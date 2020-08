Suarez quiere que el Estado mendocino gaste menos

El Gobernador Rodolfo Suarez entregó 25 viviendas en el distrito de Rodríguez Peña en el marco del Plan Mendoza Construye. En conferencia de prensa, se refirió al proyecto que envió a la Legislatura para reducir el gasto público y también a las acciones legales que Mendoza inició ante la Nación para recuperar el dinero adeudado del fondo de la soja.

El Gobernador Rodolfo Suarez; la titular del IPV, María Marta Ontanilla, y el intendente de Junín, Héctor Ruiz, entregaron 25 viviendas en el Barrio Juventud Unida, segunda tapa. También estuvieron presentes el vicegobernador Mario Abed y los representantes de la empresa constructora Atilio y Mauricio Calzetta. La actividad se realizó en Ruta Provincial 61, entre Emilio Civit y Paso de los Libres, del distrito Rodríguez Peña.

Luego de la entrega, Suarez destacó “el esfuerzo que han realizado para llegar a este momento, el del IPV, el de la Comuna, pero sobre todo el de cada uno de ustedes. Ese es el esfuerzo más importante y estas cosas son el fruto de ello”.

“Los funcionarios visitamos muchos lugares, aunque ahora mucho menos por esta situación que estamos viviendo. De hecho, hoy visitamos dos minicentrales hidroeléctricas aquí en Junín que ya están en funcionamiento, generando energía. Sin embargo, entregar viviendas es uno de los actos que más emocionan siempre. Para quienes llevamos adelante políticas públicas este es uno de los momentos más trascendentes de nuestra tarea”, les dijo el mandatario a los adjudicatarios.

“Generar las condiciones para que ustedes tengan trabajo es lo que nos permite poder construir más casas y que la gente viva mejor. Es el sueño que nos llevó a Mario Abed y a mí a caminar la provincia y decir esto en cada rincón de Mendoza. El coronavirus nos ha llevado a que estas entregas sean muy atípicas, todos con barbijos. Nadie podría haber imaginado que todo esto podía pasar”, agregó Suarez.

Nuestra provincia sigue funcionando

El Gobernador sostuvo que “en Mendoza, estamos entregando viviendas. La Municipalidad y el IPV pudieron terminar este proceso pese a la situación por la que estamos atravesando y que afecta a todo el mundo. Esto no pasa en otras provincias del país. Nuestra provincia sigue funcionando, seguimos trabajando. No estamos encerrados y para ello estamos haciendo una apuesta muy fuerte para que mendocinas y mendocinos vean que, cuidándonos entre nosotros, el sistema de salud pueda seguir respondiendo”.

El mandatario señaló que “este es el camino. Tal vez sería más fácil decirles que todos se queden encerrados en sus casas, pero eso produciría un daño muy grande, se perderían muchos trabajos. Los convoco a seguir cuidándonos. Nunca, en la historia de la humanidad, habíamos pasado por un problema tan grande como el que estamos atravesando. Tampoco habíamos tenido nunca un problema tan grande que se pueda combatir con cosas tan sencillas como mantener la distancia, saludarse con el codo, lavarse las manos y usar el tapabocas y nariz. Reglas muy simples que debemos internalizar para aprenderlas y así cuidarnos”.

Estado eficiente e inteligente

Sobre el proyecto que remitió el Ejecutivo provincial a la Legislatura para reformar la Constitución provincial, el Gobernador explicó: “Si llegásemos a tener la mitad de los legisladores, bajaría mucho el gasto publico, es una señal a la sociedad de que un Estado tiene que ser eficiente e inteligente y que no puede gastar más de lo que tiene. Si quitamos las elecciones de medio término, habrá menos distracción y más trabajo, el gasto del Estado nunca puede ser mayor a los recursos y estoy convencido de esto, lo dije en la campaña”.

“Ahora comienza el debate legislativo y luego será el pueblo de Mendoza el que vote por sí o por no. Creo que es difícil oponerse a esta reforma, porque la racionalidad que tiene es absoluta, que es gastar menos en beneficio de la gente”, agregó el mandatario.

El fondo de la soja es un reclamo genuino

Haciendo alusión a las acciones legales que Mendoza inició esta semana ante la Nación para reclamar dinero adeudado del fondo de la soja, Suarez explicó: “Llevar adelante este reclamo nos corresponde, es genuino, sabemos que el proceso de juicio es largo y la expectativa que tenemos es poder recuperar el dinero para invertir en Mendoza”.

La tasa de letalidad por coronavirus es baja

En referencia a la cantidad de casos, el mandatario provincial indicó: “Sabíamos que esto iba a pasar”. Al ser consultado sobre si habrá nuevas restricciones el próximo martes, cuando vence el decreto que actualmente está en vigencia, Suarez explicó: “Analizamos día a día, de acá al martes queda mucho tiempo para tomar alguna definición. Sí estamos viendo que la tasa de letalidad es baja. Somos conscientes de que estamos teniendo más casos, por eso hay que cuidarse más que nunca, para que no perdamos estas libertades que tenemos y que la gente pueda seguir trabajando”.

“Las decisiones que tomamos en Mendoza las tomamos en base a los datos que tenemos en la provincia y también en base al análisis de los datos de lo que ocurre en el resto del país. Vemos que cuando hay picos en Mendoza, también hay picos en el país. Observamos una especie de comportamiento que se da en toda la Argentina. La diferencia es que en el caso del AMBA, lo que es Capital Federal y Buenos Aires, es que están en una cuarentena mucho más estricta que la nuestra. La gente la está pasando peor que en Mendoza. Acá la gente tiene libertades, puede hacer deportes, puede ir a trabajar, se mueve y el daño es menor. No es que estemos fantástico, porque la estamos pasando mal igual, pero podemos seguir trabajando”, explicó Suarez.

“Tenemos que tener conciencia de que el virus es peligroso, letal, que afecta a los mayores y que tenemos que cuidarnos. Hay que salir sólo lo necesario”, completó el mandatario.

Empresas mendocinas perjudicadas por la pandemia

Consultado sobre la situación actual de IMPSA, el mandatario resaltó que “es una empresa argentina de vanguardia conocida mundialmente por su alta tecnología, conocimiento e innovación y es un orgullo mendocino, pero está sufriendo los embates económicos al igual que todas las empresas del mundo. Esperamos que puedan resolver la situación por las más de 800 familias que dependen de la empresa y por lo que significa para el país. Queremos que todas las empresas salgan adelante y puedan concretar las obras que beneficiaran a todos los mendocinos”.

Trabajo en conjunto con los municipios para detectar geriátricos con irregularidades

Sobre los últimos casos positivos de COVID-19 en un geriátrico de Guaymallén, Suarez explicó: “Hay muchos lugares que son clandestinos porque el Estado no ha alcanzado a emplazarlos para que cumplan con todos los papeles de habilitación. Lamentablemente, estos últimos 20 casos positivos se dieron de forma oculta porque el lugar no estaba en regla y lo descubrimos a raíz de los contagios. Estamos trabajando con todos los intendentes para que se detecten este tipo de lugares y así poder llegar a tiempo a cuidar a nuestros adultos mayores”.

Argentina, más cerca de tener una vacuna contra COVID-19

A raíz del anuncio del Presidente Alberto Fernández en el día de ayer por los avances en el país para producir en forma conjunta con México una vacuna contra el coronavirus, el jefe del Ejecutivo provincial contó: “Me puso contento y orgulloso de nuestro país, felicito al Presidente y al ministro de Salud por esto. Estoy esperanzado para que tengamos buenos resultados y que en marzo podamos tener la vacuna de forma accesible”.

Buena aceptación del programa Mendoza Activa

Consultado sobre la implementación de este programa de reactivación económica, el Gobernador analizó: “Ha tenido una aceptación unánime en todo Mendoza. El vicegobernador Abed, junto al ministro de Economía, Vaquié, recorrieron la provincia explicándolo. Además, tuvo el apoyo de la oposición y fue un quiebre en la relación entre oficialismo y oposición en la Legislatura, lo que muestra que todos estamos pensando en el bien de los mendocinos. Es un programa bueno e innovador. En este contexto, con la economía funcionando, es un elemento importante para generar fuentes de trabajo”.

Mendoza podría no tener Vendimia 2020

Sobre el evento máximo de los mendocinos para el próximo año, el mandatario detalló: “El calendario vendimial es una cosa y el trabajo en la vid es otra y en esta época ya comienza. Nosotros no vamos a gastar recursos en un evento que no sabemos si se puede hacer, es difícil arriesgar, todos los indicadores dicen que la [Fiesta de la] Vendimia no se podrá hacer. De todos modos, vamos a esperar un tiempo más para ser prudentes, pero si ya arrancamos a organizarla ahora, es muy difícil que se haga”.

Constante comunicación y diálogo con la Nación

Al respecto de la relación provincial con las autoridades nacionales, Suarez aseguró: “Yo hablo semanalmente con Wado de Pedro y sigo haciendo los reclamos de fondos de los ATN, préstamos y cuestiones con el banco Nación y la ANSES. Lo mismo para la obra pública, el reclamo y el diálogo es permanente. Levantamos la voz de forma constante pero con la característica de esta gestión, que es el diálogo”.

Recorrido por Junín

Sobre su visita a Junín, el mandatario detalló que primero recorrieron dos minicentrales hidroeléctricas. “Entre ambas, están produciendo cerca de 2,7 megas. Sirve para el suministro de energía de casi 10.000 hogares. Realmente es algo fantástico lo que se puede hacer en nuestros canales con esta nueva tecnología para generar energía”.

Agregó: “También entregamos 25 viviendas, de manera tal que vemos cómo la provincia sigue funcionando más allá de la pandemia. La gente sigue trabajando, se continúan entregando viviendas, generando energía. Es un gran esfuerzo, y no solo del Gobierno sino de todos los mendocinos. Esto seguirá ocurriendo en la medida en la que continuemos cuidándonos, manteniendo a distancia que debemos mantener, lavándonos las manos. El sistema de salud sigue respondiendo”.

A su turno, el intendente Héctor Ruiz indicó que las viviendas “se construyeron sobre una vieja estación del ferrocarril, de una línea que ya no existe más. Hace muchos años comenzaron los trámites para poder las escrituras y los títulos de este inmueble. Era necesario para poder concretar estas casas. Fue mucho el trabajo pero se logró. Junto a la unión vecinal se trabajó mucho también para poder realizar la urbanización”.

Las características de las viviendas entregadas

La entrega se realizó bajo las medidas de prevención establecidas en el protocolo: solo un miembro de cada grupo familiar pudo recibir las llaves con cubreboca o barbijo y se respetó el distanciamiento social. Además, el Municipio asignará un día determinado para realizar la mudanza.

El barrio se encuentra ubicado en la Ruta Provincial 61, entre Emilio Civit y Paso de los Libres, Rodríguez Peña. La obra fue realizada por la empresa Calzetta SA y se ejecutó con fondos provinciales del Plan Mendoza Construye en su Línea 1, invirtiendo más de $36,7 millones.

Las viviendas consisten en unidades de una planta y construcción tradicional de 62,30m2 de superficie total cubierta, con todos los servicios funcionando.

Las tipologías de viviendas corresponden al prototipo Alas, de dos dormitorios con adaptaciones para discapacitados en dos de ellas.

La construcción es de tipo tradicional, con fundaciones formadas por cimiento común bajo mampostería. La mampostería portante de ladrillones cocidos comunes, con estructura de hormigón armado según cálculo. La estructura de techo está conformada por chapa galvanizada trapezoidal con aislación de espuma de poliuretano.

La estructura base del tanque de agua está conformada por losa maciza de hormigón armado.

Las paredes están terminadas con revoque entrefino en la parte exterior, pintadas con látex. En interiores, terminación bolseado en paredes, con revestimiento cerámico en el baño hasta una altura de 2,10 m, hasta 0,60 m por encima de la pileta de lavar en lavandería, detrás de cocina y sobre mesada. Pisos revestidos con cerámico en toda la vivienda.

Mesada de granito apoyada sobre soporte metálico de caño estructural, pileta de acero inoxidable en cocina, en baño inodoro, bidet, lavamanos y accesorios de loza, pileta de lavar en PVC, grifería completa, cableado, llaves, tomas y tablero eléctrico completos.

Carpintería de aluminio en ventanas y puertas con marcos de chapa nº18 y hojas de chapa inyectada con poliuretano en exteriores y placas de madera en interiores (dormitorios y baño). Pintura esmalte sintético en marcos y en hojas de puertas interiores. Las viviendas cuentan con conexión a cámara séptica y pozo absorbente y conexión a gas envasado.