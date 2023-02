Omar De Marchi sigue siendo el principal tema de debate en Cambia Mendoza, desde donde ahora esperan los esfuerzos del jefe de gobierno porteño para que el lujanino busque su aspiración a gobernar la provincia dentro del frente

Omar De Marchi sigue resistiendo en su postura firme, cada vez más empeñada, en buscar la candidatura por la gobernación de Mendoza fuera del Frente Cambia Mendoza, aunque la conducción nacional del PRO, esté más inquieta de lo esperado.

Mientras eso sigue ocurriendo hace varios días, Horacio Rodríguez Larreta, este fin de semana completó una gira por Jujuy y Córdoba.

Larreta, volvió el domingo a Córdoba, donde encabezó una reunión con los principales dirigentes locales de Juntos por el Cambio (JxC), Luis Juez y Rodrigo de Loredo.

Desde la provincia mediterránea el porteño le puso paños fríos a una relación que lo tiene como protagonista también al firme Alfredo Cornejo. Ya se lanzó como precandidato al mismo cargo por Cambia Mendoza.

Entre las múltiples comunicaciones que generó durante el fin de semana largo el conflicto desatado por el duro Omar De Marchi, quien el viernes obtuvo el apoyo público de Jorge Difonso de Unión Popular, otrora compañero del exintendente de Luján de Cuyo en el Partido Demócrata, PD, una fue extensa y cargada de mensajes pacificadores: Larreta habló con Cornejo y le prometió que haría todo lo posible para que su referente mendocino (De Marchi) compita dentro de Cambia Mendoza. Por lo que De Marchi no estaría muy apurado en definir su próximo paso. Ya anticipó que se ajustará a lo que indica la Justicia electoral de Mendoza y que antes del 12 de abril no dirá algo.

Sin embargo, la fecha límite que todos esperan en el nacional Juntos por el Cambio es hoy lunes, que no es muy apropiada debido al feriado de Carnaval 2023, en la que muchos esperan la postura de Rodríguez Larreta respecto a su pupilo en Mendoza. Una movida que ya lo estaría distrayendo demasiado al jefe de gobierno bonaerense, opinan en su entorno íntimo, y quemando energías que debería concentrar en el armado de su candidatura a presidente que lo enfrenta a Patricia Bullrich.

Como Concejal y Pte de Pro GC es mi convicción y del Equipo, mantener la unidad del Frente Cambia Mendoza, es esencial para la batalla política contra el populismo. Insto a @ProMzaOK a firmar la integración del Frente y discutir juntos, la Mendoza y la Argentina que vienen. — Marcelo Corti (@marcelocortigc) February 19, 2023

Pero el sábado no fue solamente el día de conversaciones intensas entre Larreta y Cornejo. Desde Godoy Cruz el PRO informó sobre su postura respecto al desplante de De Marchi y no lo acompañaron en su disrrupción. El concejal Marcelo Corti, titular del PRO en el departamento gobernado por Tadeo García Zalazar, ese mismo día decidió dónde se parará y no será precisamente al lado de De Marchi.

“Como Concejal y Pte de Pro GC es mi convicción y del Equipo, mantener la unidad del Frente Cambia Mendoza, es esencial para la batalla política contra el populismo. Insto a @ProMzaOK a firmar la integración del Frente y discutir juntos, la Mendoza y la Argentina que vienen”, escribió en su cuenta en Twitter.

Una movida que afectó al corazón del PRO en la provincia cuyana debido a Corti forma parte de las decisiones que se toman en la mesa chica y que está presidida por el diputado nacional Álvaro Martínez, quien sigue brindando banca al oriundo de Luján de Cuyo.

Por el momento todos en Cambia Mendoza observan de soslayo lo que podría opinar Mauricio Macri quien hasta el momento no se ha expresado públicamente ni a favor ni en contra de las aspiraciones de Larreta o de Bullrich y mucho menos de la de De Marchi en Mendoza.