Ronaldinho: detalles de su vida en la cárcel de Paraguay

Ronaldinho, quien se encuentra cumpliendo la prisión domiciliaria en Paraguay por ingresar al país con un pasaporte falso, contó como fueron sus días en prisión.

El pasado 4 de marzo, Ronaldinho llegó a Paraguay para participar de un partido a beneficio, pero pocas horas después tuvo que presentarse en la fiscalía a declarar, ya que él y su hermano fueron acusados de haber ingresado al país con documentación adulterada. Finalmente el 6 de marzo, la fiscal dictó la prisión para el ex futbolista y su hermano.

Ronaldinho y su hermano estuvieron un mes presos en Paraguay

Después de haber estado un poco más de un mes detenido, la estrella del fútbol obtuvo la prisión domiciliaria y se instaló en un lujoso hotel en Asunción. Es por eso, que en las últimas horas el brasilero decidió hablar y contar un poco como fue su paso por la cárcel.

En una entrevista al diario local ABC Color desde el Hotel Palmaroga, Ronaldinho admitió que nunca pensó en «tener que vivir una situación así». «Vinimos a Paraguay con mi hermano, que es mi representante, a cumplir unos contratos lanzamiento del libro «Craque da vida» y nos queamos sorprendidos cuando nos dijeron que los documentos eran ilegales y quedábamos detenidos», expresó el ex Barcelona.

«Estar en la cárcel me ha hecho conocer la realidad de muchas personas que me han tratado con mucho respeto. Hemos jugado al fútbol y firmado autógrafos, cosas que son parte de mi vida y nunca me ha molestado hacerlas», comentó.

«Tengo mi fe intacta en que todo esto se va a aclarar pronto. Nosotros colaboramos con la justicia desde el primer minuto», aseguró el astro del fútbol.

Fuente: Minuto Uno