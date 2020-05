Suarez y Abed entregaron viviendas a familias de Junín

Se trata de 48 casas del barrio La Pastosa. El proyecto contó con el financiamiento del Plan Provincial Mendoza Construye.

El Gobernador Rodolfo Suarez y el vicegobernador, Mario Abed, junto al ministro de Planificación e Infraestructura Pública, Mario Isgro; la presidenta del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) María Marta Ontanilla, y el intendente de Junín, Héctor Ruiz, entregaron 48 casas del barrio La Pastosa de Junín.

El proyecto contó con el financiamiento del Plan Provincial Mendoza Construye, Línea 1. Fue ejecutado por la empresa constructora SENDRA y demandó un presupuesto de $62.491.611,95. La obra se inició a mediados de mayo de 2019 y tuvo un plazo de obra de 10 meses, que se vio extendido por la situación de cuarentena.

El barrio está ubicado en calle Circunvalación s/n del distrito de Philipps. Las 48 viviendas que lo conforman responden a la tipología Alas y tienen una superficie cubierta de 62,30 m2. Cada una cuenta con estar-comedor, cocina, lavadero exterior, un baño y dos dormitorios. Dos de las viviendas fueron adaptadas a las necesidades de discapacitados motores, ampliando la superficie a 66,50m2.

Con este emprendimiento, el IPV continúa trabajando para mejorar la calidad de vida de los mendocinos que esperan su vivienda. Actualmente continúan en ejecución en toda la provincia alrededor de 2.000 viviendas y otras 750 serán iniciadas próximamente.

El mandatario sostuvo que este es el primer acto de viviendas al que asiste como Gobernador. “Nunca imaginé que iba a ser bajo estas circunstancias”, señaló en referencia al coronavirus. Y agregó: “Estamos dejando todo para cuidar a los mendocinos y para poder continuar con el plan de obras que teníamos proyectado”.

A su turno, el intendente de Junín destacó la importancia “de que los vecinos puedan acceder a estas viviendas”. Además, puso en valor “la mano de obra” generada por la ejecución del barrio.

Situación epidemiológica de Mendoza

Consultado al respecto, el mandatario provincial dijo: “Llevamos un mes sin casos en la provincia, hemos tenido dos situaciones puntuales de casos exportados pero no tenemos circulación local. Esto nos ha permitido ir flexibilizando la cuarentena y hoy la mayoría de las actividades económicas de la provincia están en funcionamiento con sus debidos protocolos”.

“Mendoza es parte del corredor bioceánico, donde ingresan mil camiones por día con estrictos controles. Sabemos que somos zona de riesgo por lo que sucede en Chile y en Buenos Aires. Ahora más que nunca debemos aumentar los cuidados esenciales y básicos de protección contra el virus”, agregó Suarez.

Además, el jefe del Ejecutivo provincial dijo: “Fuimos los primeros del país en establecer cuarentena a los que iban volviendo a Mendoza. Eso nos permitió que los 83 casos que hubo, de los que quedan solo 6 internados, no se propague el virus por varias zonas de la provincia”.

Renegociación de la deuda

Respecto de la renegociación de la deuda que lleva adelante Mendoza, Suarez explicó: “Nosotros no pedimos más de lo que apoyamos al Gobierno nacional, yo pido que en Mendoza nos den la posibilidad de renegociar la deuda. La situación es acuciante, me gustaría que no existan mezquindades políticas. Cayó la recaudación, la coparticipación y no tenemos acceso de fuentes de financiación internacional, necesitamos más que nunca la asistencia nacional”.