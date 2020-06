Triana: «Queremos morir vivos, no encerrados en un sarcófago»

El destrato que vienen sufriendo los adultos mayores alrededor del Planeta por distintas situaciones vinculadas a la convivencia social y que ha relucido a partir de la pandemia global por el coronavirus no solamente es un tópico abordado con preocupación por organismos como la Asociación Gerontológica Argentina (AGA) o la Caja de Previsión para el Personal de la Salud Mendoza.

Un material audiovisual, sin desperdicios, por estos días está recorriendo tanto redes sociales y distintas cadenas de WhatsApp en el que un grupo de mayores se expresan con total libertad acerca del flagelo ante la solicitud periodística del diario Semana de Colombia. En el video, bajo el título «Rebeldes con canas», con total claridad, se pueden entender los argumentos que no necesitan mucha explicación y que contribuyen a entender la discriminación y hasta la segregación que han practicado en algunos gobiernos con el pretexto de proteger a los llamados grupos de riesgo.

«Yo estoy desobedeciendo. Lo digo y no se qué me puede caer encima, pero afortunadamente las mujeres hemos aprendido a desobedecer hace mucho tiempo, si no, no estaríamos vivas», lanzó Florence Thomas, escritora y feminista de 77 años.

«Yo trabajo todos los días, tengo varios proyectos. Han agarrado al sector y con un eufemismo y con un término como de los huevitos de la canasta nos tratan como los abuelitos como si fuéramos unos inválidos, unos imbéciles que no tienen que trabajar y tiene que aportar todavía», se quejó Jorge Alí Triana, director de Cine de 78.

«No queremos que nos traten tampoco de manera especial si no de la misma manera en la que están tratando al resto de la población», solicitó Humberto de la Calle, excandidato presidencial en Colombia, de 73 años.

«Podríamos hacer una revolución. Los que tenemos muchas ganas propondríamos una revolución para que se piense de verdad y que se reflexione sobre lo injusto que es nuestro país», manifesó Pedro Gómez, constructor de 91 años.

«La salud uno es solo un problema de ser contagiados también es un problema con poder llevar una vida plena, que les permita a las personas realizarse de tantas maneras», reflexionó Jorge Robledo, senador de la República de Colombia de 70 años.

«Los adultos mayores son responsables, activos, pensantes, capaces de tomar sus decisiones. Yo creo que somos mucho más responsables en relación a un montón de jóvenes que a veces veo en las esquinas juntos sin tapabocas o con el tapabocas en el cuello. Entonces que no nos vengan a decir que nos toca estar encerrados a nosotros», añadió Florence Thomas.

«Ningún sistema de salud discrimina por edad. Suponiendo que no alcanzan los respiradores como no podrían alcanzar las drogas para pacientes de otras enfermedades, cuando se acaban, se acabaron. Pero no se puede caer en una idea de que ante la escasez a los que se excluye es a los más viejos. Dejándonos en la calle y violando derechos fundamentales», acotó Humberto de la Calle.

«Hay que morirse vivos. No encerrados en un sarcófago antes de morir…», sentenció Triana a modo de cierre en el citado video.

