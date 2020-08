Respeto por los recursos del planeta

El papa Francisco denunció hoy que «países y empresas del Norte» explotan «dones naturales del Sur», al tiempo que convocó a frenar el «saqueo» de los bienes del planeta.

«Estamos exprimiendo los bienes del planeta. Exprimiéndolos como si fuera una naranja», planteó el pontífice en un video divulgado por YouTube de su serie mensual de oraciones.

«Países y empresas del Norte se han enriquecido explotando dones naturales del Sur, generando una deuda ecológica», denunció el pontífice en la pieza de 1.24 minutos de duración, difundida en la previa del Jubileo de la Creación que se celebra desde mañana hasta el 4 de octubre.

«¿Quién va a pagar esta deuda?», se preguntó luego Jorge Bergoglio.

«Además, esta deuda ecológica se agranda cuando multinacionales hacen fuera de sus países lo que no se les permite hacer en los suyos. Es indignante», lamentó, en línea con lo expresado a fines de 2019 en las conclusiones del Sínodo de Obispos extraordinario dedicado a la Amazonia.

«Hoy, no mañana, tenemos que cuidar la creación con responsabilidad. Recemos para que los bienes del planeta no sean saqueados, sino que se compartan de manera justa y generosa. No al saqueo, sí al compartir», finalizó.