San Martín se prepara para nuevos casos de coronavirus

El Comité de Emergencia Sanitaria departamental determinó ajustes en el trabajo que viene realizando. Esperan que julio sea un mes complicado. De ahora en más la información estará centralizada debido a publicaciones incorrectas que han alarmado a los vecinos de San Martín.

El departamento de General San Martín comenzará a ajustar sus tareas en materia de prevención y posible contención de nuevos casos de coronavirus luego de los tres contagios que son tratados en el Hospital Perrupato según se determinó en una reunión del Comité de Emergencia Sanitaria ampliada realizada durante la mañana del jueves -25 de junio de 2020-.

El trabajo que estuvo encabezado por el intendente Raúl Rufeil, y coordinado por el titular del Comité de Emergencia, Daniel Llaver -y presidente del Concejo Deliberante de San Martín-, no solo determinó nuevas acciones en el Este de Mendoza sino que actualizó el estado de situación departamental luego del primer caso detectado el miércoles referido a un empleado de la empresa de limpieza que presta servicios en el Perrupato: «Por el momento se ha aislado y está en observación un grupo cercano a unas 100 personas en el Barrio López», dijo Llaver.

En el Hospital Perrupato, en total, hay tres internados por padecer la enfermedad COVID-19, dos de los cuales son oriundos del departamento de Maipú.

En la reunión también participaron el Secretario de Gobierno departamental, Mauricio Petri, el de Obras Públicas, Jesús Da Prá, los directores de Deportes y Defensa Civil, Fernando Muñoz y Erman Pérez, concejales de distintos bloques, el Subdirector del Perrupato, Juan Nota, la Coordinadora de la Región Sanitaria Este, Liliana Roggerone y el Directos de Salud de San Martín, Pablo Llensa.

«Analizamos la forma de colaborar tanto desde el sector de la salud como del municipio y se trató puntualmente el caso del paciente infectado y que es trabajador de limpieza de la empresa que trabaja para el Hospital Perrupato que está internado y en buen estado de salud. Las autoridades de salud informaron sobre los protocolos activados con los contactos estrechos de ese caso por lo que se ha producido un aislamiento de unas 100 personas. En ese grupo se procederá a realizar testeos a los contactos directos y desde el municipio estamos ofreciendo todos los recursos que sean necesarios como albergues para el personal de salud que lo requiera», resumió Llaver.

El médico informó que «por el momento no se tomarán medidas de marcha atrás con las actividades que ya se han flexibilizado debido a que nos manejamos en un contexto nacional, provincial y regional que no ha cambiado en los últimos días. No existe en absoluto circulación comunitaria en Mendoza y mucho menos en la Zona Este y por lo tanto todas las actividades, con todos los protocolos necesarios, seguirán como hasta ahora», dijo.

El Presidente del HCD aclaró que «nunca dijimos que no iban haber casos de coronavirus en San Martín o en la Zona Este. Siempre dijimos todo lo contrario, que sí iban haber. Pero sí valoramos que se ha logrado, con todas estas medidas de prevención y contención, dilatar durante tres meses la aparición del primer caso en San Martín y seguramente vamos a tener otros casos. Estimamos que el pico de contagios aún no ha llegado en Argentina, tampoco en Mendoza y mucho menos en la Zona Este donde esperamos que se registren. Afortunadamente los últimos casos detectados en Mendoza ninguno está en terapia intensiva lo cual habla que el sistema de salud está actuando correctamente», valoró.

«Vamos a tener algunos casos en los próximos días. Calculamos que julio será un mes complicado. Y eso es lo que hemos estado evaluando en la reunión junto a las autoridades del hospital donde además hemos ajustado que toda la información de ahora en más en San Martín estará centrada por una única fuente. Porque muchas veces, con el ánimo de llegar a la noticia primero, divulgan informaciones que no son exactas o son verdades a medias. Por eso se va a unificar la información a través de Prensa del Perrupato y Prensa de la Municipalidad y por eso se ofrecerá un parte diario con las novedades respecto a los casos, sean positivos o sospechosos de COVID-19 en San Martín».