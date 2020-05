San Martín sumó 61 días sin casos de coronavirus

El departamento mendocino de General San Martín, cumplió el miércoles -20 de mayo- con el día número 61 de la cuarentena nacional sin casos positivos de coronavirus, confirmó el titular del Comité de Emergencia Sanitaria, Daniel Llaver, médico neonatólogo y pediatra del Este de la provincia cuyana.

El dato fue dado a conocer durante la conferencia de prensa brindada en el recinto del Concejo Deliberante de San Martín y que estuvo encabezada por el intendente Raúl Rufeil, también médico -cirujano infantil- del Este mendocino.

Llaver valoró que «tenemos buenos resultados en términos generales en el país. En algunos lugares los gobiernos locales se comprometieron más que en otros y San Martín es un ejemplo a nivel nacional por el manejo de la pandemia», marcó el médico quien además es el presidente del HCD en esa localidad mendocina.

«Si bien han habido algunos casos sospechosos -más de 60- ninguno de ellos resultó positivo. Podemos decir que San Martín y la Zona Este se mantiene con cero contagios de COVID-19. Aunque en los próximo días puede ser que aparezca algún caso», analizó.

El estado de situación destacado por Llaver fue el resultado «de acciones mancomunadas, coordinadas entre distintos organismos en las que la municipalidad cumplió con un papel clave. Cuando fue muy importante el tema de la prevención a través de la educación. Hay muchas acciones puntuales que se han realizado para llegar a este estado de situación».

En forma similar, el intendente Rufeil destacó: «No me canso de decir que todo pasa por una responsabilidad, una solidaridad compartida por todos Ustedes», dijo refiriéndose al papel de los medios de comunicación representados en la conferencia de prensa.

También se refirió al accionar de la población en general y en particular por parte de los productores vitivinícolas «que supieron llevar adelante la vendimia 2020 con todos los cuidados».

El jefe comunal tampoco «descartó que en los próximos días pueda presentarse algún caso positivo de coronavirus» en San Martín. Y agradeció «a todos los vecinos que tuvieron el compromiso particular y colectivo en esta etapa de prevención. Tenemos que seguir teniendo todos los cuidados en los próximos días».

Reactivar la economía

Rufeil además anunció el trabajo que se está haciendo desde la comuna que gobierna para que reabra la mayor parte de los comercios: “Con estrategias inteligentes, aplicando el sentido común, porque sin salud no tenemos seguridad, ni desarrollo humano, pero no tenemos que olvidarnos de la economía. Porque si no tenemos los fondos para adquirir los elementos necesarios no tendremos las herramientas para garantizar los servicios de salud”, marcó.

«El aislamiento preventivo y obligatorio ha sido exitoso pero este país es muy extenso y en San Martín hemos demostrado que tenemos todos los cuidados y gracias a ello podemos reanudar las actividades económicas que siguen cerradas», dijo aludiendo al sector integrado por restaurantes y bares.

Respecto a la flexibilización el sector gastronómico confirmó que se está pensando que “el último cliente ingrese a las 23 y que el local cierre a las 24. En realidad estamos solicitando que las reservas sean realizadas en forma anticipada antes de concurrir a algún local gastronómico”.

Criticó a los servicios de delivery cuyos motociclistas circulan “en contramano y hasta por las veredas en el caso céntrico en San Martín”. Debido a eso hizo “un llamado especial a los empresarios para que cuiden a sus empleados considerando las altas velocidades que desarrollan en sus envíos. Es importante que se cuiden ellos mismo, es preferible que llegue la pizza o el sandwich un poco frío pero que eviten secuelas de por vida”.

Apuntó que “la restricción de asistencia a los locales gastronómicos será al 50 por ciento por lo que se controlará la asistencia según el número de terminación del DNI”.

Sobre el control de los geriátricos informó que “desde el municipio hicimos un aporte a la normativa de control provincial sobre los aspectos edilicios que se deben cumplir. Pero lo que más me preocupa es que hay algunos que no están declarados. Nosotros tenemos 25 registrados. Hemos hecho las actas en los casos que hemos detectado alguna anormalidad. Esto ocurre en toda la provincia. En el caso de los geriátricos hay que ser muy cuidadosos. Si un vecino conoce un caso irregular lo tiene que denunciar”.

Reconoció que se debe utilizar el sentido común al referirse sobre los controles en la asistencia de clientes a distintos comercios: “En los distritos hay que se inteligentes. Porque nuestro departamento es muy extenso y seguramente el carnicero no le pedirá el documento a un vecino en Chapanay”.

«No nos tenemos que distraer porque es el coronavirus es un enemigo invisible. Los recaudos tienen que multiplicarse. Si somos inteligentes y cautos tendremos mayor flexibilización», remarcó el mandatario departamental.