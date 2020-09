Serie RATAS, el desenfreno de Candelaria Silvestro

Candelaria inicia esta serie con formato pequeño en 2019.

“Las obras de pequeño formato son más humanizadas, irónico”. Al referirse a la pintura de pequeño formato Candelaria cuenta que es más intimista, que tiene otra profundidad. A diferencia de la pintura de gran formato, que es más gestual y se expresa con la energía del cuerpo. Y el efecto es distinto.

Pequeño formato

Luego continúa en 2020 con el grabado

Grabado

La técnica del grabado es llevada paralela a la técnica de la pintura.

“El grabado es una técnica que está relacionado con el dibujo .El tema del color lo hago generalmente en blanco y negro».

Candelaria explica que el grabado fue tratar de hacer algo más espontaneo, directo como trazos, que se hacen con el torno sobre la plancha lisa. Después se entinta y luego se limpia la superficie y la tinta queda metida solamente done esta texturado o en los huecos que tenga la chapa. Luego se pasa por la prensa con el papel y queda impreso.

Y finalmente las de formato grande.

La obra de la carrera de ratas, “Símbolos”, está plasmado de una manera más primitiva similar al arte rupestre. “Esta pintura expresa bastante lo que estaba buscando. Todas las series son diferentes aspectos,” manifiesta. En esta obra los materiales que utiliza son emulsión acrílica con pigmentos, ferrites, ceniza, hollín y oleo. Todo esto emulsionado. Esta trabajado con espátula, moladora, las manos y con pinceles.

Obra “Símbolos»

Candelaria trabaja sobre metal o sobre madera. Cuando es sobre el metal lo hace con una técnica experimental. Tanto en la pintura como en el grabado pone mucha atención por el hecho, según cuenta, de una necesidad de dejar constancia de algo, un registro “Con esta técnica está la posibilidad de registrar sensaciones, ideas imágenes. Hay una necesidad de carácter primitivo. Necesidad del hombre de dejar documento de algo. El arte gran parte tiene sentido desde ese lado. Queda fijado. Y el grabado además le suma las herramientas en el cual uno está surcando el material.”

Trabaja en la pintura, con una idea, una sensación que quiere plasmar pero sin hacer bocetos. De esta manera lo que se traslada es muy instantáneo. Lo hace sobre aluminio que es un material blando, trabaja con un torno sin dibujar previamente, siguiendo la idea o la imagen que quiere plasmar. Que en este caso es el de carrera de ratas.

Cuando piensa en cómo surgió la idea de esta serie, recuerda que estaba trabajando con una obra en los cuales estos animalitos fueron metamorfoseándose. Empezaron a aparecer como detalles en un tercer plano de la obra, mucho relacionado como simbologías. Algunas figuras de las ratas escondidas en una escena se podían ver como detalle por más que la temática principal fuera otra. “Empecé a prestar atención y me intereso plasmarlo como algo principal”.

En cada obra indaga como acercarse, como plasmar lo que quiere hacer. Y continúa para lograr lo más parecido de lo que quiere expresar.

Mientras pintaba esta serie la llamaron para formar parte de la residencia que organiza la compañía Taanteatro. Además de colaboradora, le proponen estar como participante, para producir una obra escénica. Siempre trabajó en la compañía en el área de artes visuales pero no había trabajado en lo escénico. Y se abrió a la posibilidad de hacerlo. La inspiró a trabajar en la una performance de la película «Antonin Artaud`s El Teatro y la Peste» de la Compañía Taan Teatro, que se llama “Conciencia”.

Performance “Conciencia”

“Es una serie que esta abordada por diferentes lenguajes. Cada lenguaje expresa lo suyo. No es lo mismo trabajar con el cuerpo que con la imagen, o con el grabado o con la pintura. Cada lenguaje le puede aportar diferentes imágenes a la idea», reflexiona.

“Esta serie la hice porque me despierta sensaciones más primitivas. Que uno no puede racionalizarlas. Y muy simples al mismo tiempo. Salvajes también. Sensaciones que están dentro de todos porque son como símbolos. Todos tenemos algo con eso porque son más arquetípicas. Por ejemplo el texto de Antonin Artaud al ser humano lo aflige de alguna manera, le dispara pensamientos que son ancestrales. Este tema me interesa porque está relacionado con eso, con cosas que son naturales del hombre desde el principio, la necesidad de grabar de plasmar de indagar y que están ocultas.”, concluye.