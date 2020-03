“Los que no cumplan con la cuarentena serán detenidos”

Así lo advirtió el Gobernador en la conferencia de prensa que brindó este mediodía, para explicar el alcance del aislamiento social obligatorio y preventivo que anunció anoche el Presidente Fernández. La provincia tiene normal abastecimiento y estrictos operativos policiales en las calles.

El Gobernador Rodolfo Suarez brindó este mediodía una conferencia de prensa en el cuarto piso de la Casa de Gobierno en la cual explicó los alcances del aislamiento social preventivo y obligatorio anunciado anoche por el Presidente Alberto Fernández. El mandatario estuvo acompañado por miembros de su gabinete, quienes también respondieron preguntas de los periodistas.

Estuvieron presentes la ministra de Salud, Desarrollo Social y Deportes, Ana María Nadal; el ministro de Economía, Enrique Vaquié; el secretario de Servicios Públicos, Natalio Mema, y el titular de la Dirección General de Escuelas, José Thomas.

También acompañaron el vicegobernador, Mario Abed; el ministro de Seguridad Raúl Levrino; el ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia, Víctor Ibañez Rosaz, y el secretario de Ambiente, Humberto Mingorance.

Agradecimiento a los que trabajan durante la cuarentena

Suarez empezó su discurso agradeciendo a todos los ciudadanos que están afectados a sus trabajos ante la cuarentena. En este sentido, señaló: “Quiero agradecer a los que tienen que trabajar en esta instancia, como los más de 3 mil policías que están en las calles, el personal de salud, los docentes y el personal que debe llevar la comida a los alumnos y merenderos, como así también a los medios de comunicación que acercan la información a la población”.

Se pide a la población que no se agolpe en los supermercados

El jefe del Ejecutivo provincial subrayó un grave error cometido por la población: “Vemos en los supermercados largas colas innecesarias. Vamos a disponer que los horarios de los supermercados sean los de siempre, para que se queden tranquilos y así no nos ponemos en riesgo. No hay problemas de desabastecimiento en la provincia”.

Mendoza corre riesgos y debemos cuidarnos

Luego explicó los peligros que corre Mendoza: “Quiero destacar que algunos no toman conciencia del riesgo que estamos corriendo. Por la zona geográfica, Mendoza es zona muy comprometida. Si bien aún no tenemos casos declarados, tenemos casos muy sospechosos, debemos cuidarnos”.

En ese punto, hizo referencia a una persona que luego de irse de la provincia se confirmó positivo en coronavirus y que “tuvo contacto con varias personas que si bien se encuentran aisladas, tienen síntomas muy sospechosos y estamos esperando los resultados”.

“Para que entiendan la gravedad, esta mañana llegaron tres aviones con argentinos desde el exterior y nosotros los llevamos a sus domicilios para que no estén en contacto con la población. Lo mismo haremos esta tarde en la Terminal, cuando lleguen los colectivos con los últimos mendocinos que vuelven”, agregó Suarez.

El mandatario una vez más subrayó : “Lo mejor que podemos hacer es quedarnos en la casa, de este modo también estamos cuidando a quienes sí o sí deben ir a sus labores para que la provincia siga funcionando, ellos merecen todo su respeto”.

“Quiero advertirles que estamos realizando todos los controles, con la Policía de Mendoza en la calle. Quienes incumplan serán sancionados. Ya tenemos 4 personas aprehendidas. Los que no cumplan con la cuarentena están violando el artículo 205 del Código Penal y serán detenidos”, resaltó el Gobernador.

Suarez explicó que “a partir del decreto, estamos facultados para cerrar locales. La Policía va a actuar con toda la dureza que las circunstancias ameriten”.

Evaluación de la cuarentena y controles

“La primera evaluación es que hay un alto acatamiento de las medidas. Mayoritariamente, la población ha entendido y esperamos que con esta información lo hagan en su totalidad”, dijo Suarez, tras pedirles a todos quedarse en sus casas: “Colaboremos con los que están trabajando y quedémonos en casa, el aislamiento es la mejor forma de prevenir y ayudar”.

Número para denuncias por incumplimiento de la cuarentena

Una vez más, el mandatario recordó: “Las denuncias por incumplimiento del aislamiento social y preventivo son a través del 148 y el 911, quiero aclarar que el 0800 Covid (0800 800 26843) es solo para consultas de salud”.

Insumos para la salud

El Gobernador aseguró: “Estamos haciendo una fuerte inversión en respiradores, termómetros, camas e insumos para, llegado el momento, estar preparados”. Recalcó que “lo mejor que podemos hacer es quedarnos en casa, para ayudar a los que sí tienen que trabajar”.

La cosecha se desarrolla con normalidad

“Estamos en plena cosecha, por lo cual hemos dictado un protocolo para que la cosecha se pueda realizar”, aclaró el mandatario.

En ese sentido, el ministro Vaquié detalló: “El protocolo fue trabajado por los subsecretarios Moralejo y Sagás. Básicamente tiene tres partes. La primera, con consideraciones generales, como la excepción de personas mayores. Por otro lado, explica los espacios que se deben tener entre personas en comedores a la hora del almuerzo. Además, establece que camiones y tractores sean manejados sin acompañantes, que el medio de transporte que los lleve respete el 50% de la capacidad de pasajeros y que cada cosechador tendrá sus guantes y sus herramientas, que no podrá prestar”.

“Para proteger a nuestros trabajadores, saldrá una resolución conjunta con la ministra de Salud, que se enviará a las fincas y bodegas. Además, tendremos personal de Fiscalización y Control para denuncias, ya que la bodega que no cumpla será sancionada”, agregó Vaquié.

Sistema sanitario

Respecto del parte de salud, la ministra Nadal informó: “Tenemos 17 casos sospechosos, uno con un caso estrecho con un caso positivo, estamos esperando los resultados del Malbrán”.

Luego, recordó que el Instituto Malbrán es el único que por el momento realiza las pruebas de coronavirus, y aseguró: “Estamos haciendo las gestiones para que la Provincia, la semana que viene, esté en condiciones de realizar sus propias pruebas”.

“Hemos organizado el sistema de salud, a través de una resolución, para que funcione Mendoza con servicios de guardia y emergencia, suspendiendo todos los controles de personas sanas y todo lo que no constituya una emergencia”, aclaró Nadal.

La funcionaria también pidió que no se consulte por cosas normales, como temas dermatológicos y controles de PAP y colposcopía, para no colapsar el sistema con otras patologías que no sean respiratorias. “La mejor vacuna es la no concentración de personas y el aislamiento social”, resaltó Nadal.

Trabajo docente

Por su parte, el director general de Escuelas, José Thomas, expresó: “Sabemos que los docentes han hecho un gran esfuerzo y que ha demandado en trabajo extra”. Explicó que la necesidad del uso de la plataforma de la DGE es para “ver la trazabilidad de que los chicos estén trabajando”.

Además, el funcionario le dio un mensaje a toda la comunidad educativa: “Estamos educando desde otro lugar y esto nos lleva un esfuerzo extra y recalibrar la labor día a día”.

Transporte

El secretario de Servicios Públicos, Natalio Mema, aseguró que “los colectivos de media y larga distancia van a circular con frecuencia de día domingo, al igual que el transporte urbano. Respecto de taxis y remises, tal como ya lo anunciamos, será a demanda y pedimos el uso criterioso del servicio”.

Canasta nacional de precios máximos

“Tiene que ser para todo el país, los dicta el Gobierno nacional”, afirmó Vaquié, e informó: “Si hay algo en particular que necesitemos en la provincia, se hará el pedido correspondiente a la Nación.

“Los delivery están funcionando con normalidad porque queremos que las personas se queden en sus casas y no se agolpen en supermercados”, informó Mema.

Respecto del transporte de carga, el funcionario resaltó: “El ministro de Seguridad ha estado en contacto con provincias vecinas para asegurar la libre circulación del transporte de carga con todos los controles sanitarios para evitar el desabastecimiento”.