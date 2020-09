Pensar la pospandemia en Mendoza

El gobernador de Mendoza, Rodolfo Suarez, participó en un encuentro virtual organizado por Amcham Argentina. El mandatario expuso sobre el impacto de la pandemia en las economías regionales y las perspectivas de reactivación.

El Gobernador de Mendoza Rodolfo Suarez participó este martes en un encuentro virtual organizado por Amcham Argentina, dentro del ciclo Moving Forward.

El objetivo del evento fue presentar el trabajo del Gobierno provincial desde que comenzó la pandemia mundial, y cómo impactó en la economía local y regional.

Al comenzar, Suarez presentó un resumen de cómo estaba el panorama a comienzos de 2020 y detalló cuáles fueron las primeras medidas que se tomaron. “Fuimos los primeros en pedir que se cierren los aeropuertos”, puntualizó el mandatario.

En este sentido, también detalló una de las medidas que se mantiene desde que se declaró la Emergencia Sanitaria en Mendoza,: que quienes ingresen a territorio provincial deben cumplir con aislamiento obligatorio de 14 días.

Sobre los datos que se manejan desde el Ejecutivo para tomar medidas, Suarez mencionó que “la certeza que tenemos es que la mayor cantidad de personas que se contagian son jóvenes, que son las estadísticas que manejamos”. Y agregó que “de esas personas, muy pocas necesitan ser hospitalizadas, y un gran porcentaje, de menores de 30 años, son los que más circulan en la calle. Ellos llevan el virus a sus casas y contagian a los mayores”. Y agregó que “ante este panorama, estamos analizando día a día cómo seguir”.

Sobre el avance de la pandemia en Mendoza, Suarez destacó: “Comenzamos con pocos casos y eso llevó a un relajamiento de las normas y creo que ahora está cambiando eso con los llamados al aislamiento preventivo que hemos reiterado. Nuestros picos siempre coinciden con los nacionales y con el resto del país y seguimos con la economía funcionando”.

“Creo que las reuniones clandestinas de jóvenes agravaron el tema y la población subestimó la gravedad del asunto. Eso llevó a que aumente la circulación y esperamos que ahora baje la curva y la gente se quede en su casa”, resaltó y agregó: “Esta pelea la da la ciencia, apuesto mucho a la ciencia, esto lo vamos superar y nos tiene que servir para ser mejores, soy muy optimista. Vivimos en un mundo mejor que el de 50 años atrás. Aprovechemos para que de esto salga un gran orden para la humanidad”.

“Hemos notado que hubo una baja en la movilidad en Mendoza durante los últimos días, en la etapa de aislamiento voluntario que hemos denominado”, subrayó el Gobernador.

Seguridad

Al ser consultado sobre la inseguridad en Mendoza, Suarez remarcó: “Tuvimos una baja abrupta con la cuarentena. No solo el delito sino también la sensación en la gente. Pero a medida que fuimos saliendo del aislamiento, también fue aumentando un poco la inseguridad. Pero, de todas formas, el porcentaje sigue siendo bajo en comparación al año pasado”.

“No dejamos de pensar en la pospandemia con nuestras acciones de Gobierno”

El mandatario mendocino destacó que “tenemos un Gobierno muy activo, con promoción a la actividad privada. Pensando en Portezuelo del Viento, en la explotación de nuestra parte de Vaca Muerta; con el Banco de Vinos, y adelantándonos a la problemática que nos va a traer la futura cosecha que ya comienza con el damasco, que es la primera fruta de carozo, y terminamos con la nuez”, y puntualizó en que “todo gran desorden es una oportunidad para un gran orden”.

Consultado sobre las expectativas del plan Enlace, el Gobernador respondió: “Estamos en el programa de Mendoza Activa y con el Banco de Vinos, que son programas para ayudar a que se active la economía de Mendoza, pero están complementados de otras medidas en las que avanzamos como el desarrollo del cannabis medicinal”.

“Son muchas las medidas que estamos pensado para la pospandemia. Vamos a tratar de generar todo el empleo que se pueda para acompañar a los verdaderos desarrolladores de empleo, que es el sector privado, y el Estado no tiene que ser parte del problema sino de la solución. En esta etapa lo que podemos hacer es incentivar, ya que la Provincia no tiene herramientas económicas y depende de los fondos de la Nación, ya que el financiamiento internacional en este momento no existe”, agregó Suarez.

Sobre un posible plan para potenciar las exportaciones de vino, el jefe del Ejecutivo provincial aclaró: “Tenemos en claro que tenemos que venderle al mundo y en cuanto a la promoción de la industria del vino y al rol que desempeña el gobierno es un debate que hay que dar. Estamos pensado en ir hacia la reducción del Estado y de la política para achicar el gasto público, que va de la mano de la reforma de la Constitución que hemos presentado”.

“Tenemos que buscar un organismo más ágil para que todos los productos de Mendoza salgan al mundo y ganar mercados y sostenerlos en el tiempo. Pronto vamos a enviar a la Legislatura un proyecto de una agencia de ciencia, tecnología, innovación y desarrollo donde van estar incluidos el IDITS, ProMendoza, IDR, IDC y varios organismos centralizados en uno solo moderno para trabajar en el mercado externo”, sumó el mandatario.

Consultado sobre el avance de la obra Portezuelo del viento, el Gobernador explicó: “Es una obra que va a generar mucho empleo en la provincia más allá de que va a significar una generación de energía y optimizar el recurso escaso que es el agua en Mendoza. Ya se abrió el primer sobre de la licitación y hubo un solo oferente y, dentro del ámbito del COIRCO, estamos en un proceso de laudo con mucha discusión interna dentro del organismo”.

“Hemos propuesto al resto de las provincias que las normas de llenado de la presa como el manejo de la presa que sea del COIRCO y no solo de Mendoza, para que todos tengan la garantía de que no vamos a hacer un uso discrecional del agua. Lo que hace esta represa es beneficiar a otras provincias también”, dijo.

Asimismo, afirmó: “Hemos ofrecido que todos los estudios que se han hecho de impacto ambiental sean analizados por otro organismo nacional para que vean que están bien hechos. Sigo apostando al diálogo y al consenso en esta obra que es importante para todo el país. El proceso sigue adelante y la semana que viene se abre el segundo sobre, que es la propuesta técnica, y seguiremos buscando acuerdos amigables para que todos se vean beneficiados”.

Sobre los trabajos en la variante Palmira, Suarez comentó: “Esta es una obra que se comenzó en el Gobierno de Cornejo y nunca se detuvo y ahora ha tomado una vez más un buen ritmo de obra necesario. Esta variante evita que toda la carga pesada de mercadería entre al Gran Mendoza y se conecta con el hub logístico de Palmira. Se está trabajando allí para hacer una buena distribución y una conexión con la traza del ferrocarril. Esta obra va a tener más de 70 mil usuarios y va a activar el comercio en el Mercosur. Lo bueno es que también genera empleo y activa el perfil de Mendoza productiva”.

Consultado sobre su opinión por el Decreto nacional 690, que declaró a la telefonía como servicio público, el mandatario dijo: “Mendoza tiene una gran oportunidad en cuanto a las industrias del conocimiento por la cantidad de universidades. Se dice que el recurso más importante es el capital humano, pero también lo es la conectividad. Esta medida me produce muchas dudas y a la larga va a traer desinversión y menos conectividad. Espero que las empresas no se vean desmotivadas a invertir y que no achiquen los servicios”.