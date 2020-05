Suarez permite las reuniones familiares en Mendoza

Mañana saldrá el decreto que permite reuniones de sólo 10 personas con familiares directos como padres, hijos y hermanos. Sólo están habilitadas los días sábados, domingos y feriados hasta las 23 hs. Habrán fuertes multas para quienes no cumplan con las normas.

En el marco de una visita a medios de General Alvear, el Gobernador adelantó: “Mañana tendré una reunión con el Presidente para ver los nuevos términos de la cuarentena y saber como será el paso siguiente, esto lo vamos monitoreando día a día. Las decisiones las tomo en conjunto con los intendentes de todos los oasis de la provincia”.

“Vamos a redactar un decreto que saldrá mañana, en el cual vamos a permitir las reuniones familiares pero bajo normas muy estrictas, se podrán hacer los días sábados, domingos y feriados. No se permitirán más de 10 personas, queremos aliviar la angustia que tiene la familia de no poder juntarse. Se podrán hacer con familiares directos, padres, hijos y hermanos, el tope máximo de horario es las 23 horas y habrá fuertes multas para quienes no cumplan” anunció el mandatario desde el sur provincial.

A su vez aclaró que: “No se pueden hacer festejos ni reuniones con amigos, esto es un premio a quienes han cumplido con las normas de la cuarentena. Vamos ampliar el 911 y el 148 para que los vecinos hagan las denuncias correspondientes para que la policía intervenga de inmediato. En la medida que veamos incumplimiento vamos a retroceder de inmediato en las medidas de flexibilización”.

Escenario post pandemia

Consultado sobre un escenario post COVID-19, el jefe del ejecutivo provincial comentó: “La pelea contra el virus la damos cada uno de nosotros, pero también es un tema de la ciencia hasta que tengamos un remedio o una vacuna, es difícil pensar un escenario post pandemia. Cuando llegue ese momento estaremos ante un mundo distinto y una forma diferente de relacionarnos y de trabajar en distintas áreas. El desafío es generar empleo luego de esta etapa”.

A modo de anuncio, el Gobernador resaltó: “Mañana envío a la legislatura el proyecto sobre el consejo económico y social que será muy amplio para que todos puedan participar y colaborar en el crecimiento provincial”.

Respecto a los varados, Suarez dijo: “Estamos trabajando en una política muy estricta, el área de Turismo y Cultura esta abocado a trabajar en las repatriaciones, coordinando con embajadas y consulados. Una vez que llegan a la provincia nos ocupamos de que hagan la cuarentena obligatoria en diversos hoteles”.

Nuevos test

“La semana pasada adquirimos 21 mil test rápidos, los estamos pagando con los aportes voluntarios de funcionarios y demás ciudadanos que hacen donaciones. Lo importante de esta herramienta es que nos permite saber en dos horas si la persona tiene carga viral. Estamos aumentando los test para poder ir tomando decisiones”, agregó el mandatario.

Relación con la nación

Al respecto, Rodolfo Suarez subrayó: “Tengo un estrecho contacto con los ministros nacionales para conseguir fuentes de financiamiento, además renegociamos la deuda con el Banco Nación y nos dieron 6 meses de gracia. A su vez estamos negociando con los acreedores extranjeros para ver cómo podemos resolver la deuda provincial. Nuestra agenda es variada y tratamos de atender todos los frentes”.

Portezuelo del Viento

En referencia a la mega obra provincial, el Gobernador explicó: “Portezuelo es una obra que sigue adelante, hace 9 meses abrimos el proceso licitatorio para todas las empresas del mundo. Nadie creía en esta obra por eso, pocas estaban consultando, en base a eso extendimos los plazos un tiempo mas para evacuar todas las dudas, queremos que haya mucha competencia”.

“Quiero dejar en claro que Portezuelo del Viento es una obra producto de todos los Gobernadores que trabajaron en ella para que se nos compense por la pérdida de promoción industrial. Este dinero es para reparar el empleo mendocino por ello hemos priorizado la mano de obra local, pronto vamos a estar licitando y seguir avanzando”, finalizó Suarez.

Para cerrar, les dejo un mensaje a todos los ciudadanos: “Los cuidados básicos son los más importantes, distanciamiento social, uso del barbijo, lavarse las manos, estornudar en el pliego del codo, esto en el mundo está dando resultados, como bien dice el Presidente, el virus no nos busca sino que nosotros lo buscamos a él”.