Rodolfo Suarez frenó la reglamentación de la ley 7722

El gobernador, Rodolfo Suarez da una conferencia de prensa para referirse a los cambios a la ley minera 7722.

«Durante toda la campaña electoral manifesté claramente la necesidad de ampliar la matriz productiva. Hay un 40% de mendocinos y mendocinas que la están pasando muy mal. Dijimos que íbamos a hacer todo lo que había que hacer para generar empleo», señaló Suarez.

«Dijimos que en aquellos lugares donde hubiese consenso social, se tenía que llevar adelante el desarrollo minero, preservando, por sobre todas las cosas, nuestro recurso más preciado: el agua», afirmó.

El gobernador expresó que «es muy fácil inculcarle el miedo a la sociedad, sin ningún tipo de análisis, generalizando en la provincia los lugares donde se puede hacer minería».

«Estoy planteando una visión a futuro de Mendoza, pero esto no se está entendiendo en la sociedad. Mi responsabilidad es garantizar la paz social. Esta ley hay que reglamentarla: no la voy reglamentar y no va a estar vigente. Vamos a hacer una gran convocatoria al diálogo», detalló.