Suarez anunció que Mendoza se adhiere a la suspensión de clases

Rodolfo Suarez informó que la provincia se adhiere a la iniciativa tomada por el Gobierno de la Nación de suspender las clases hasta el 31 de marzo y sumó medidas especiales.

“En Mendoza no hay hasta hoy ningún caso positivo”, afirmó Suárez, pero aclaró que procederá a «suspender las clases 15 días para contribuir al aislamiento y al menor contacto social posible”.

Aseguró que las maestras que tengan hijos y que no cuenten con las herramientas necesarias para el cuidado, no tendrán la obligación de asistir a los colegios donde las actividades para los docentes no están suspendidas.

El Gobernador de Mendoza además anunció que ampliará la medida de las licencias a mayores de 65 años y que será desde los 60.

Entre las medidas enumeradas amplió que pedirá al Gobierno Nacional el cierre del aeropuerto de Mendoza por unos días para evitar la circulación de personas, especialmente frente al fin de semana largo que se aproxima.

En la reunión que presidió en su domicilio en La Puntilla, en el departamento de Luján de Cuyo, participaron además el vicegobernador, Mario Abed, todos los ministros, diputados nacionales como Alfredo Cornejo e intendentes radicales del Gran Mendoza, como Ulpiano Suárez de Capital, Marcelino Iglesias de Guaymallén, Tadeo García Salazar de Godoy Cruz y Daniel Orozco de Las Heras.

El Gobierno Nacional decidió hoy suspender por 14 días las clases de los niveles primario y secundario en todo el país para evitar la propagación del coronavirus.