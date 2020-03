Pedirán que la cosecha quede exenta de una cuarentena

Esta mañana, Rodolfo Suarez visitó San Rafael y mantuvo un encuentro con los jefes comunales de la zona para analizar el estado de situación y coordinar las medidas que se han dispuesto para evitar la circulación del virus COVID-19 en Mendoza. Confirmó que solicitará a la Nación que la cosecha quede fuera ante una posible cuarentena absoluta.

El Gobernador Rodolfo Suarez mantuvo esta mañana un encuentro con los intendentes del Sur de la provincia, Emir Félix de San Rafael y Walther Marcolini de General Alvear. Cabe destacar que el jefe comunal de Malargüe, Juan Manuel Ojeda, se encuentra transitando su aislamiento debido a que viajó a Buenos Aires y la disposición provincial lo obliga a aislarse por 14 días. En la reunión también estuvo presente la ministra de Salud, Desarrollo Social y Deportes, Ana María Nadal.

El primer mandatario provincial analizó con los intendentes el estado de situación y las medidas que se han dispuesto para evitar la circulación del virus COVID-19 en Mendoza.

Primera etapa: contención

Luego, en conferencia de prensa, Suarez dijo: “Esta fue una reunión de trabajo. La idea de venir acá al Sur es para estar cerca de todos ustedes, para trabajar en la prevención de este flagelo y tomar todas las medidas necesarias. Todos sabemos que hay dos etapas en la evolución de esta enfermedad. La primera es la de contención y por esta transita Mendoza, ya que hemos tomado todas medidas necesarias al respecto para que el virus no ingrese a la provincia.

Segunda etapa: mitigación

“También nos estamos preparando para la segunda etapa, que es la de mitigación. Estamos haciendo una evaluación de la infraestructura de salud en todo el territorio y de cómo vamos a trabajar en la logística en la zona Sur. Vamos ir viendo día a día cómo evoluciona esto, pero de nuestra parte pondremos todo para poder ayudar a la población”, agregó el mandatario.

Posible cuarentena nacional exceptuando a trabajadores de la cosecha en Mendoza

Consultado sobre el rumor de que la Nación anunciaría la cuarentena en el territorio nacional, Suarez aclaró: “Esta tarde me reúno por teleconferencia con el Presidente Fernández. Le voy a pedir que en Mendoza no haya cuarentena absoluta porque tenemos que levantar la cosecha extremando cuidados. Sabemos que se puede llevar adelante son riesgos y no podemos perder esa actividad económica, estamos trabajando para mejorar el traslado de cosechadores a las fincas y les daremos protección especial”.

El Gobernador también explicó que Mendoza no cuenta con avión propio para viajar y que desde mañana los vuelos de cabotaje están cancelados, por lo que se hace imposible viajar, ya que, además, al regresar debería aislarse y él necesita seguir operativo en la Gobernación.

El jefe del Ejecutivo provincial también aclaró: “Saber cuándo va entrar el virus es imposible, hemos sido muy precavidos tomando medidas necesarias y les pedimos por favor a los ciudadanos que hagan aislamiento y cumplan todas las medias de la Organización Mundial de la Salud, como el lavado de manos, limpieza de superficies, estornudar en el codo y sobre todo asilarse”.

Infraestructura de salud coordinada

A su turno, la ministra de Salud, Ana María Nadal, dijo: “Estamos coordinando toda la infraestructura necesaria para poder atender lo que vaya surgiendo. La provincia cuenta con 4 mil camas y 250 respiradores. En estos momentos estamos comprando más aparatología, uniremos los sectores público y privado para trabajar en conjunto”.

“Es importante la contención, el aislamiento y la concientización. Es importante ralentizar el contagio. Estamos organizando la infraestructura y coordinando con todas las instituciones públicas y privadas para atender la pandemia, pero quiero destacar que el éxito del sistema de salud depende del accionar de la población”, enfatizó la funcionaria.

Respecto de los casos de coronavirus en Mendoza, Nadal afirmó: “Tenemos hoy 16 casos pendientes del resultado en el Instituto Malbrán. Desde que comenzó la propagación del coronavirus han sido 30 las personas atendidas como sospechosas en la provincia pero el resto ha dado negativo. Estamos haciendo todos los esfuerzos para tener los reactivos y hacer los estudios en Mendoza”.

Medidas municipales, provinciales y nacionales en conjunto

Por otro lado, el intendente de San Rafael, Emir Félix, dijo: “Agradecemos a los locales que han cerrado por iniciativa propia y les pedimos al resto que se sume. Queremos trabajar todos en conjunto, no se pueden manejar las intendencias por separado. Celebro que todos vayamos detrás de las medidas nacionales y provinciales”.

“Estamos en una etapa de concientización y ya hemos recibido manifestaciones de los gastronómicos de cerrar sus locales y apelamos al apoyo de la población. De nada sirve cerrar restaurantes si se van a reunir en casas particulares”, agregó el jefe comunal sureño.

A su vez, repitió: “Les pedimos que no visiten los lugares turísticos de San Rafael y que se queden en sus casas. El Municipio pone a disposición toda su infraestructura de salud bajo una misma coordinación. En los centros de salud se van a atender casos que no son de coronavirus, para despejar hospitales”.

Además, Walther Marcolini, intendente de General Alvear, subrayó: “Seguimos trabajando en el pedido de cierre de bares, restaurantes, hoteles y cabañas. Hemos tenido reuniones con todas las cámaras. Esto es un problema de conciencia, les pedimos que no salgan de sus casas y menos con los niños”.

“Hemos planteado la situación de los cosechadores, para darles medidas de prevención, y además seguimos trabajando para que no haya desabastecimiento en ningún departamento y que el transporte de carga pueda trabajar con normalidad”, sumó Marcolini.

Para finalizar, el intendente anunció: “Redujimos la jornada de recolección de residuos, se va a realizar lunes, miércoles y viernes. Les pedimos la clasificación en el hogar. Además, les hemos dado elementos de protección a los trabajadores”.