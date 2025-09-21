Noticias Mendoza

Mendoza
Temperaturas agradables y vientos moderados marcan el inicio la primavera en Mendoza

La inestabilidad meteorológica producida por el último frente frío que causo tormentas con granizo en el Sur de Mendoza de a poco irá transformándose en un buen estado del tiempo que se afianzará en las próximas jornadas

Mendoza se enfrenta a días con buen estado del tiempo luego de inestabilidad producida por el ingreso del último frente frío que produjo tormentas con granizo en los departamentos de San Rafael y parte de General Alvear, situación que se irá normalizando durante los próximos días.

Reporte Meteorológico:

Domingo 21/09

Viento:
De 09:00 a 15:00, viento moderado en zona Este, dirección sur a norte.
Viento Zonda desde las 08:00 en cordillera Sur, intensificándose desde las 12:00 en Malargüe, Sur de Malargüe, San Rafael y Sur del Valle de Uco.
En Valle de Uspallata desde las 13:00, más débil.
En zona Sur se extenderá hasta las 22:00.
Velocidades promedio de 55 km/h alrededor de las 15:00, con ráfagas superiores en Malargüe y San Rafael.

Nubosidad:
Actualmente, precipitaciones muy débiles y estratificadas al Sur de Rivadavia y Este de Tunuyán.
Cielo entre nublado y seminublado en varios sectores.
Mejorando hacia el mediodía en el llano.

Alta Montaña:
Mal tiempo durante la mañana y parte de la tarde en sector Sur y Central.
Mejorando a partir de las 20:00.

Temperatura promedio en el llano:
Máxima: 19°C.
Mínima (Malargüe y partes bajas del Valle de Uco): 2°C.
Mínima (resto zona Sur y Norte): 7°C.

Lunes 22/09

Viento:
Brisa leve este a oeste desde las 19:00 hasta las 03:00 del día siguiente, afectando zona Este y Sur.

Nubosidad:
Amanecer despejado.
Seminublado en zona Sur desde las 13:00 hs.

Alta Montaña:
Despejado al amanecer.
Seminublado desde las 12:00 en zona Sur.

Temperatura promedio en el llano:
Máxima: 20°C.
Mínima (Malargüe y partes bajas del Valle de Uco): -2°C (heladas parciales)
Mínima (resto zona Sur): 4°C
Mínima (zona Norte y Este): 5°C

A modo de anticipo para el Martes

Buen tiempo
Máxima: 21°C.
Cielo despejado.

Se mantiene monitoreo de la situación meteorológica por parte de Dirección Provincial de Defensa Civil.

