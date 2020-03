Robbie Williams rechazó ser cantante de Queen

l famoso cantante británico de pop rock Robbie Williams confesó que hace casi 20 años le ofrecieron formar parte del grupo Queen como cantante, pero rechazó ser el reemplazo de Freddie Mercury.

La razón por la que no aceptó tal invitación fue porque sentía que no podría ocupar jamás el puesto de Freddie ya que lo considera alguien divino.

Eso sucedió en el año 2001, cuando los tres primeros álbumes de Williams como solista se habían posicionado en el primer lugar dentro del Reino Unido.

El cantante en aquel momento colaboró con Brian May y Roger Taylor para regrabar «We Are The Champions» para la banda sonora de la película A Knight’s Tale.

Fue en una entrevista para SiriusXM que Robbie recordó la historia aunque no puede recordar muchos detalles.

En dicha entrevista también comentó que fue increíble grabar junto a Brian y Roger; y compartir una misma habitación.

Otra de las razones por las que no quiso formar parte de la banda fue por que tenía una muy baja autoestima.

Otra de sus grandes confesiones fue que en aquel entonces él no quería repartir el dinero en tres partes porque podría llenar conciertos por el mismo.

A pesar de lo sucedido, Williams mencionó que no se arrepentía de la decisión que había tomado y aseguró que la banda había tomado la decisión correcta al elegir a Adam Lambert como su actual cantante.