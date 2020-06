Reprograman la Copa Davis para el 2021

Argentina y Bielorrusia tendrán que esperar hasta el año que viene para medirse en la serie del Grupo Mundial I que iban a disputar en nuestro país en septiembre, luego de que la Federación Internacional de Tenis y Kosmos Tennis pospusieran todas las series de Copa Davis para 2021.

Los organizadores anunciaron este viernes que las Finales de Copa Davis by Rakuten Madrid Finals 2020 se posponen hasta la semana del 22 de noviembre de 2021 con los mismos 18 equipos clasificados para este año, y que las 24 series del Grupo Mundial I y Grupo Mundial II pasan a marzo o septiembre de la próxima temporada.

“La decisión de posponer el evento ha sido tomada después de revisar, durante tres meses, todos los retos logísticos y regulatorios surgidos como resultado de la pandemia provocada por la COVID-19. Han sido considerados todos los escenarios para acoger el evento, dando primordial preferencia a la salud y la seguridad de todos los implicados”, reza el comunicado oficial difundido por la organización.

Gerard Piqué, Presidente de Kosmos Tennis, comentó: “Es una desilusión para todos nosotros no poder celebrar las Davis Cup Finals en 2020. No sabemos cómo se desarrollará la situación en cada una de las naciones clasificadas o si las restricciones en España serán lo suficientemente flexibles, es imposible predecir la situación en noviembre y garantizar la seguridad de todos los que viajen a Madrid. Posponer las finales no tiene implicaciones a largo plazo en nuestras ambiciones colectivas por la Copa Davis. La ITF y Kosmos Tennis esperan con ganas poder desarrollar una competición sobresaliente en 2021, cuando sea seguro y factible”.

David Haggerty, Presidente de ITF, dijo: “Hemos tenido que tomar una decisión dura, pero desarrollar un evento por equipos internacional de esta escala y garantizar la salud y seguridad de todos los implicados implica un gran riesgo. Es un proyecto complejo y tenemos que tomar la decisión ahora para dar certeza a los jugadores, Asociaciones Nacionales y fans. Estamos deseando continuar nuestra asociación con Kosmos Tennis para desarrollar una competición fantástica el próximo año”.

Fuente: Prensa Asociación Argentina de Tenis