Aumento a trabajadores: la letra chica del decreto

Será de 3.000 pesos en enero y 1.000 en febrero. Las empresas que quedarán eximidas del pago de aportes patronales. Los trabajadores excluidos. Cómo figurará en el recibo de sueldo.



El aumento que el Gobierno otorgará por decreto a cuenta de paritarias de $ 3.000 en el sueldo de enero y de $ 1.000 en el de febrero. Así lo establece el proyecto de decreto que se publicará en una nueva edición extra de sábado del Boletín Oficial.

En el proyecto de decreto que tiene la firma del ministro de Trabajo y Seguridad Social Claudio Moroni, argumentan que “resulta urgente y necesario adoptar las medidas pertinentes para que se mantengan los estándares adquisitivos de las remuneraciones acordadas oportunamente en el marco de las negociaciones colectivas”.

No obstante, estiman que “resulta conveniente eximir a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas del pago de las contribuciones patronales con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino” y que la medida “en nada interfiere con los acuerdos salariales a los que podrán arribar el sector trabajador y empleador”.

LETRA CHICA

En los incisos a, b y c del segundo artículo detallan que “el incremento deberá ser absorbido por las futuras negociaciones paritarias”, que “no deberá ser tenido en cuenta para el cálculo de ningún adicional salarial previsto en el convenio colectivo o en el contrato individual de trabajo, en tanto no sea pactado específicamente para este incremento un criterio distinto mediante negociación colectiva». y que en el recibo de sueldo deberá figurar como “incremento solidario”.

“Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas que cuenten con Certificado MiPyME vigente, quedarán eximidas del pago de las contribuciones patronales con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino por el término de tres meses o el menor plazo en que tal incremento sea absorbido por las futuras negociaciones paritarias”, cierra en el artículo tercero.

EXCLUIDOS

Del decreto que saldrá este sábado “quedan excluidos de la aplicación del presente Decreto los trabajadores y las trabajadoras del Sector Público Nacional, del Régimen de Trabajo Agrario y, del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares” aunque el Gobierno ya adelantó que el bono alcanzará a los estatales.

Fuente: Minuto Uno