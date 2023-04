El precandidato a gobernador por el Frente Cambia Mendoza lanzó su campaña dando a conocer las primeras medidas que tendrán en foco la inseguridad, la niñez, el desempleo y la actividad económica. Marcó los problemas que observó como serios en la provincia cuyana

Mendoza fue considerada como una provincia estancada durante los últimos años por el precandidato a gobernador de Mendoza, Luis Petri, quien prometió salir a combatir frontalmente a la delincuencia, la desnutrición infantil y a generar las condiciones para generar empleo.

Así lo prometió en el lanzamiento formal de su campaña en el Salón de los Espejos del Park Hyatt Mendoza, antes de las 21, antes unas mil personas, acompañado por su compañera de fórmula, Patricia Giménez, y los 13 aspirantes a las intendencias de Lavalle, Santa Rosa, Guaymallén, Godoy Cruz, Luján de Cuyo, Junín, Malargüe, General Alvear, Ciudad de Mendoza, Tupungato, Rivadavia, San Martín y Las Heras.

Además prometió cuidar la nutrición de los niños mendocinos al desafiar al actual sistema por el cual consideró que “no puede ser que los presos hoy coman mejor que los chicos”, espetó arrancando el aplauso de los casi 500 presentes en el Salón de los Espejos. El resto de la concurrencia debió escuchar a Petri desde los pasillos del hotel al no poder ingresar a la sala del acto partidario.

“Hay que garantizar que los chicos coman bien. Aquellos chicos que viven en la pobreza no pueden incorporar conocimientos porque tienen la panza vacía. Porque no encontraron comida en su casa. En Mendoza un chico tienen que comer mejor un chico que un preso y eso en la provincia eso hoy no ocurre”, lanzó en uno de los momentos más calientes de su presentación.

Combate a la delincuencia

“Tenemos que tener una Mendoza con presos sin privilegios. Por eso es que la primera medida será obligar a cumplir con la ley que indica que hay que activar inhibidores de señales de telefonía celular en las cárceles de Mendoza. Tenemos que terminar con la Justicia garantista. Ahora los están colocando en Rosario gracias a una ley mía de 2017. Tenemos que obligar que todos los condenados trabajen. Y tienen que haber pabellones de máxima seguridad para los delincuentes peligrosos como los narcos y los asesinos”, manifestó Petri.

Ligado a la inseguridad apuntó que “hay que repensar todo el sistema, incluso el papel de la Justicia. Es necesario acelerar los procesos para que rápidamente los culpables sean condenados. También debemos ampliar los juicios por jurados. Y tenemos que ampliar el registro de ADN, otra iniciativa que se logró en Mendoza también por una ley mía y que puso en vigencia Cornejo”.

Añadió la necesidad de “tener un banco genético importante. Y hay que incorporar tecnología como las de las pistolas taser y las cámaras de últimas generación que permitan el reconocimiento facial. Pero fundamentalmente hay que empedrar a la policía. Deben sentir que si se juegan la vida se sientan apoyados por el mismo Estado. Para que terminen condecorados cuando salvan la vida de un mendocino inocente”.

Destacó la necesidad de “tener una Justicia con perspectiva a favor de la víctima. Hay que luchar contra el narcotráfico poseyendo inteligencia criminal y destruyendo los búnkeres donde se vende droga. Hay tres maneras de combatir la inseguridad. Una es la de Berni, la otra es administrando la inseguridad y la tercera es hacerles la vida imposible a los delincuentes”.

Un provincia parada

Casi al inicio de su discurso fue que admitió: “Queremos otra Mendoza, porque la vemos estancada. No desde ahora. Hace 20 años que la provincia no crece y esto se ve reflejado en sus indicadores. Eso hace que muchos de nuestros jóvenes estén pensando en emigrar de la provincia”.

Narró haber recorrido toda la provincia “y he visto que más de un 50 por ciento de los jóvenes hablan de que Argentina es un país inviable. Tenemos que luchar para que esos jóvenes se queden en Mendoza y puedan tener un proyecto de vida”, aseguró.

“Hay que hacer obras de infraestructura. La crisis hídrica se agrava año tras año. Es absolutamente necesario Portezuelo del Viento. Mientras en San Juan construyeron tres dique en Mendoza no se hizo ninguno. El último fue Potrerillos, hace 20 años, con la gestión de Julio Cobos. Entonces es cierto que venimos siendo relegados ante otras provincias. Sin lugar a dudas la mayor responsabildad es de la Nación. No se dan cuenta que están discriminando a todos los mendocinos no solamente a los radicales o a los de Cambia Mendoza”, apuntó.

Juicio a Nación

También como parte de una de las primeras medidas que anunció, Petri prometió que “será iniciarle un juicio a la Nación por los perjuicios que han generado con unos 25 mil millones de pesos anuales. Quizá no lo cobre mi gestión, tal vez suceda lo mismo que pasó con Portezuelo luego de resuelta la demanda por la promoción industrial. Tenemos que defender a Mendoza gobierne quien gobierne, como sucedió con Felipe Llaver con Los Nihuiles”.

Generar trabajo

“Para el desempleo necesitamos un Estado más pequeño. Para generar empleo debemos bajar los impuestos, reduciendo los Ingresos Brutos y el Impuesto de Sellos. Si necesitamos generar trabajo debemos bajar el costo del Estado. No pueden haber funcionarios públicos a quienes les pagamos sus teléfonos de alta gama. En Mendoza es posible hacer una reforma impositiva”, resumió.

Vid y vino argentino

“En cuanto a la vitivinicultura necesitamos una mejor política de comercio exterior. Miremos el ejemplo de Chile. Si queremos cambiar el perfil vitivinícola de Mendoza tenemos que pedir tratados de libre comercio. Se deben eliminar las retenciones a las exportaciones. Debemos eliminar el Acuerdo Mendoza – San Juan y dejar de generarle negocios a las mosteras. No podemos permitir que los productores malvendan sus uvas”, analizó Petri.

El precandidato a gobernador manifestó que “estamos gastando 1.300 millones de pesos en un sistema de lucha antigranizo que no funciona. Tenemos que invertir ese dinero para garantizar que todos los productores, sobre todo los más pequeños, tengan acceso a la malla antigranizo. Esto con el fin de que se salven sus producciones cuando azota el granizo o la piedra. Deben tener como herramienta también el riego por goteo”.

Ganadería incipiente

También reflexionó respecto al presente de la ganadería en Mendoza: “Otro tanto pasa con la ganadería. La Pampa está compasada por la soja. La ganadería se viene a las zonas secas. Debemos ser capaces. Pero en los últimos años ha bajo un 24 por ciento la producción en Mendoza. Debemos construir acueductos. Pero no podemos esperar 20 años para que el sector los tenga. Este es le momento de hacerlo”s.

“Si queremos generar empleo, si queremos generar la provincia de los próximos 20 años, es imprescindible realizar esas obras”, aseguró.

Reforma al sistema educativo

Petri hizo un aparte en cuanto al sistema educativo local: “Tenemos que recuperar la calidad de la educación pública. Los chicos deben saber interpretar textos y resolver cálculos matemáticas. Los chicos deben aprender inglés para incorporarse más fácil al mercado laboral. Es imprescindible garantizar esos conocimientos en la escuela pública provincial”.

“El otro gran desafío es luchar contra la deserción escolar. Todos debemos que estar de acuerdo con eso. No podemos permitir que dependan en su futuro con un plan”, aseguró.

Y añadió: “Debemos reformular a la educación para el trabajo. Los chicos se quejan que los estudios hoy no les sirven. Tenemos que pensar en herramientas y capacidades para que puedan insertarse laboralmente. También tenemos que convocar a quienes dan trabajo con este concepto. Una de las medidas es el servicio cívico. Ese que se discontinuó Celso Jaque. Debemos que los chicos cumplan con la terminalidad educativa, para que sean personas productivas”, dijo arrancando un segundo aplauso de los presentes.

“Todo esto no va a ser posible si no contamos con un aliado insustituible. De quien permite que ese aprendizaje llegue a los jóvenes. Tenemos que recomponer la relación con los docentes provinciales. Si hay que reponer las injusticias como el ítem aula, que está bien para reparar las avivadas pero no puede ser que sea mal utilizada, como un castigo”, expresó.