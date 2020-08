Presentaron la nueva guía para el manejo de coronavirus en Mendoza

Así la ministra de Salud presentó la actualización de la “Guía Técnica de la Provincia de Mendoza para el Manejo de la Enfermedad por Nuevo Coronavirus (Covid-19)” con la que se busca optimizar la red de diagnósticos y la respuesta del sistema de salud.

La ministra de Salud, Desarrollo Social y Deportes, Ana María Nadal, y el ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia, Víctor Ibañez, dieron detalles sobre la actualización de la “Guía Técnica de la Provincia de Mendoza para el Manejo de la Enfermedad por Nuevo Coronavirus (Covid-19)”.

Ibañez recordó que con la prórroga de las medidas, tras la extensión hasta el 31 de agosto del aislamiento, “el Gobernador apela a que los mendocinos se queden en sus casas y a que cumplamos con las normas establecidas para esta pandemia. Se habla de una cuarentena administrada hasta el 31 de agosto, sin embargo, día a día las medidas son revisadas por el Gobernador y su equipo”.

El ministro indicó que se “busca un adecuado equilibrio entre lo económico, el empleo, la situación sanitaria y la salud psíquica de los mendocinos. Apelamos a la colaboración de los mendocinos y mendocinas para mantener a la provincia en las medidas actuales”.

“Hoy el coronavirus se diagnostica a partir de una PCR. Con la implementación de esta nueva guía técnica, aquellas personas que sean contactos estrechos convivientes y que tengan dos o más síntomas relacionados con el COVID-19 van a ser consideradas como caso positivo por nexo clínico epidemiológico. De esta manera optimizaremos la red de diagnósticos, a través de los laboratorios de salud pública”, agregó Nadal sobre la actualización de la Guía Técnica.

“Las estrategias que hemos establecido tienen que ver con optimizar la respuesta del sistema de salud, utilizar racionalmente los recursos y evitar los contagios en los hospitales y así proteger al personal sanitario. Los pacientes leves o asintomáticos, pueden ser controlados en sus hogares por los equipos de salud”, explicó la funcionaria.

Así, la ministra dejó en claro que “la contención del coronavirus y la transmisión del contagio es responsabilidad de todos y todas. En la medida en que sólo circulemos cuando sea estrictamente necesario, vamos a disminuir la cadena de contagios. Vamos a poder darle oportunidades al sistema de salud ampliado. Con las camas extrahospitalarias vamos a poder mejorar la respuesta a las necesidades de atención de la pandemia”.

Acerca de la nueva guía

Nadal detalló que “la provincia de Mendoza cuenta con 3.834 casos positivos confirmados, 1.095 pacientes recuperados, 36 personas fallecida y una tasa de letalidad del 1.98%”. En este sentido, sostuvo que “actualmente nos encontramos en etapa de mitigación para lo cual se han elaborado nuevas guías técnicas para el abordaje y manejo de la enfermedad causada por el nuevo coronavirus”.

De esta manera, la ministra indicó que “esta guía fue elaborada por el Comité Operativo de Emergencia, el Comité de Vigilancia Epidemiológica y las autoridades del Ministerio de Salud. La guía aborda los criterios necesarios con los que debe contar el sistema de salud para poder abordar las diferentes necesidades de atención de los pacientes”.

Contención y mitigación

La funcionaria explicó que en toda epidemia existen dos fases: una de contención y otra de mitigación. “Para poder mitigar no debemos abandonar nunca la contención. La etapa de contención tiene como criterio poder seguir aislando e identificando los casos positivos y también aislando a los contactos estrechos de los casos positivos. Tiene un rol fundamental toda la comunidad mendocina en esta fase, ya que si nosotros logramos poder minimizar al máximo posible la circulación de las personas de la provincia vamos a poder extender la fase de contención y prepararnos adecuadamente para la fase de mitigación”, señaló Nadal.

Tres formas de aislamiento

La ministra agregó que “la guía introduce estrategias de aislamiento para poder optimizar y dar una mejor respuesta por parte del sistema de salud. Para ello hemos establecido 3 tipos de aislamiento: internación hospitalaria, aislamiento extrahospitalario y aislamiento domiciliario”.

Sobre la internación hospitalaria, la funcionaria indicó que en este caso será necesaria cuando “el paciente por criterios clínicos y médicos requiera internación, sea mayor de 60 años, presente comorbilidades o curse neumonías leves, moderadas o severas”. En tanto que los pacientes leves o asintomáticos “estos son los que podrán acceder al aislamiento extrahospitalario, en un hotel. Deben tener menos de 59 años y no contar con la infraestructura adecuada para poder cumplir con el aislamiento en su domicilio”.

Para finalizar, Nadal añadió que los menores de 59 años podrán acceder al aislamiento domiciliario. “Deberán presentar sintomatología leve o asintomática y cumplir con una serie de requisitos sociales y de infraestructura para aislarse en sus domicilios”, amplió la ministra.

Criterios para la internación domiciliaria

Consultada sobre cuáles son las condiciones que debe cumplir una casa para la internación domiciliaria, la ministra Nadal respondió: “En primer lugar, todas las personas van a tener una evaluación médica personalizada en un efector de salud, a partir deello se va a decidir el tipo de asilamiento que va recibir”.

“En el caso de que la decisión sea dejar a la persona aislada de forma extra hospitalaria, la misma debe ser menor de 60 años, cursar la enfermedad de manera leve o asintomática, tener sistemas de alarmas previstos para que frente a una complicación puedan tener medios de movilidad y comunicación para poder concurrir a una consulta. En lo posible contar con un baño individual y evitar que el resto de los convivientessean personas de riesgo o sino deben tener adherencia al tratamiento y esa enfermedad compensada”, detalló la funcionaria.

Además, la ministra aclaró que “si cumplen con todos estos criterios clínicos y médicos pero no pueden garantizar el aislamiento o la seguridad de los convivientes, van a aislamiento extra hospitalario en hoteles o lugares adecuados para este fin”.

Nadal resaltó que “en todos los casos, cuando se decida el aislamiento domiciliario, se hará un seguimiento óptimo, al tercer día, al séptimo y al último día del aislamiento o por lo menos dos veces antes de dar el alta y será por vía telefónica, tele consulta o por visitas domiciliarias de las brigadas en el territorio”.

En el caso de los hospitales, es el equipo de salud el que controla a las personas durante su internación.

La importancia de seguir la trazabilidad

El ministro de Gobierno hizo hincapié en que “se mantiene la prohibición de circulación durante la madrugada. Cuando se realice el traslado hacia un restaurante o reserva se debe hacer sin descender del vehículo, está prohibido hacer actividades fuera del lugar de destino. Esto tiene que ver con una cuestión de trazabilidadporque los lugares habilitados gastronómicos tienen registros y declaraciones juradas que nos permiten seguir los nexos”.

“Lo mismo corre para el caso de los deportes, buscamos que la actividad deportiva no sea social, que no hayan reuniones en quinchos o asados luego de la actividad, que no se hagan juntadas de padres mientras esperan que sus hijos hagan una actividad física”, agregó Ibañez.

Avanza el proyecto para que los pacientes críticos no mueran en soledad

La ministra Nadal, consultada sobre proyecto de la diputada nacional Claudia Najul para que quienes estén en etapa crítica estén acompañados por sus familiares en caso de muerte, resaltó: “Se ha generado una comisión de trabajo para poder empezar a trabajar este aspecto, es viable en Mendoza y hay que comenzar a trabajarlo para que los pacientes críticos no mueran en aislamiento. Haremos protocolos para poder hacerlo”.

Las consecuencias de la marcha del 17A

Respecto a las pocas imputaciones, luego de la marcha realizada el pasado lunes en el centro mendocino, el titular de la cartera de Gobierno, comentó: “El Gobierno de Mendoza no ha tomado ninguna decisión de no imputar a los ciudadanos que violaron la ley, esto le corresponde a la justicia, tanto los procesos como las imputaciones. El Gobernador sostiene la necesidad del autocontrol, más allá de los controles que se hacen cuando se incumplen las normativas”.

Comportamiento de la curva de contagios

La ministra Nadal aclaró: “Entendemos que tenemos casos, que pueden aumentar y que en los próximos meses pueden seguir aumentando, por eso en esta etapa tratamos de contener lo más adecuadamente posible la cantidad, teniendo en cuenta que el 80% son leves de acuerdo al comportamiento de la enfermedad”.

Cómo se contabilizan los positivos en casas por nexos convivientes

“En todos los casos, tanto los de PCR como por nexo epidemiológico el personal tratante lo tiene que notificar en sistema SISA (Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentina) y firmar una declaración jurada. Se llena una ficha epidemiológica también. Todos los laboratorios habilitados para hacer test tienen la obligación de hacer la confirmación diagnostica en el sistema SISA”, explicó la ministra y agregó que la provincia cuenta con suficiente cantidad de stock de test y que están en compra permanente.

Rotación de DNI

Consultado sobre un pedido en las redes sociales sobre una posible rotación en los días de salidas de acuerdo con la terminación de los DNI, el ministro Ibáñez aclaró: “Se evaluará si existe algún pedido concreto. Por el momento se mantienen los mismos días de salida”.

Ocupación de terapia intensiva al 65%

La ministra Nadal aclaró que actualmente hay 73 personas en terapia intensiva lo que significa un 65% de ocupación. Además, informó que Mendoza trabaja en un protocolo para el manejo de los residuos de personas que tienen COVID-19. “Uno de los cuidados será reservar los residuos 72 horas antes de ser desechados y pronto daremos a conocer el protocolo”.