Queen: «You are the champions»

El guitarrista Brian May y el baterista Roger Taylor, los dos actuales miembros del grupo Queen, junto con el cantante Adam Lambert, lanzaron «You are the champions», una versión remozada de su clásico «We are the champions», dedicada a los médicos y enfermeros que trabajan en la lucha contra el coronavirus, y cuyos beneficios serán destinados al Fondo de Respuesta a la pandemia creado por las Naciones Unidas para la Organización Mundial de la Salud (OMS), divulgó en su web la Caja de Previsión para los Trabajadores de la Salud Mendoza.

Registrado en forma remota desde Londres y Los Ángeles, ciudades en donde residen los músicos, el video alterna imágenes de ellos tocando con escenas de médicos y enfermeros de todo el mundo realizando sus tareas.

Entre las personas que aparecen en el video está Rory Taylor, hija del baterista, quien se desempeña como doctora en el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido.

Junto al video, la banda emitió un comunicado con palabras de aliento y reconocimiento a los trabajadores de la salud.

«Al igual que nuestros padres, abuelos y bisabuelos lucharon por nosotros en ambas guerras mundiales, estos valientes guerreros en primera línea son nuestros nuevos campeones», dijo el guitarrista Brian May.

«Como padre con una hija en primera línea, soy ultraconsciente del trabajo vital que están haciendo a diario para salvarnos y para salvar a la sociedad», apuntó, por su parte, Roger Taylor, quien además pidió a los gobiernos que dediquen «el cien por cien de su esfuerzo» a proteger a estos trabajadores.

En tanto, la presidenta y consejera delegada de la Fundación de las Naciones Unidas, Elizabeth Cousens, recordó que esta canción «ha sido siempre un grito de guerra» y agradeció el gesto del grupo.

«Estamos agradecidos con Queen y Adam Lambert por utilizar su talento para apoyar a nuestros héroes de primera línea en respuesta al Covid-19. Su contribución a esta lucha levantará el ánimo y recaudará fondos críticos para la respuesta solidaria al Covid-19», sentenció.

Cabe recordar que en los shows en vivo del grupo, «We are the champions» era el obligado cierre desde su publicación, en el disco «News of the world», de 1977.