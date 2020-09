Reforma Constitucional: alcances del proyecto presentado en Mendoza

El ministro Víctor Ibañez, mantuvo un encuentro virtual con las mujeres del Frente Cambia Mendoza, en donde brindó detalles del proyecto impulsado por el Ejecutivo Provincial

Este martes, el ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia, Víctor Ibañez, presentó los ejes del proyecto de reforma institucional en la charla virtual organizada por las mujeres del Frente Cambia Mendoza.

Al comenzar la presentación, el funcionario remarcó que ”las Constituciones tienen permanencia, deben asentarse sobre conductas y costumbres que le dan legitimidad y sostén en la comunidad donde rigen y a la cual guían”.

En este sentido, Ibañez señaló que la Constitución de Mendoza de 1916 marcó una época, fue una de las normas más avanzadas de Occidente y tiene hasta este momento 104 años de vigencia porque refleja lo que las y los mendocinos son, es decir, cuenta con legitimidad ante la población y ha sido un instrumento relevante para los gobiernos democráticos desde aquel entonces.

El ministro recordó los intentos anteriores de reforma y citó un ejemplo que no pudo ser por errores básicos: “Cuando se pretendió incluir por ley la representación territorial bajo una Constitución que no la contempla, esa pretensión no pudo avanzar por la inexistencia misma de ese principio constitucional. Por esto, debemos tener en claro que no servirá propiciar leyes particulares, sino que será imprescindible recrear una norma general, nuestra Carta Magna, a la luz de las nuevas inquietudes y desafíos de este momento de la provincia y la humanidad”.

Proceso de la reforma

Respecto al proceso, el ministro explicó que “la Constitución se reforma tras un proceso y no por una ley única. Se modifica en distintas instancias de debate que se dan en la Legislatura, espacio donde se realizarán las propuestas y se acercarán, -si los hubiera-, los planteos de modificación del proyecto original”.

Ibañez sostuvo que “habrá también un referéndum para que la ciudadanía se expida y decida sobre esta sana y transparente intención de actualizar la principal norma jurídica que rige a los ciudadanos”.

“Será una Convención Constituyente quien defina la posibilidad de reformar la Carta Magna de la Provincia”, puntualizó el funcionario.

Alcances del proyecto

El ministro indicó que “el equilibrio fiscal debe ser un principio en el sector público, como una obligación del Estado y un derecho ciudadano”. Y agregó que eso “resulta una propuesta de avanzada para la Constitución en la conformación de Estados ágiles, ordenados y previsibles para incentivar las inversiones públicas y privadas”.

Respecto a la unicameralidad, Ibañez expresó: “Adoptar un sistema unicameral o seguir con el bicameral no es una discusión en la que se nos vaya la vida, pero sí creemos firmemente que el primero dotará de mayor agilidad al Poder Legislativo, y por eso impulsamos esa alternativa de calidad institucional”.

Por último, el ministro destacó que “Mendoza tiene que discutir su reforma constitucional y mucho más ahora. No existen situaciones ideales para debatir una norma de esta envergadura y creemos que es momento de pensar un Estado con mayor cantidad de notas democráticas, luego de 104 años de vigencia de la Constitución de Mendoza”.

En el encuentro virtual participaron legisladores provinciales, funcionarias del Poder Ejecutivo, el intendente de Godoy Cruz, Tadeo García Zalazar, y autoridades de la Universidad Nacional de Cuyo.