Suarez entregó 39 viviendas en el barrio Rosicler de Rivadavia

El Gobernador Rodolfo Suarez; el ministro de Planificación e Infraestructura Pública, Mario Isgro, y la titular del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), María Marta Ontanilla, entregaron 39 viviendas en el barrio Rosicler de Rivadavia.

La actividad, que se realizó acorde con los protocolos sanitarios de prevención de COVID-19, se desarrolló en calle Fangio s/n, Los Campamentos. También estuvoeron presentes el vicegobernador Mario Abed y el intendente del departamento. Miguel Ronco. Estas casas forman parte del programa Mendoza Construye, con el financiamiento de la Provincia y créditos individuales.

El Gobernador Suarez comentó: “Esta actividad ha sido muy emocionante. Hace un rato escuchábamos a una de las vecinas que contaba que esperó 22 años para tener su casa propia. Esto es producto del Gobierno anterior y de la buena administración de Rivadavia, que hoy nos permite compartir la alegría con los vecinos en este importante momento”.

“Cuando emprendimos el desafío de gobernar la provincia, nunca se nos ocurrió que íbamos a tener que hacerlo en el marco de esta situación, con tapabocas, con distanciamiento social. Acceder a una casa propia es un momento que trasciende, porque esa casa en un futuro también será de nuestros hijos y de nuestros nietos. Por eso, los que nos dedicamos a la función pública nos enorgullecemos en este tipo de actos”, destacó Suarez.

El mandatario agregó: “Tenemos el compromiso de seguir haciendo viviendas a pesar de la situación económica que estamos viviendo. Sin bien no vamos a poder hacer muchas cosas con las que soñamos, porque recibimos un gobierno ordenado y con impulso, vamos a priorizar esta política. Vivienda será nuestra prioridad a futuro, como lo será cuidar a cada uno de ustedes de este flagelo como lo es el coronavirus”.

“Seguiremos yendo hacia la normalidad en la medida en la que nos cuidemos”, sostuvo Suarez, tras asegurar que “poco a poco se irán liberando más actividades. Estemos en el lugar que estemos, hay que mantener el distanciamiento y las medidas de higiene. No hay que subestimar a este virus ni pensar que esto ha terminado. Para ello es necesario cumplir con las normas establecidas por el Gobierno”.

Trabajo conjunto con el IPV

A su turno, el intendente Miguel Ronco recordó: “Este barrio demoró mucho, comenzó en el 1998, cuando los vecinos del barrio Florida pensaron en comprar otros loteos para hacerles casas a sus hijos pero el terreno quedó en el olvido”.

“Nuestra gestión está centrada en trabajar con el IPV, que siempre nos abrió las puertas. Estamos trabajando en retomar barrios que estaban muy abandonados. Tenemos más de 15 lotes ya listos para seguir construyendo cuando finalice la pandemia”, agregó el jefe comunal.

Para finalizar, Ronco comentó: “Cada uno de estos 39 vecinos se sienten felices y realizados de tener su propia casa y de invertir en su hogar con el esfuerzo de su trabajo diario. Es un lindo círculo que le permite cada vez a más gente sentirse dignos con su vivienda”.

Por su parte, la titular del IPV, María Marta Ontanilla, dijo: “En este contexto de pandemia en el que nos encontramos, es una alegría poder entregar barrios y una prioridad que nos ha dado el Gobernador. La construcción de viviendas no se ha visto frenada en la provincia”.

Pago de los aguinaldos

Durante una conferencia de prensa que se realizó luego de la entrega, el Gobernador, consultado por el pago de los aguinaldos, afirmó: “Hacemos un gran esfuerzo para pagar los sueldos. La caída de la recaudación en la provincia es abrupta y eso también influye en la recaudación nacional, con lo cual la coparticipación también cae. Son todos recursos que hoy no tenemos. Estamos pagando los sueldos, vamos a pagar el aguinaldo, porque no estamos diciendo que no vamos a hacerlo, pero lo haremos de forma escalonada”.

De este modo, Suarez explicó que serán priorizados “los que menos cobran” a la hora de recibir el adicional, en tanto que los aguinaldos de los funcionarios serán postergados hasta fin de año. “Sepan entender que hay mucha gente que está perdiendo sus trabajos, otros que están cobrando la mitad de sus sueldos, o menos, mientras que los empleados estatales están cobrándolo de forma íntegra. Lo único que pedimos es que tengan comprensión en el pago escalonado”.

Portezuelo del Viento

Respecto de las novedades de la emblemática obra, el mandatario provincial sostuvo: “Nosotros seguimos adelante con la licitación y estamos dialogando con la Nación para conocer los motivos de estas últimas noticias que hemos recibido de parte del Presidente. No hay nada que revisar, se han hecho todos los trámites en tiempo y forma, los estudios de impacto ambiental, seguimos adelante con la obra. Estoy seguro de que vamos a llegar a buen puerto a través del diálogo”.

Características de las viviendas entregadas

Construcción de tipo tradicional con fundación de hormigón ciclópeo. Los muros están construidos con mampostería tradicional y divisiones interiores de durlock. La estructura de techo está conformada por paneles de friolatina. Las paredes están terminadas con revoque grueso con textura en la parte exterior. En interiores revoque bolseado de cemento en paredes, con revestimiento cerámico en el baño hasta una altura de 2,20 m, hasta 0,60 m por encima de la pileta de lavar en lavandería, detrás de cocina y sobre mesada. Desagües y cloacas.

Pisos cerámicos en la totalidad de la vivienda y zócalos. Mesada de granito natural, bajomesada con marco y puertas metálicas y chapa, pileta de acero inoxidable en cocina, en baño inodoro, bidet, lavamanos grifería y accesorios de loza, pileta de lavar en PVC con, grifería de bronce completa, cableado, llaves, tomas y tablero eléctrico completos (menos la parte de telefonía y TV).

Carpintería de aluminio en ventanas y puertas con marcos de chapa Nº18 y hojas de chapa inyectada con poliuretano en exteriores y placas de madera en interiores (dormitorios y baño).

Pintura al látex en muros exteriores, esmalte sintético en marcos y en hojas de puertas interiores. Posee conexión a red de agua, cloaca y eléctrica.

