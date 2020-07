Victor Lépez, un tunuyanino desamparado por el Estado

Victor Lépez, es un hombre de Tunuyán de 54 años de edad, quien sufre diferentes problemas de salud, entre ellos un tumor en su cabeza. Desde el mes de septiembre de 2019, cuando murió su mamá, el hombre se encuentra totalmente solo y sin ningún tipo de asistencia del estado. Por estos días sus vecinos le llevan mercadería y al mediodía un plato de comida para sobrevivir.

En medio de la pandemia, todos sus problemas se potencian, ya que se encuentra literalmente abandonado por el estado argentino. Hace unos días se enteró que no contaba más con obra social (PAMI), tiene decenas de medicamentos por comprar y no tiene un centavo.

El calvario de Victor en ANSES

A partir de la muerte de su madre, (septiembre de 2019) Victor dejó de cobrar su pensión por Discapacidad, por lo que (con todas las dificultades que eso significa) debió pedir turno para poder tramitarla nuevamente.

«Me pidieron todos los papeles de mi mamá. Me dieron un turno para el 20 de noviembre. Entonces yo me pasé fin de septiembre, octubre y hasta el 20 de noviembre sin nada, mis vecinos y la radio de Héctor me ayudaron. Tenia que pagar cosas y no tenía nada», contó Victor.

Cuando llegó el tan esperado 20 de noviembre, le recibieron los papeles de su madre y le pidieron estudios médicos. «La chica que me recibió los papeles me dijo que me tenía que hacer estos estudios porque el sistema lo exigía. El turno me lo dieron para el 2 de marzo de 2020 (tres meses después).

«Pasó el tiempo, me pidieron hacer la auditoria médica, y faltó un estudio porque la oculista se retiró antes de tiempo. Ese estudio me lo pasaron para el 29 de abril» contó Lépez.

Lo cierto es que Victor tuvo que esperar hasta abril para terminar de realizarse los estudios. Favorablemente, el 29 de abril pudo realizarse el estudio de la vista, pero hasta el momento no ha tenido respuestas de ANSES.

«Esos resultados tenían que informarlo a ANSES, pero como estamos en cuarentena, mi trámite quedó estancado. No tengo nada para vivir, le agradezco a mis vecinos, a la radio de Héctor y Dario Manzano, a Teresita Barros, a Graciela Chanta y todos mis vecinos que me ayudan para que yo pueda comer».

No recibió el IFE por haber iniciado un trámite de pensión

«Yo tampoco pude cobrar el IFE. Un chico de Casa REIG que también me ayuda, me hizo el trámite y tampoco pude cobrarlo porque figura el inicio de la prestación en ANSES. Victor se encuentra solo y sin ningún tipo de asistencia del estado.

Los medicamentos que necesita

Víctor, además de tener un tumor en la cabeza, tiene anormalidades en la marcha (dificutlades para caminar), incontinencia urinaria, hemiplejía escoliosis cifosis y iordosis.

¿Cómo ayudar a Víctor?

Víctor vive en el barrio Pircas, gracias a una persona que le presta ese hogar, su número de teléfono es 2622 522553. En algunos días Víctor tendrá su cuenta en el banco, para poder recibir la ayuda que quien desee colaborar.

