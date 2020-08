Susana Delgado: la expresión del potente arte figurativo

Por TANIA STUMBERGER / Susana es mendocina pero vive en Buenos Aires hace años. Actualmente reside en el Barrio de Almagro, en la mítica Avenida Rivadavia. De aquí que le gusta el tango aunque confiesa que no lo baila, sino que es una curiosa observadora de la milonga y sus personajes.

«Apasionados», xilografía, 35 x 46 cm. Año 2016.

Su madre era porteña, y actualmente tiene familia en La Plata.

Estudió en la escuela Normal Tomas Godoy Cruz. En 1972 se inscribió en la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Cuyo. Era en los años difíciles de la década del ´70 cuando había mucha efervescencia política. Aunque le abrió un mundo de gente que conoció, de los cuales guarda una amistad.

«Recuerdos», xilografía, collage, 42 x 55 cm. Año 2011.



-¿Qué recordás de tus primeros momentos en el arte?

Dibujé desde muy chica. Me encantaban las historietas. Tuve la suerte de que mis padres me alentaron. Mi padre era médico y pintaba por hobby. Me mandaron a la escuela de dibujo al aire libre en el parque San Martin cuando era chica. Siempre tuve en claro que quería estudiar arte. Cuando salí de la secundaria ya sabía que quería estudiar artes plásticas. Después entré a la Universidad Nacional de Cuyo. Cuando vine a Buenos Aires fui estudiar al taller de una grabadora argentina muy famosa, Aída Carballo. También estudie con Roberto Páez un dibujante excelente y con Ernesto Pesce aprendí la técnica de la litografía.

«Di Benedetto» litografía en poliéster y foto litografía, 28 x 42 cm. Año 2018 (Retrato de Antonio Di Benedetto).



-¿Qué artistas te influyeron y a cuales admiras?



Carlos Alonso, un gran dibujante y pintor mendocino, que vive en Córdoba. Luis Scafati. El escultor Roberto Rosas. La artista mendocina Nora Correas. Eliana Molinelli. Me gusta lo expresionista, lo fuerte.

«Para apagar un loco amor», xilografía, 42 x 55 cm. Año 2016.



-¿Cuáles son las temáticas que aborda tu obra?



Me gusta mucho hacer retratos. Me gusta la figura urbana, Siempre son personajes de ciudad. Tengo bastantes obras dedicadas al tango, siempre me atrajo un poco por la música. Esos personajes de ambientes sórdidos, de la noche, de la milonga. Cuando vine a Buenos Aires aumente la producción referida a este tema. Pero ahora trato de no quedarme solo en eso, sino de diversificarme.

«Aída y su mundo», litografía sobre poliéster y foto litografía, 28 x 41 cm. Año 2018 (Homenaje a Aída Carballo).



-¿En qué se basa tu arte y qué materiales elegís para trabajar?



Mi arte se basa más en el grabado y dibujo. En un principio yo no tenía demasiado claro si lo mío era el grabado. Después de los primeros años comunes en la facultad, tenías que optar por pintura, escultura o grabado. Y como el grabado era lo más próximo al dibujo, lo que a mí me gustaba, elegí grabado. Y no me arrepiento. Uso color a veces, pero como un complemento del dibujo.

«Reflejos», xilografía, 30 x 40 cm. Año 2018.



-¿Cómo definirías tu espacio de trabajo?



Mi taller es pequeño. Vivo en un departamento y tengo un sector donde está la prensa de grabado, que solamente me permite trabajar en formato chico o mediano. Cuando tengo que hacer una obra más grande y de más complejidad, voy a otros talleres.

«Soñar, soñar», linografía, 39 x 25 cm. Año 2019.





-¿Si tuvieras que definirte con una frase ¿ cuál sería?



Me defino de la manera en que es mi trabajo. Para elegir grabado hay que ser especial, porque es un trabajo que requiere mucha dedicación, paciencia.

«De la cama al living», técnica litográfica sobre poliéster. Año 2018.



-¿Y en qué consiste este grabado que vos realizás?



En el grabado se trabaja sobre una matriz, que puede ser madera, metal, plástico. Se trabaja con la imagen invertida, hay un boceto previo. Para imprimirlo, y que salga al derecho como lo habías pensado, tenés que trabajarlo al revés en la plancha. Todo esto requiere una práctica, que se va adquiriendo. A partir de esa matriz se hace una serie numerada, por lo cual cada impresión es un original pero se llama original múltiple. Durante mucho tiempo fue considerada como una artesanía, pero no es así. No son reproducciones, son originales.

«Los sueños, sueños son», linografía, 39 x 25 cm. Año 2019.





-¿Cómo fue su paso de empleada del gobierno en Mendoza hasta su traslado a La Casa de Mendoza en Buenos Aires?



En Mendoza trabajé cuatro años en el museo Fader. Como era empleada del gobierno pretendía pedir un pase a la casa de Mendoza de Buenos Aires. Pero no me lo dieron. Por eso tuve que renunciar al cargo en el museo, e ir con un contrato por 6 meses, y al final me quedé por muchos años en el área de Cultura. Mientras seguía haciendo talleres particulares. El trabajo en la Casa de Mendoza me consumía mucho tiempo y no podía dedicarme al arte como yo quería. Y cuando me jubilé aproveché al máximo a hacer todo lo que no pude hacer antes. Trabajar en el área de Cultura me permitió conocer mucha gente del ambiente de la música, de las letras, todos mendocinos. Y tener vínculos con las otras Casas de provincia. Fue una linda experiencia, muy enriquecedora.

«El deseo», linografía, 24 x 17 cm. Año 2020 (Realizado para la revista de arte Body & Soul, Berlin Artist Magazine).



-¿Hay algo más que te gustaría contarme sobre tu persona o tu trabajo?



Trato de hacer algo todos los días, de mirar mucho a otros artistas. Con la pandemia y el encierro me encuentro más activa en las redes sociales. Tengo posibilidad de vincularme con artista del país y del exterior, sobre todo busco grabadores y estar en los foros. El arte es lo que le da sentido a mi vida.

«Milonguita», xilografía, 55 x 84 cm. Año 2010.



Las artes visuales es más bien un trabajo en solitario y no se sufre tanto el encierro ahora en esta cuarentena.

SUSANA BEATRIZ DELGADO



Nació en la provincia de Mendoza, República. Argentina. Egresó de la Facultad de Artes y Diseño de la

Universidad Nacional de Cuyo como Licenciada y Profesora de Artes Plásticas, donde se especializó en

grabado con los profesores Ricardo Scilipoti y Cristian Delhez.



Continuó su formación en Buenos Aires con los maestros Aída Carballo, Ernesto Pesce, Roberto Páez,

María Inés Tapia Vera y Leonardo Gotleyb. Experimentó nuevas técnicas con el Prof. Gonzalo

Fernández Fichter.

«Humo en tus ojos», xilografía, 42 x 55 cm. Año 2010.



Participó en numerosas exposiciones colectivas y grupales en el país y en el exterior:

Con el grupo “Gráfica en Movimiento”, integrado por artistas grabadoras argentinas, expuso en La

Casa de al Lado (2015 a 2018), en La Fragua galería de arte (2016), en La Casona de los Olivera

(2018) y en el Centro Cultural El Cántaro (2019). Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Casa de al Lado (2015 a 2018), en La Fragua galería de arte (2016), en La Casona de los Olivera (2018) y en el Centro Cultural El Cántaro (2019). Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “Encuentro de Arte Figurativo”. Espacio Contemporáneo de Arte Eliana Molinelli, Ciudad

de Mendoza. 2019

de Mendoza. 2019 Muestra «Megaplex Worldwide Exhibition 1989». Espacio Le Parc. Mendoza, 2019.

“Cordillera de los Andes”, encuentro binacional de artistas argentinos y chilenos. Ciudad

de Mendoza y Santiago de Chile, 2019.

de Mendoza y Santiago de Chile, 2019. 5o Bienal Internacional de Gravura Lívio Abramo, Araraquara, Sao Paulo, Brasil. 2018/19.

“El aire y los sueños” Mes del Grabado. Espacio Cultural Marcó del Pont, CABA. 2019.

“Tributo a Aída Carballo”, Centro Cultural El Cántaro, CABA, 2019.

Muestra «Voyerismo a la Voirie-Land Art Biel-Bienne 2018 Eros», Suiza, 2018.

Participó en la carpeta «Mujeres», invitada por el artista Osvaldo Jalil. Ediciones El Zaguán. Ciudad de

Buenos Aires, 2018.

Buenos Aires, 2018. Muestra grupal «Nos ponemos púrpura» en Espacio Púrpura, San Telmo, CABA, 2019.

Premio Federal de Grabado Irene y Oscar Pécora, Academia Nacional de Bellas Artes. Museo

Quinquela Martín, Ciudad de Buenos Aires. 2012.

Quinquela Martín, Ciudad de Buenos Aires. 2012. La vuelta al país en 80 grabadores. Academia Nacional de Bellas Artes. MACLA, La Plata y Centro

Cultural Borges, Buenos Aires, 2011.

Cultural Borges, Buenos Aires, 2011. Encuentro de Talleres “A Tiro de Fuego”. Centro Cultural Ollin Yoliztli, México, DF. 2011.

Arte de las Américas, Galerie de l’Horloge, Ginebra, Suiza, 2009.

Espacio Contemporáneo de Arte, San Rafael, Mendoza, 2009.

Hasta el momento realizó 21 muestras individuales en las ciudades de Buenos Aires, Mendoza,

Olavarría y Luján, Provincia de Buenos Aires. Entre ellas:

Hasta el momento realizó 21 muestras individuales en las ciudades de Buenos Aires, Mendoza, Olavarría y Luján, Provincia de Buenos Aires. Entre ellas: Museo Municipal Fernán Félix de Amador, Luján, Provincia de Buenos Aires, 2019.

Museo Carlos Alonso, ciudad de Mendoza, 2018.

Casa de Mendoza en Buenos Aires, CABA. 2016, 2013 y 1998.

Asociación Dante Alighieri de Buenos Aires, 2016.

Galería Latitud 34 Sur, CABA, 2015.

Galería Original Múltiple, CABA, 2010.

Academia Nacional del Tango, CABA, 2009.

Recibió premios y menciones en diversos salones, entre ellos:

1° Premio Arte Impreso, Concurso Juan Ferrer 2009, CABA.

3° Premio Arches-Canson 2009, Museo Maguncia, CABA.

3o Premio Salón de Artes Visuales de la Provincia de La Pampa, Grabado, 2017.

Distinguida en Salón Nacional de Artes Visuales, sección Grabado y seleccionada en los años 2008,

2012, 2013 y 2014. Seleccionada en Salón Manuel Belgrano 2017.

Poseen sus obras museos de la provincia de Mendoza, Academia Nacional del Tango de Buenos Aires,

Gabinete de Estampas de la Academia Nacional de Bellas Artes y colecciones privadas del país y del

exterior.

«Dicen de mí», xilografía, 42 x 55 cm. Año 2010.





Páginas en Facebook e Instagram:



https://www.facebook.com/susanadelgadocruz/

https://www.instagram.com/susanadelgadoartista/



Contacto: sdelgadocruz@gmail.com

«Dicen de mí», xilografía, 42 x 55 cm. Año 2010.