) dicen que la “ideología de género” (que no existe) es invento del capitalismo y la derecha …

Idiotas sobran, ignorantes también, pero lo que más abunda es el prejuicio, que se alimenta de la idiotez y la ignorancia, con una pizca de maldad y envidia para darle mejor sabor.

En resumen: ¿Las mujeres trans contamos con “ventajas” sobre las demás mujeres? Algunas sí, otras no. Al igual que algunas mujeres tienen ventajas sobre otras y que algunos hombres tienen ventaja sobre otros. Mientras tanto, pensemos en los pobres hombres trans, por quienes nadie se preocupa y deben luchar llenos de “desventajas” ……

Te mando un beso y gracias por querer escuchar o leer mi opinión que, después de todo, es sólo eso, una opinión. Con información, con vivencias, pero opinión al fin.

Adriana Mascheroni Garzón.

Foto de portada: Mack-Beggs-y-Rodrigo-Pereira-de-Abreu (Tifanny).

En febrero de 2017 se destacadon en los medios periodísticos los casos de Mack Beggs y Tifanny, quienes ahora son señalados como culpables de un problema que en realidad son provocados por reglamentos deportivos desactualizados y poco claros.

Según el Comité Olímpico Internacional (COI) el género de una persona depende exclusivamente del nivel de testosterona: los hombres adultos poseen entre 240 y 950 nanogramos por decilitro, mientras que en las mujeres ronda entre 8 y 60 ng/dL.