Piden que el INV se adapte para que crezca la industria vitivinícola

Por CARLOS FERNÁNDEZ / El Instituto Nacional de Vitivinicultura, INV, debería adaptarse a los tiempos que impone el consumo del vino en el mundo con el fin de que la industria vitivinícola argentina crezca. Así lo consideró Gerardo Biondolillo, socio gerente de la Bodega Casir dos Santos, de Maipú, Mendoza, un emprendimiento con oficinas comerciales en Argentina y en Portugal.

El hombre, de profesión ingeniero industrial, reclamó que «el INV debería aggiornarse para permitir que la industria vitivinícola en Argentina crezca. Porque controla mucho, demasiado. Necesitamos que flexibilice las reglas para que crezca nuestro sector», remarcó.

Biondolillo, es un empresario de Vistalba, Luján de Cuyo, que actualmente exporta vinos mendocinos de Casir dos Santos «a Estados Unidos, Perú, Portugal, España, Dinamarca, Holanda y República Checa».

Gerardo Biondolillo, socio gerente de Casir dos Santos.

Se quejó sobre que «si el INV controla si le agregamos o no agua a nuestros vinos es una pérdida de tiempo. Si lo hiciéramos perderíamos mercados que no estamos dispuestos a sacrificar. Esa es una práctica tan desleal que claramente no está en la estrategia de un bodeguero profesional y responsable». Y añadió: «Que flexibilicen las reglas el INV es clave para que la industria del vino argentino innove con nuevas propuestas que seduzcan a los consumidores que buscan vinos distintos. Que no se parezcan unos a otros, siempre apuntando a la máxima calidad posible», aclaró.

«Porque el consumo del vino, por ejemplo, en Argentina está comenzando a crecer y está empezando a ingresar nuevamente en la vida de los argentinos. El vino es de muchas maneras para que la gente disfrute la vida y cada uno lo disfruta como mejor le parece», reflexionó.

Biondolillo estimó que «a pesar de los grandes esfuerzos que están haciendo muchas bodegas en Argentina la industria del vino no ha innovado mucho. Hasta el mes de octubre de 2018 en Argentina no se podía vender vino tirado. Hasta que finalmente el INV autorizó la venta en recipientes de acero inoxidable. Esto ahora permite que se vendan vinos en copas», graficó.

Casir dos Santos es una bodega que comenzó a trabajar en 2015 en Mendoza. Y que nació de la iniciativa de Alain dos Santos, un portugués radicado en Londres y de Gustavo Casir, un abogado bonaerense. Ambos lo sumaron a Biondolillo en ese año al proyecto cuyo asesor enológico es Didier Debono, un francés de larga trayectoria en Francia. Principalmente en la localidad de Cognac.

Sus vinos no se pueden adquirir en supermercados y producen Malbec, Cabernet Sauvignon, Bonarda, Petit Verdot, Chardonnay y Torrontés. «Estamos dedicados especialmente al desarrollo comercial de nuestras marcas Avatar, Estate, Reserva y Gran Reserva a través del ecommerce y con oficinas comerciales en Mendoza y en Lisboa», explicó.

Posee viñedos propios en las localidades de Agrelo, Luján de Cuyo, en Lunlunta, Maipú y en el Valle de Uco: en Vista Flores, en Gualtallary y en San José.