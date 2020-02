Rally Master: cuenta regresiva para la carrera en San Luis

La séptima edición del Rally Master está a días de rugir en La Toma, con el objetivo de deleitar a los fanáticos que llegarán de todas partes de Argentina.

La actividad motor, que concentrará a los mejores binomios de la República Argentina en San Luis, comenzó su cuenta regresiva. Este 15 y 16 de febrero se correrá en los caminos tradicionales y pintorescos del rally sanluiseño.

La localidad elegida fue La Toma. Dicho sitio se caracteriza por la enorme cantidad de espectadores que se acercan a los tramos de competencia a alentar a los protagonistas que emocionan a todos con sus habilidades de manejo al momento de saltar, derrapar e ir a fondo en las curvas y contracurvas.

A continuación, se detalla la información de cómo y en qué momento realizar los reconocimientos de ruta y de cómo se va a llevar adelante el ordenamiento de largada de la etapa N° 1.

A- El reconocimiento de las pruebas especiales se realizará a partir del viernes 14 de febrero, de 9:00 a 19:00, será obligatorio una (1) pasada a las pruebas especiales para todos los pilotos que tengan domicilio legal a menos de 500 km. El sábado 15, de 7:00 a 14:45, estos pilotos mencionados anteriormente podrán realizar la segunda (2) permitida. Para aquellos pilotos que su domicilio legal sea superior o igual a 500 km se le permitirá realizar las dos (2) pasadas el sábado. Antes de comenzar este reconocimiento, la tripulación debe estar inscripta en la competencia deportiva del Rally Master 2020. El incumplimiento de este punto será sancionado con tres (3) minutos de penalización en la primera etapa del domingo 16.

B- En total se podrán realizar solo dos (2) pasadas por tripulación en cada prueba especial.

C- Por medio de oficiales deportivos y autoridades policiales se controlará la velocidad a que se transita dentro del reconocimiento de las pruebas especiales y tramos de enlaces de la competencia propiamente dicha, haciendo notar que si se circula por zonas pobladas, no debe superar la velocidad de 40 km/h y en el reconocimiento de las pruebas especiales no se puede superar los 90 km/h. El no cumplimiento de estas normas será sancionado con tres (3) minutos de penalización en la etapa 1, sección 1, del domingo 16.

D- Cualquier tripulación tiene la facultad de denunciar el no cumplimiento del punto C, para lo cual debe presentar la denuncia acompañada de una foto con la patente del auto transgresor y el velocímetro de su vehículo al mismo instante.

E- Para escribir el recorrido de las pruebas especiales, toda tripulación en el momento de la inscripción debe presentar un cuaderno con todas sus hojas en blanco, el cual será sellado por personal de la organización, este es el único material que está autorizado para realizar la hoja de ruta, no está permitido llevar ninguna anotación de las pruebas especiales aunque se hayan corrido en otras oportunidades. Si las autoridades de control de pasadas verifican la existencia de algún documento con la anotación del recorrido de la prueba especial en la primer pasada de reconocimiento, está tripulación será sancionada con cinco (5) minutos de penalización en la primer etapa, primera sección del domingo 16. Este requisito se hace para mantener el espíritu del Rally Master, que es el juego limpio y la igualdad de oportunidades para todos los participantes.

Prueba clasificatoria: ordenamiento de largada etapa N° 1

Una vez finalizada la prueba clasificatoria del sábado 15 el reordenamiento de largada para la etapa N° 1, sección N° 1, del domingo 16, se realizará de la siguiente manera:

Todos los autos de competición que pertenezcan a la Clase A serán ordenados adelante en el listado oficial de largada según cómo clasificaron y luego se ordenarán todos los automóviles de las clases N participantes, según su tiempo en la prueba clasificatoria. En este caso no se considera ninguna prioridad que le de la clase a la cual pertenece.

Pruebas especiales

Sábado:

Prueba Clasificatoria: 4,67 km ____ 15:35

Domingo:

El Morro – La Esquina ____ 16,02 Km ____ 8:38

El Guanaco del Morro – Ruta 10 ____ 12,58 km ____ 9:11

Los Filtros – El Castillo ____ 10,93 km ____ 9:59

El Morro – La Esquina ____ 16,02 Km ____ 12:17

El Guanaco del Morro – Ruta 10 ____ 12,58 km ____ 12:50

Los Filtros – El Castillo ____ 10,93 km ____ 13:38

Nota y fotos: Prensa Ministerio de Obras Públicas e Infraestructura.