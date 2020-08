Sin barbijo, el sermón de la coronamontaña de Alberto

Por CARLOS FERNÁNDEZ / Aldo, un viejo y querido amigo montañés, me explicó una vez que para llegar a la cumbre «sólo hace falta confiar en el cuerpo».

Se refería a los imposibles momentos en que uno cuelga de una roca pendulando sobre el abismo y la mente juega en contra.

Según él, para no caer desde tan alto, «hay que sentir lo que te dicen los músculos, los huesos…», y no hacerle caso al pensamiento interno que se siente vencido. «Es cuando descubrís tu poder y seguir subiendo por la piedra, aunque te sangren las manos».

Esta reflexión que lleva varios años quizá le dio una explicación a lo que sucedió el sábado en Olivos, cuando Alberto y Fabiola recibieron a la familia de Hugo. Y en un momento de emoción corporal desoyeron a todos los protocolos y se emocionaron tanto que se sacaron una foto muy juntos, sin barbijos. Pero eso sí, muy contentos. Tanto, que la foto dio vueltas, como el perro que se busca la cola, que cuando quisieron borrarla fue tarde.

Hugo tiene barbijo, en la mano izquierda.

Tan atrasada quedó la intención que sobre una ruta de ingreso a Córdoba, un padre no pudo seguir su camino para abrazar a su querida hija moribunda. Por respetar los protocolos y no lo que decía el cuerpo que quería seguir subiendo hasta ver el rostro de Solange, el hombre tuvo que dar la vuelta rumbo a Neuquén.

En San Luis, a quienes comulgan con el sermón de Alberto, les franquearon el ingreso a Victoria y a la madre de Claudia. En el primer caso la joven buscó llegar hasta su padre que está muriendo. En el segundo, a la señora de San Martín, Mendoza, no la dejaron cruzar el Arco Desaguadero y su hija falleció sin poder recibir el beso de su madre amada. ¿Y el cuerpo? Sigue gritando que va a seguir viviendo aunque la cabeza diga lo contrario.

Sin tapabocas o sin barbjo. Con sentido común o sin él. ¿Debería el fiscal con jurisdicción sobre la Residencia de Olivos mandar a secuestrarle los teléfonos de Alberto, Fabiola y Hugo? En San Martín, Mendoza, sí ocurrió. Cuando a Rocío y compañía la exposición pública le hizo pasar un mal momento luego de una juntada. Donde habían barbijos pero no para la foto. Tampoco para límpida voz en la que se escucha a Don Alberto afirmar que a los argentinos y argentinas les fue mejor con el coronavirus más que con Macri.

Una vez más el imperio del cuerpo venció a la mente. Aunque esta vez traicionando lo políticamente correcto.

Mientras tanto, el mismo sábado, en un lugar de San Martín, Mendoza, una brigada silenciosa llevó abrigos y meriendas a los chicos que no tienen barbijos. No porque no quieren. No tienen.

«Cualquier hombre público, sea político o no, cualquier persona que entra al escenario público, debe medir sus palabras. Porque hay un riesgo en lo que está diciendo«, dijo Alberto casi en simultáneo a la tomas de las imágenes de los chicos que también recibieron globos.

Y las palabras de Alberto fueron virales también cuando explicó que «muchos problemas de trabajo» es muy posible que se puedan resolver luego de afirmar que «la economía se está recuperando».

«Si nosotros revisamos los primeros cinco meses de la Argentina de dos mil veinte, en términos laborales, a la Argentina le fue mejor con el coronavirus que con el gobierno de Macri», sentenció.

Si Alberto tiene razón y nos conviene tener coronavirus y no a Macri, entonces estamos más tranquilos. Será por eso que el barbijo debe estar en una mano, lejos del rostro.

Claro, cuando se escala, recitando el sermón de la coronamontaña de Alberto, con el cuerpo enfocado en hacer cumbre, se respira mejor sin barbijo. Los músculos funcionan mejor. Y se puede ensayar una sonrisa para mostrar en las redes. Pero cuidado, que hay que medir las palabras. Sobre todo cuando se tiene una montaña de cosas para decir. Esperemos que la gesta de los cuerpos siga siendo libertadora.