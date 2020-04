El presidente de Lanús, Nicolás Russo, integrante del Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino, advirtió esta tarde que «se arman ‘operetas’ para instalar temas» sobre el futuro de la organización de los torneos.

«Se arman ‘operetas’ para instalar temas por conveniencias para algunos con respecto a que en 2021 se podría jugar un torneo con 30 equipos en primera división, si se eliminan los descensos en caso de que se demore varios meses la reanudación de la actividad», a consecuencia de la pandemia de coronavirus, advirtió Russo en declaraciones para Radio La Red.

«Si ahora repartir la plata de la televisión entre 24 clubes es un dilema imagínense lo que sería con 30», planteó el dirigente.

«Salvo -agregó- que se puedan generar otros recursos como intentó (Julio Humberto) Grondona -ex presidente de la AFA- antes de fallecer en 2014, con el ascenso de 10 equipos para hacer un torneo de 30 en 2015, con aportes de las apuestas on line, que al final no se concretó».

Prosiguió con que «también se habla de ese tipo de campeonato para que puedan ir tres partidos televisados por fecha a través de la Televisión Pública, para que el fútbol llegue a más cantidad de televidentes, aunque reconozco que el presidente (de la Nación) Alberto Fernández hasta ahora no ha tenido injerencia en el fútbol, salvó que a veces opine como hincha de Argentinos Juniors».

«Si el fútbol se reinicia a fines de mayo o en junio, algo que puede pasar, el sentido común indica que tiene que terminarse la Copa de la Superliga y el próximo torneo sería con 24 equipos. Pero si se reanuda en agosto o septiembre, el panorama cambia radicalmente», evaluó el dirigente, de 61 años.

Por eso, Russo anticipó sobre la vuelta a las competencias que desde la AFA «se va a acompañar lo que disponga el Gobierno. Tenemos un presidente que está haciendo las cosas muy bien y hay que creer en ellos», opinó.

En cuanto a la situación de los clubes para afrontar los compromisos económicos inmediatos, aseguró que «la empresas de televisión -Turner y Fox- van a pagar el mes de abril el próximo día 10. Lo que no está asegurado es que paguen mayo y junio, es lo que estamos negociando», dio cuenta el titular de los ‘granates’.

A propósito de Lanús, en particular, señaló que «el jugador es lo más noble que tiene el fútbol por lo que llegado el caso necesario de renegociar los contratos no habría inconvenientes con nuestros profesionales»; y pidió que los socios «no dejen de pagar las cuotas para colaborar con el club».

Por último dijo: «Hay que ser cautos, ir día a día. Es una situación en la que el mundo no encuentra solución».