Stolbizer sobre la reforma judicial: «No busca favorecer a la gente»

La exdiputada Margarita Stolbizer cuestionó hoy el proyecto de reforma judicial que impulsa el Gobierno nacional. Lo hizo al considerar que «no busca favorecer a la gente».

«La única reforma que anunció el Presidente es la del fuero penal federal. Que tiene que ver con la causas de corrupción y narcotráfico. Está visto que no se busca un cambio para favorecer a la gente», interpretó Stolbizer sobre la reforma judicial.

Desde la perspectiva de la abogada y fundadora del partido GEN, «es difícil decir que la sea para salvar a Cristina. Dado que, de acuerdo con lo que adelantó Alberto Fernández, las modificaciones a la justicia federal no aplican sobre los jueces naturales de cada expediente».

Sobre un posible cambio al número de integrantes de la Corte, respondió: «En términos prácticos, la mayoría automática del alto tribunal sólo sirvió en su momento para avalar todos los desquicios que llevó adelante el gobierno de Carlos Menem. Y eso parece ser lo mismo que se busca ahora».

Ya no habla con Massa

Stolbizer contó que hace ya casi un año que no dialoga con su ex socio político. El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.

«Yo no me casé con Massa. Es fácil hablar con el diario del lunes. Él eligió seguir otro camino, y mal no le ha ido. Yo elegí en cambio seguir en un progresismo honesto. ¿Si voy a ser candidata a diputada el año que viene? Veremos, hoy mi cabeza no está en clave electoral», puntualizó.

En las elecciones de los últimos años, Stolbizer cosechó un 2,5% de los votos en los comicios presidenciales del 2015. Un 11% en 2017, en alianza con el Frente Renovador de Massa para la categoría ‘senador nacional’ por la provincia de Buenos Aires. Y en 2019 se mantuvo alejada de la contienda electoral, luego de no haber acordado un lugar en las listas que encabezó el ex ministro de Economía Roberto Lavagna.